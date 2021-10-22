快訊

美國會不會保衛台灣？拜登首次脫口：是的，我們對此有承諾

鈔票染血！狠男14刀殺死養育恩人 花蓮被逮36萬剩8萬

揉合現代大數據與古老中醫智慧！《算癌症》找出易癌體質，提早養生預防

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《算癌症：運用大數據、五運六氣、易經八卦，治療癌症於發生之前！》 作者：樓中亮 出版社：時報出版 出版時間：2021年9月17日
書名：《算癌症：運用大數據、五運六氣、易經八卦，治療癌症於發生之前！》
作者：樓中亮
出版社：時報出版
出版時間：2021年9月17日

文／時報出版編輯部

許多癌症很難在初期就發現，等到發現時往往已經錯過黃金治療期。但透過中醫的體質檢測、掌紋及大數據分析的方法，是否有機會及早抓出初期癌症或癌變的腫瘤呢？暢銷書《算病》作者──樓中亮醫師於9月17日出版新作《算癌症：運用大數據、五運六氣、易經八卦，治療癌症於發生之前！》教導讀者認識自己的身體弱點，以及打造不罹癌的體質。《算癌症》這本書正如樓中亮醫師過去的主張一樣：人的健康其實有百分之六十是先天體質決定，百分之四十由後天體質主導。只要能預知自己的罹癌風險，再根據個人體質調養，提高抗病力及防癌力；如此就能在癌症發生前做好防治，降低罹癌機率，也希望透過新書再次喚起讀者對中醫預防醫學的興趣。

暢銷書《算病》作者──樓中亮醫師（圖／樓中亮醫師提供）
暢銷書《算病》作者──樓中亮醫師（圖／樓中亮醫師提供）

不菸不酒作息正常也難逃癌症侵襲？

醫學界至今對癌症為何成形仍無定論，樓中亮醫師表示，自己在臨床上遇過許多病人吃素多年、不菸不酒卻得癌症，少說也有三、四千例，相反地，有許多人抽菸喝酒、生活作息不正常卻沒事。樓中亮醫師開始從上百萬筆罹癌的案例裡去找答案，並鑽研《易經》、《黃帝內經》與「五運六氣」、掌紋，配合數百萬筆的大數據，發展出獨特的分析系統「癌症的坎點」，這套系統幫助樓中亮醫師看診時，能更精準地推斷出患者的癌症好發期，為患者爭取到更多調養及治療的時間。

從癌症坎點看出罹癌高風險時間

所謂的「癌症坎點」就是指癌症好發期。越早得知自己的癌症坎點，就越有足夠的時間能透過正確適當的保養方式來加以預防。樓中亮醫師進一步解釋，他將罹癌因素歸納為六點，分別是：先天弱臟、五運六氣、身體八卦、易經密碼、癌症坎點以及負面情緒；符合的因素越多，罹癌的機率就越大。樓中亮醫師更舉例，中醫認為掌紋的變化，能反映臟腑、疾病情況。若罹患了癌症或形成癌症體質，臟器出現衰退跡象，亦會在掌紋呈現。

搭配大量照片與案例，解說罹患不同癌症會有的掌紋變化，讓讀者平時就能注意。（圖／時報出版提供）
搭配大量照片與案例，解說罹患不同癌症會有的掌紋變化，讓讀者平時就能注意。（圖／時報出版提供）

天后瘋算病 樓醫師版稅捐公益

11年前，《算病》一書甫出版，便掀起一波運用生日算體質的調養風潮，當時就連天后蔡依林也捧著《算病》研讀，甚至還當起小老師幫身旁的好姐妹、工作人員算一下身體屬於什麼體質？容易得到什麼疾病？樓中亮醫師特別強調，算病並非玄學，而是古人的經驗法則，再根據大數據分析，嚴格來說，更像統計學。時隔11年，樓醫師希望再次透過《算癌症》這本書，能再次激起讀者們對於中醫預防醫學的興趣，以及對個人健康的重視。《算癌症》也收錄不同的防癌養生法，包括簡單易行的飲食方法、生活作息建議，以及各種穴道按摩、養生藥膳，讀者可依據個人身體狀況，選擇最適合自己的養生方案。樓中亮醫師表示，長年義診的經驗，讓他深感「預防遠比治療重要且急切」，故此次新作《算癌症》之版稅收入將全數捐作公益，作為癌症義診的專案費用，也期盼更多人透過本書習得預防疾病及癌症的方法。

●本文推薦書由時報出版10月所出版新書《算癌症：運用大數據、五運六氣、易經八卦，治療癌症於發生之前！》


癌症 醫師 罹癌 中醫 時報出版 閱讀風向球

相關新聞

揉合現代大數據與古老中醫智慧！《算癌症》找出易癌體質，提早養生預防

文／時報出版編輯部 許多癌症很難在初期就發現，等到發現時往往已經錯過黃金治療期。但透過中醫的體質檢測、掌紋及大數據分析的方法，是否有機會及早抓出初期癌症或癌變的腫瘤呢？暢銷書《算病》作者──樓中亮醫

《靈魂穿越手稿》翻玩閱讀視角，揭開書中書的奇異謎團

「這本書不是我寫的，是我偷來的。」小說如此開場。 巴黎高級書籍裝幀師收到一份散發詭異謎樣氣息的散裝書稿，委託他照頁次順序裝訂，唯一條件：不准閱讀內容。客戶是愛書成癡的神祕男爵夫人，收藏珍本名書舉世罕

職場有如叢林，學會「觀察」才能在叢林裡生存！

文／康斯坦茲．瑪赫（Constanze Mager） 第一章　 在新的辦公室叢林裡探險 身為一名新進員工，新公司對你而言是個全新的社會群體。從現在起，每星期你會花數十小時的時間，與在那裡遇到的同

鄧惠文／一起變老是怎麼回事

一起變老的過程，實在不是一件浪漫的事。 爽健美好時，歡迎同甘，老病糊塗時，是否共苦，隨喜自便。

關永中／在永恆的臨在中，你永遠不死──讀《臨在與不死》

馬氏曾分辨了肉體的「鄰接」與心靈的「臨在」二者： 肉體上的臨接並不一定寓意著愛的臨現，人們可以處在一間很擠迫的房間內而彼此互不相識，他們也不必然會互相留下什麼深刻的印象。反之，愛者與被愛者可以分別身處不同的地域，卻非常接近對方的心靈，二人的生命已水乳交融、打成一片，不論天涯海角，也無從阻隔兩者在精神上的臨在，甚至連死亡也不能中止愛者們在心靈上的聯繫。

《吃的台灣史》滋補高價美食──豬肝史話

台灣美食享譽國際，背後有值得細細探索的美味歷史。位居歐亞大陸與太平洋交會之處，造就台灣兼具生物與文化多樣的雙重特性。數百年來，從南島語族的海上交流，到外來移民的農產引進與改良，使島上擁有原住民族的在地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。