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2021年度溫萊特自然書寫獎作品《明日家園》由潮浪文化在臺出版上市

聯合新聞網 / 潮浪文化
明日家園，潮浪文化提供
明日家園，潮浪文化提供

文／潮浪文化編輯部

**已授英、日、韓、中、荷、德、挪、丹麥八國版權**

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亞馬遜書店自然書寫、環境對話、家庭社群暢銷冠軍

我們的後代會如何評斷我們？

會不會認定我們這一代常把一切事情都推向極端，

世界在我們的手中開始崩解，不夠勇敢睿智，只能逃避責任？

還是會沐浴在我們種下橡樹的涼爽綠光中，為我們感到驕傲，

斷定我們是將事物從深淵中挽救回來的一代，

是敢於面對自身缺陷的一代，

是足以忽略彼此差異而願共同努力的一代，

是明智到足以看見生活不僅只於進店購物的一代，

更是能夠超越自我、建立一個更美好公正世界的一代？

——詹姆士．瑞班克斯

詹姆士・瑞班克斯的家位居英國湖區，三代務農，農場擁有悠久歷史，儼然成為地區古老光景不可或缺的一部分，包括一塊塊草地、悠閒吃草的牛羊、引來許多蝴蝶昆蟲聚集的灌木圍籬等。他承襲家族傳統的畜牧方式，但真正繼承農場時卻已難以抵禦時代洪流巨變——年輕男女離開土地奔向城市，石造穀倉坍塌頽圮，經濟型態的轉移成為日常抉擇的艱難處境。

本書以家族數十年的經歷和見聞，闡述世界各地鄉村景緻如何慢慢被推向崩解的歷程。瑞班克斯以優美文筆描繪出一幅寧靜致遠的田園抒情畫，將田野風光及兒時回憶、鄉野農務習得的知識見聞訴諸筆下，充分展現對自然農莊生活及寧靜悠遠時光的愛戀，更對全球農牧業與生態環境變遷付出的代價深刻反思；其中有對於田野地景的憂慮，也懷抱對遠景的期許。

書中追憶祖孫孺慕之情，真誠懇切，讓人動容。面對湖光山色的優美景象，他願意腳踏實地度日，傳承給下一代美好良善的價值與信念，更期望找出農牧與時代的共存之道。因為他明白自己追尋的並非烏托邦的想像，更是屬於所有人的棲息之地和遺產。

●本文推薦書由潮浪文化出版之《明日家園》。


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