《回收人生，甘啦！》如何憑垃圾回收，逆轉成集團社長！

夢想當職業足球選手，卻被診斷罹患腎臟病？愛上舞蹈想當專業舞者，卻被現實打臉窮得快沒飯吃？成為業績強棒業務員，卻也欠下巨額債務？ 窮途末路之際，貴人竟勸他從最討厭的工作重新開始？ 《回收人生，甘啦！》作者若山陽一郎，平凡無奇、屢嚐挫敗的他，最終憑著垃圾回收業，成功當上集團社長，並完成環遊世界的夢想和蓋學校的公益理想，真正回收了屬於自己的回甘人生。（編按）

文／若山陽一郎

從事最不想做的工作

我放棄當舞者的夢想，成為一名業務員。

蒙社長與前輩的關照，也剛好抓對時機，圓夢過著月薪百萬的生活。

現在的我會將功勞歸給社長、前輩和時機，但在當時我一直認為是靠自己努力得來的。

我過著紙醉金迷的奢華生活，頻頻換外國車開，載著後輩去喝酒、玩樂。

「你們看，我終於爬到顛峰了！」能過著豪奢的生活，我引以為傲。

可是，我大部分的工作是有時間性的，當期限結束，收入又會大幅減少。因為我拚命刷卡購買精品，信用卡請款單都會遲兩個月再請款，當我收到繳費單時，存摺裡面只剩一點點錢。

因為賺到錢了，我也挪出大筆資金投資，但因為收入驟減，導致我的借款瞬間暴增。所謂滾雪球式的負債就是這樣吧？

二十八歲時，我的負債高達一千兩百萬日圓。

我曾聽人說過，樂透中頭獎就是不幸的開始，我現在的情況就像這樣。難道不幸將降臨在我身上？

在這之前我吃過各種苦，遇見各種難關，但最後都讓我闖關成功，心想總會有辦法解決。可是，這次情況不一樣，數字太龐大了，我很擔心過不了關。

憑我一己之力，鐵定沒辦法解決，所以決定去找久未見面的衝浪社長。

我把我的情況一五一十告知。我無法對這位給我兩個忠告的恩人有絲毫隱瞞。

「其實，我欠了很多錢。請教教我，我該怎麼辦才好？」

社長竟然大笑地說：「我早就知道會有這麼一天。」

突然我感到很沮喪，現在不是說笑的時候吧？

「既然您早知道會這樣，就應該在中途阻止我啊，事先提醒我不是很好嗎？」

聽我這麼說，社長表情嚴肅地說：「如果我事先提醒你，那就不好玩了，不是嗎？這是讓你成長的機會，為了你好，我不能事先提醒你。」

他又接著說：「到目前為止，你所遭遇的考驗是人人都禁得起的。以後才是命運的分歧點。如果你能從現在開始往上爬，解決難題，你就是真的成功了。」

社長這番話在我心中點燃一把火。

「好，我要振作！我要努力往上爬！」

可是很無奈，我不曉得該如何往上爬。

衝浪社長再一次給我扭轉人生的忠告。

「如果你想從這裡往上爬，就從你想得到的工作中，選擇最不願意做的那一項開始做起！」

然後，他給我一本打工求才誌。

（圖／Unsplash）

打工求才誌刊登了各種徵人資訊。如果是以前找兼職的話，挑選基準是時薪（當然越高越好）、工作時間（要配合自己的時間）、符合時薪報酬的輕鬆工作（這一點很重要。一定選輕鬆的工作）。

可是，衝浪社長說要找最討厭的工作。

我很清楚，靠我一個人的力量，無法突破現況。我堅信照衝浪社長說的話做，一定能為自己闖出一條活路。

可是，我沒有從事最討厭工作的勇氣。

過了兩個星期。我花了兩週時間堅定決心。

從不想做的工作中，挑出最討厭的。然後我用顫抖的手撥電話至那間公司應徵。

這份工作是廢物回收，簡單來說就是回收垃圾啦。

面試輕鬆過關。畢竟很少人會想做這一行。只要有人來面試，應該都會錄取吧！

面試通過的翌日清晨就開工了。

我穿上工作服，戴上厚手套，坐上小型卡車，慢慢繞行整個鄉鎮。小型卡車的擴音器播放著大家都熟悉的固定台詞。

廢物回收車來了。家裡有不用的電視機、冷氣機、冰箱、洗衣機、電器用品、腳踏車、摩托車等，我們都有回收。所有廢棄物都回收，如果有需要，請不要客氣，通知我們一聲。

不久前我還風光地開著賓士車到處跑。而且全身名牌，領著後輩通宵玩樂。

現在卻坐在如此狹窄的小卡車裡，穿著稱不上潔淨的工作服回收廢棄物。

真的太丟臉了！太悲慘了！好想馬上下車、離開！

但我要比任何人努力，我要得到衝浪社長的認同，然後擺脫這份工作。

這份工作做了一週左右，有一次正好停車等紅綠燈，我突然看了一下窗外。

大樓的玻璃窗映照著一輛髒髒的小卡車。

我看見自己當時的模樣，穿著滿是髒汙的工作服，頭上包著毛巾。

那一瞬間我很想閉上眼睛，但是我鼓足勇氣，想再仔細看看自己。

「這才是真正的我吧？」

當下覺得堵在胸口的石頭掉下來了，整個人鬆了口氣。

同時我也覺醒了，以前的我是用虛榮與自尊裝扮的盔甲來壯大自己的聲勢、身分。那一刻我感覺到那個虛偽的盔甲正在剝落。

當有客人來時，廢棄品回收員要低著頭，流著汗，收整會弄髒工作服的廢棄品。再將貨款交給客人，客人會跟你說聲「謝謝」。這就是工作流程，日復一日地進行著。

我發現，在這樣日復一日的相同工作流程下，我的心靈也獲得了洗滌。

我終於明白人與金錢的真諦。

鼓起勇氣，做最討厭的工作，才能真正正視自我。

於是，眼前的路開展了。現在我真心覺得這是最棒的工作。

作者簡介 若山陽一郎 （WAKAYAMA YOICHIRO） 和愛集團（WA-AI GROUP）株式會社社長。日本歧阜縣人。 學生時代熱衷舞蹈，曾被選為樂團TRF的伴舞成員，因而來到東京，最後仍不敵現實而返鄉。因邂逅某位貴人社長而初嚐成功滋味，但因虛榮心作祟，最終欠下大筆債務。 在人生低潮接受貴人社長的建言，決定以最討厭的工作——廢棄物回收業重新起步，甚至自行創業。憑著年輕活力與滿滿誠心的服務態度，公司在「口碑滿意度」、「員工待客滿意度」、「價格滿意度」等排行拿下第一名。 償還債務後開始一個人的環遊世界之旅，利用三個月時間造訪十五個國家。最後奉獻心力在柬埔寨蓋學校。 成立以「注入新生命」為宗旨的新世代回收物店舖「BANUL」，吸引來自全國各地民眾前來朝聖。 由於個人豐富精彩的人生經歷，於日本已舉辦逾兩百場演講；其中專為女性朋友設立的「旺夫講座」經口耳相傳，聽眾超過兩千名，是日本人氣講師。

●本文摘自 時報出版 出版之《回收人生，甘啦！：垃圾中撿拾夢想，咖哩飯改變人生。想不到一無是處的我也能成為集團社長！》。