《大人的煩惱，就由兒童記者來解答吧！》兒童純真毒舌的回答一語道中人生盲點

文／龜岡兒童新聞；譯／王蘊潔

接受現實吧！成年後的我們煩惱都太多了啦！不管是戀愛、工作、育兒、害怕變老、如何能幸福……我們總是有各種無謂的煩惱，包括「擔心自己結不了婚。」、「兒子罵我臭老太婆。」、「我很怕死。」、「年輕人老是輕易離職。」 成為大人後的我們，總想著各種無謂的煩惱……而忘記了什麼才是最重要的東西。「大人永遠都是對的」、「小孩子什麼都不懂」這種話並不正確！ 你以為的人生課題， 紅遍大街小巷的兒童記者，都能一針見血地，猛然刺進苦惱的大人們的心中！（編按）

Ｑ：我老公不肯坐著尿尿，實在太令人火大了。

我老公每次尿完之後，都會把馬桶周圍弄得很髒，所以想要他趕快改正。但他都睜眼說瞎話，說什麼「根本沒髒！」如果他想站著尿尿，尿完之後擦乾淨當然沒問題，但問題就在於，他不會這麼做。讓人太火大了！

（圖／悅知文化提供）

A：把廁所的天花板壓低一點，逼他必須坐著才能上廁所

那就把廁所擴建，裝一個像公共廁所那樣的小便斗，應該就能解決了。但家裡恐怕沒這種閒錢吧！最近經濟不景氣，大家收入似乎也減少了⋯⋯不然，就把廁所的天花板壓低一點，逼他必須坐著才能上廁所。

（圖／悅知文化提供）

Ｑ：婚活聯誼讓我覺得好累，搞不懂為什麼非結婚不可？

我是坐三望四的熟女，希望另一半能賺得比我多，至少年收入要和我差不多。年紀比我大五歲以內都沒問題，即使離過一次婚，只要沒有孩子，我也OK。至於外貌…… 我並沒有太多要求（如果不是禿頭當然更好），只要看起來乾乾淨淨就行。我雖然可以和這樣的對象約會，但並沒有很想結婚。不過，還是想要有孩子⋯⋯

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A：問題根本出在，你的要求太高了！

即使沒辦法符合你所有的要求，只要符合三項，就已經很好了啊！你的問題根本出在，要求太高了！我爸爸是禿頭，還很胖，條件很差，我媽媽也說：「因為找不到更好的，才會嫁給爸爸。」所以你就不要太挑剔了啦！

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Ｑ：該如何與青春期的兒女溝通？

正就讀高中的女兒，最近完全不和我說話。不管問她什麼，只會回答：「還好！」「沒有啊！」如果多問幾句，就會很不耐煩地說：「有夠囉嗦！」「煩死了！」前幾天竟然還說出：「白痴喔！去死啦！」該如何與青春期的兒女溝通呢？

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A：「不要管他們」，青春期遲早會結束，他們也會成長的。

面對青春期的孩子，在他們主動開口之前，最好不要管他們。此外，也可以用禮物吸引他們，或是一起去釣魚。交流比談話更重要。不妨和孩子一起去他們喜歡的地方，轉換心情。如果小孩子對大人說：「白痴喔！去死啦！」在他們反省之前，把他們關在房間裡，或是暫時不要煮飯給他們吃。

問題在於，青春期的孩子為什麼會覺得父母很煩？因為他們覺得，明明已經回答父母的問題，但被還沒完沒了地追問。再加上在這之前就覺得父母很煩，日積月累，一下子爆炸了。像是明明本來就想去寫功課的，結果聽到大人囉嗦：「趕快寫功課！」當然會不耐煩。

話說回來，我小學四年級就不再對父母咂嘴或發飆了；都已經是高中生了，還停留在這種程度啊？真不長進！總之，最好的方法就是「不要管他們」。青春期遲早會結束，他們也會成長的。

（圖／悅知文化提供）

●本文摘選自悅知文化出版之《大人的煩惱，就由兒童記者來解答吧！》。