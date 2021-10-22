揉合現代大數據與古老中醫智慧！《算癌症》找出易癌體質，提早養生預防

文／時報出版編輯部

許多癌症很難在初期就發現，等到發現時往往已經錯過黃金治療期。但透過中醫的體質檢測、掌紋及大數據分析的方法，是否有機會及早抓出初期癌症或癌變的腫瘤呢？暢銷書《算病》作者──樓中亮醫師於9月17日出版新作《算癌症：運用大數據、五運六氣、易經八卦，治療癌症於發生之前！》教導讀者認識自己的身體弱點，以及打造不罹癌的體質。《算癌症》這本書正如樓中亮醫師過去的主張一樣：人的健康其實有百分之六十是先天體質決定，百分之四十由後天體質主導。只要能預知自己的罹癌風險，再根據個人體質調養，提高抗病力及防癌力；如此就能在癌症發生前做好防治，降低罹癌機率，也希望透過新書再次喚起讀者對中醫預防醫學的興趣。

暢銷書《算病》作者──樓中亮醫師（圖／樓中亮醫師提供）

不菸不酒作息正常也難逃癌症侵襲？

醫學界至今對癌症為何成形仍無定論，樓中亮醫師表示，自己在臨床上遇過許多病人吃素多年、不菸不酒卻得癌症，少說也有三、四千例，相反地，有許多人抽菸喝酒、生活作息不正常卻沒事。樓中亮醫師開始從上百萬筆罹癌的案例裡去找答案，並鑽研《易經》、《黃帝內經》與「五運六氣」、掌紋，配合數百萬筆的大數據，發展出獨特的分析系統「癌症的坎點」，這套系統幫助樓中亮醫師看診時，能更精準地推斷出患者的癌症好發期，為患者爭取到更多調養及治療的時間。

從癌症坎點看出罹癌高風險時間

所謂的「癌症坎點」就是指癌症好發期。越早得知自己的癌症坎點，就越有足夠的時間能透過正確適當的保養方式來加以預防。樓中亮醫師進一步解釋，他將罹癌因素歸納為六點，分別是：先天弱臟、五運六氣、身體八卦、易經密碼、癌症坎點以及負面情緒；符合的因素越多，罹癌的機率就越大。樓中亮醫師更舉例，中醫認為掌紋的變化，能反映臟腑、疾病情況。若罹患了癌症或形成癌症體質，臟器出現衰退跡象，亦會在掌紋呈現。

搭配大量照片與案例，解說罹患不同癌症會有的掌紋變化，讓讀者平時就能注意。（圖／時報出版提供）

天后瘋算病 樓醫師版稅捐公益

11年前，《算病》一書甫出版，便掀起一波運用生日算體質的調養風潮，當時就連天后蔡依林也捧著《算病》研讀，甚至還當起小老師幫身旁的好姐妹、工作人員算一下身體屬於什麼體質？容易得到什麼疾病？樓中亮醫師特別強調，算病並非玄學，而是古人的經驗法則，再根據大數據分析，嚴格來說，更像統計學。時隔11年，樓醫師希望再次透過《算癌症》這本書，能再次激起讀者們對於中醫預防醫學的興趣，以及對個人健康的重視。《算癌症》也收錄不同的防癌養生法，包括簡單易行的飲食方法、生活作息建議，以及各種穴道按摩、養生藥膳，讀者可依據個人身體狀況，選擇最適合自己的養生方案。樓中亮醫師表示，長年義診的經驗，讓他深感「預防遠比治療重要且急切」，故此次新作《算癌症》之版稅收入將全數捐作公益，作為癌症義診的專案費用，也期盼更多人透過本書習得預防疾病及癌症的方法。

●本文推薦書由時報出版10月所出版新書《算癌症：運用大數據、五運六氣、易經八卦，治療癌症於發生之前！》。