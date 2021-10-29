《職場動物園》學會結盟讓你在職場叢林裡過得更穩健

文／康斯坦茲．瑪赫（Constanze Mager）

第二章

結盟帶來的成功

根據席勒（Friedrich Schiller）作品改編的《威廉．泰爾》（Wilhelm Tell）裡，有句名言這樣說：「強者一個人的時候最強大。」但是，如果你想在公司裡順利發展，千萬不要奉行這句格言。儘管很多時候同事、老闆、公司員工確實讓你很頭痛，但是沒有盟友，就沒辦法、或只能更費勁方能達到你的目的。該原則不只適用於某些欲達成的專案或想取得的目標，同樣也適用在公司階層裡站穩腳步和升遷。

當你在升遷路上尋求助力時，不一定非得找組織裡較有權力的人，像黑猩猩很早就懂得這個道理。在群體中，由雄黑猩猩擔當首領，但若少了雌黑猩猩的支持，雄黑猩猩就什麼也不是。一隻仗著體型優勢而使用恐懼、鎮壓、處罰等手段帶領群體的雄黑猩猩，就算當上了首領也不會持續很久。原則上來說，相較於雌黑猩猩，成年雄黑猩猩靠著較重的體重和更大的肌肉，占有支配地位。儘管如此，雌黑猩猩對於首領還是具有相當的影響力。雄黑猩猩非常清楚，除擁有靈活的外交手腕，與雌黑猩猩間的良好關係，更是取得權力和維持首領地位的關鍵。

雌黑猩猩在這看似陽剛的環境裡要如何生存下去？甚至在相當程度上發揮自己的影響力？首先，假如雌黑猩猩生了一些強壯的兒子，對事情絕對有幫助。這些兒子終其一生都會待在雌黑猩猩的群體裡。如果兒子們的地位層級高，牠們就能在母親與第三方發生衝突時，站在母親這邊。不僅如此，多數的群體成員，寧可避免與雄性首領的母親發生衝突，因為牠們知道「首領」絕不會輕饒。

（圖／Unsplash）

此外，雌黑猩猩的社交能力也是關鍵。就算雄黑猩猩有支配地位，牠們同樣很清楚，要把最高層級的雌黑猩猩列入考量。雄黑猩猩首領會想和雌黑猩猩維持友好關係，因為牠們有煽動其他雌黑猩猩的潛力。一隻雄黑猩猩光是處理成員間複雜的權力遊戲就忙不完了，牠絕不想看到雌黑猩猩也起身反抗自己。假若情勢因此變得混亂，那由其他雄黑猩猩組成的聯盟，就能輕易發動政變。這也是為何得到具影響力的雌黑猩猩長期支持（和包容），對想保有最高地位的雄黑猩猩而言是相當重要的。有重要影響力的雌黑猩猩和雄黑猩猩之間，經常有親密的梳毛行為，且雄黑猩猩在發生衝突時，也喜歡去找雌黑猩猩尋求安慰和鼓勵。有社交手腕的雌黑猩猩，更是能影響雄黑猩猩選誰當盟友。這種影響力有時是直接、有時則是間接產生。事實上，雌黑猩猩能夠平息和介入不同聯盟間可預見的爭端，並且決定該聯盟能否能繼續維持下去。雄黑猩猩因受到雌黑猩猩的幫忙，藉此穩住了自己的地位，理當欠雌黑猩猩一些人情。一個聰明的首領絕不會忘記，並深知利用互惠的方式，報答雌黑猩猩的支持。

然而，成年雄黑猩猩彼此間的角力，才是黑猩猩群體裡最公開的「政治遊戲」。在黑猩猩社群裡，通常有五到八隻成年雄黑猩猩，因此牠們有足夠的空間，在一群強壯、同性別的同類中尋找盟友，並與牠們暫時結盟。我們把上述情況，拿來對照人類的政治世界。在美國，光是兩大黨的任何一黨，都能得到近半數的選民支持，因此想要結盟根本不可能。假如有多一點大黨，且每個黨都有一定程度的支持率，情況就會有所不同。相反地，荷蘭所盛行的多黨政治，也讓政治結盟變得棘手；有太多的政黨因自己力量不夠強大，一定得彼此合作。

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在黑猩猩群體裡，不太會出現「絕對多數」的情況。不太會有雄黑猩猩單靠單打獨鬥，就能應付其他成員，並且搶在其他成員搞叛變前，先發制人。所以這句話很重要：尋找盟友，然後維持彼此的關係。黑猩猩也相當擅長利用馬基維利權術裡，所謂「分而治之」的規則來維繫權力。黑猩猩首領會仔細觀察，其他聯盟間的關係會不會過於緊密，因為要是地位較低的黑猩猩彼此密切結盟，很快就有可能出現造反的舉動。

為了避免失去權力，必須先採取行動，和盟友保持友好關係。更重要的是，要確保其他成員不會密謀對付你。要達成這個目的的最佳方法，就是在有可能結盟的成員間製造騷動。比方說，黑猩猩首領會試圖干擾站在梯子上正舒服梳毛的兩位成員。原則上，黑猩猩首領可以公開去做上述的各種行為，只是這樣會讓事情變得棘手，因為這些行為並無法得到自身盟友的信任。因此，黑猩猩首領如果想要中斷其盟友間的私下協議，採用的手法會更細膩。比方說，牠會一下做出一段威嚇的動作，來轉移其他成員的注意力；或者一下把牠的助手叫到身邊，幫忙些重要的事──藉此把牠從其他成員那裡支開。牠不只常常擔心自己的盟友彼此相處得太融洽、花太多時間膩在一起，更讓牠覺得危險的是盟友和其他非盟友間的往來。因此，首領黑猩猩會打斷潛在盟友和敵人間過於頻繁又積極的接觸。一切都是為了要防止有成員策劃造反。簡言之，黑猩猩會持續地觀察，並且分析各群體成員間彼此的往來，最後做出適當、即時的反應。

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我們身為黑猩猩的近親，也有能力去解開職場裡錯綜復雜的社會關係，並為自己爭取最大的利益。但是有一點必須注意，在黑猩猩群體裡，我們不會平白無故用「結盟」來取代「交朋友」一詞。雄性黑猩猩總是忙著權力遊戲，牠們之間的關係，不是建立在信任和友誼之上。一旦權力關係出現變化，而另一位盟友對自己更有利時，舊盟友就會被狠心拋棄。法蘭斯．德瓦爾（Frans de Waal）的經典著作《黑猩猩政治學》──書名取得真好──正是在講這個。在人類的政治世界裡，一旦有人試著組成新的聯盟，舊盟友間溫暖的昔日情誼或極度忠誠的關係就會消失殆盡。

難道黑猩猩之間就不能有真正的友誼嗎？當然，絕對可以。黑猩猩很喜歡在午睡時間尋找同伴，然後睡在彼此身邊，邊放鬆邊打發時間。研究顯示，這種長期的友誼經常存在於擁有相似性格的黑猩猩間。因此，性格較外向的一群會聚在一起，而性格較害羞的也會聚在一起。先不談其他成員對某隻黑猩猩想達成的目標有無幫助，牠們確實和一些「同類」處得非常好。再者，黑猩猩能清楚分辨朋友與盟友間的差異。朋友關係會持續地比較久；反之，若拋下盟友對自己更有利，牠們便會毅然決然拋棄牠們。

書名：《職場動物園：上班族生存教戰守則！透晰職場叢林，邁向成功之路！》作者：康斯坦茲．瑪赫（Constanze Mager）出版社：馬可孛羅文化 出版時間：2021年09月02日

我認為聰明的黑猩猩替我們上了一課，那就是在職場裡不要太快貼上「朋友」的標籤。千萬別認為和同事在一場會議裡，因某個聰明的策略取得巨大的成功，或是透過一次成功的合作而推動重大的改革，你和同事就能變成朋友。整體來看，這些令人注目的成果，是來自暫時的結盟。為了達到目標，這類的結盟是必要的。但是，請忘了所有同事都是朋友的想法吧。同事們就像雄性黑猩猩一樣，算計著和你合作對自己有沒有幫助。或者就像年長的雌黑猩猩，善於利用挑撥離間將所有的事情處理好，甚至省去了親上火線的麻煩。同事可以變成你的朋友，但是有個前提，那就是同事間若少了結盟的直接必要性，卻還能維持良好的往來，這樣才談得上是友誼呀。

●本文摘選自馬可孛羅文化出版之《職場動物園：上班族生存教戰守則！透晰職場叢林，邁向成功之路！》。