寫字路上的「重寫夢靨」！該如何理解與陪伴學障生走過難關

文／王意中

學習障礙孩子的困境

【之一】

擦掉，繼續擦掉……擦了好多次，整個本子都擦破了。重寫，再重寫……但每次寫出來的字都不一樣。志銘也不知哪個字才是正確的，反正這些字都不符合老師的答案。

重寫再擦掉，擦掉又重寫……

每天反覆做著同樣的事，沒完沒了。

實在不想再寫了！志銘焦頭爛額，望著桌上一張又一張塗塗改改的作業、評量和考卷，覺得好像永遠沒有寫完的那一天。

為了完成這些，他挑燈夜戰，甚至半夜睡醒了繼續寫，或是晨起趕工，猛打呵欠；到了學校，早自習時間得補抄，或者下課時，留在教室裡塗塗改改。可是，寫不完就是寫不完。就算在放學之後被老師留下來，或是到課後班，依然寫不完。

志銘花了許多時間，一直改，一直改。好一點的情況是照著抄同學的作業，他才可以稍微輕鬆一點。

不過，即使是一筆一畫地描著寫，速度依然很慢、很慢。

雖然老師勉為其難地接受他照著抄，班上的同學們卻很有意見，強烈地反彈。

「老師，為什麼志銘不能自己寫？為什麼他可以用抄的？」

沒有人喜歡重寫，也沒有人喜歡自己寫好的字被擦掉。然而現實就是志銘沒有辦法像其他人那麼容易地說寫字就寫字，而且寫得正確。

「書寫障礙」如同一種隱性障礙，旁人儘管知道他老是寫錯字，卻不容易發現真正的原因。

「不要再叫我重寫！不要再叫我擦掉了！」

志銘憤怒又激動地把整張考卷揉掉，反正不管再怎麼寫、再怎麼改，最後就是無法符合大人的期待。

這是一場噩夢，沒完沒了的噩夢。他多想按下暫停鍵，讓這個世界停止轉動。

【之二】

「南清，你寫字的筆順怎麼那麼怪？老師不是教過你嗎？筆畫得按照規矩來，亂寫一通。給我擦掉，重寫。」

「可是老師，我這個字寫對了呀。為什麼要重寫？」南清又被老師糾正，不解地反問。

「我不是告訴你了，你的筆順不對。」

「可是我寫對了呀。」

老師被激起火氣。「你還跟我爭辯。每個字都有它書寫的順序，不然老師花時間教你們筆畫、筆順是在教假的？給我擦掉，重寫！」

南清皺著眉頭，略顯不悅。「可是我這樣寫比較快呀！」

「我是老師欸！你還在那邊囉哩囉嗦，現在馬上給我改掉。」老師的一隻腳已經誤踩到南清的情緒地雷，卻不自知。

南清隱忍著激動，不斷在心中自我提醒：「不能生氣，不能生氣，南清不能生氣。」

雖然心不甘、情不願，仍勉為其難地拿起橡皮擦把字擦掉，接著拿起筆，不管老師如何要求，繼續以自己認定的筆順寫著。

「陳南清，你到底有沒有在聽──」

「啊……！啊……！──」

南清失控了，歇斯底里地大叫，隨手將桌面上的作業、鉛筆和橡皮擦揮到地上、並用力推倒桌子。

「啊……啊……啊……啊……啊……啊……」

南清如此激烈的過度情緒反應，讓老師愣住了。

●

父母與老師，請別再夾擊孩子了。

你無法想像，要讓有書寫障礙的孩子從腦中提取出文字，有多麼困難。他們不像其他孩子輕易便能寫出正確的字。

有書寫障礙的孩子所面臨的難處是：無法順利提取、順利輸出，許多錯誤便因此一而再、再而三地重複發生。

書名：《學習障礙──逃不出的學習噩夢》作者：王意中出版社：寶瓶文化出版時間：2021年10月7日

理解、陪伴與協助學習障礙孩子

釐清書寫錯誤的細節

試著找出孩子錯誤與正確的答題形式。觀察他書寫輸出所呈現的狀況，到底是怎麼一回事。

例如，是上下顛倒、左右相反、部首錯誤、多字、漏字，或是筆畫不對、筆順不對等。這些，都代表孩子在書寫上提取困難。

以「仿寫」與「默寫」鑑別

先讓孩子進行仿寫，觀察他在仿寫的過程中，是否一筆畫、一筆畫地，看一次、抄一次，照著描繪。

另外再觀察換成默寫時，孩子是否就無法正確寫出來。

如果在仿寫的過程中，孩子會漏筆畫，默寫時的錯誤率也高，那麼責罵或其他的處罰方式是沒有作用的。

除了書寫，嘗試其他的替代方法

暫時不執著於書寫，讓孩子透過其他替代方式輸出，例如打字，或者口頭說出來。並同時進一步觀察他回應的正確率是否比書寫高。

先讓孩子有機會將他懂得的答案說出來。不急著馬上要求他正確地書寫與表達，而是以他「能夠順利完成輸出」為首要原則。

請再次提醒自己：孩子不是不認真，也不是笨，而是在書寫輸出上，與其他同齡小孩比較實在不理想。

（全文未完）

●本文摘選自寶瓶文化出版之《學習障礙──逃不出的學習噩夢》推薦序。