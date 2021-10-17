蔣豐雯／銀河渡船手──讀《星盤裡的人》

文／蔣豐雯（「光的課程」導師，前積木文化總編輯）

與占星相遇是小學時，發現隱身農民曆最後四頁，有著圖案簡單文字少少的附錄，播下烙印腦海第一顆啟蒙種子。成長過程接觸神祕學、塔羅與占星，到後來踏入出版成立品牌，逐漸站穩腳跟後，便思索規劃占星書系。

2000年倫敦占星學院成立，名聲如雷貫耳，當時心中默默期盼未來能有出版上的連結。這個心願，在2007倫敦書展結束，專程前往占星專門書店尋寶時實現，我遇見倫敦占星學院甫出版的《當代占星研究》，無異閃亮禮物從天而降。立馬購回，完成一連串版權聯繫，邀請胡因夢老師擔任譯者、主持帶狀講座，並與占星宮位、相位研究規劃成系列三本的占星教科書。

那幾年，心靈工坊也引進阿若優《占星業力與轉化》、《占星、心理學與四元素》，以及格林的《土星：從新觀點看老惡魔》和許多精彩的占星好書，開設胡因夢老師質量俱佳的課程與讀書會，嘉惠無數同好。

有一天，好友美欽突然提到愛卡，對她的教學讚譽有加，當時她受邀在心靈工坊教授占星課程。

在美欽牽線下初次見面，就被鄰家姊姊的氣質與好聽的嗓音吸引，大家天南地北交換許多推廣占星的想法，時至今日仍覺可為。之後，愛卡親赴印度學習正統印度占星，完全展現義無反顧的深入學習精神與鑽研熱忱。

時光飛逝，這幾年都是經由粉絲頁的短片看到她。前些日子，收到愛卡的訊息，欣聞期待已久的原創作品付梓在即，榮幸受邀作序。訊息中提及過往引進重量級占星書及我個人創作的《星光女神卡》，與目前帶領「光的課程」，似乎不覺中就與占星融會出更大的整合。一時間，許多記憶湧現，交錯似幻。

回憶故事說到這裡，該交棒處女水星重溫編輯魂，進入編輯模式了。接下來，以不重複作者引言為前提，整理出個人閱讀感言，希望對讀者有些許幫助。

第一部「預備知識」單元，將所有學習占星應當具備的基本元素分門別類，除了星盤符號及各色線條（相位），星座、行星、宮位的基本履歷，「占星文法」中的詳盡的步驟引導，均讓讀者能舉一反三按照次第延伸練習，不致迷失在茫茫星盤裡。

「四大天王」單元，經由日、月、升（包含星座與守護星）有條不紊的拆解，為許多困惑「要看太陽還是上升」的朋友帶來更全面的理解。單元最後，提供三位國外知名人士星盤作為解盤範例，從解析四大天王到綜合評述，手把手引領讀者參與占星師的思維運作。

第二部以十二個上升星座及十二位生命歷程豐富的個案，描繪出星盤主人不同生命階段的理解與認知，演繹同一張星盤不同意識的煉金之旅，相當精彩。面對星座運勢該看太陽、上升，或兩者都看？時常處於海王交融狀態的朋友們，我會建議把自己的日月星座都轉換成上升星座讀一遍，應該會觸動到某些過往不察的幽微神經。

中文占星書籍要寫得好並不容易，除了豐富的教學與個案經驗，還要有文采，以駕馭、轉譯出清晰的架構，才能保有閱讀的愉悅性。愛卡無疑是謙遜的渡船手，書舟泊讀者於銀河，相偕仰望長空。

她說：「某種程度，我像是臨門一腳，使用占星語言協助他們用自己的生命歷程詮釋自己的星盤配置，確立自己在宇宙中的定位，提醒自己和宇宙之間存在著某種關係，更有意識地負起責任，實際參與自己的未來。」

當我們對占星有更多理解，洞悉浩瀚宇宙的星子與地球遊子臍帶相連，繼而更有意識地連接宇宙心識，就能活出星盤更高的視野。祝福我們，在福佑中。

●本文摘自 心靈工坊 出版之《星盤裡的人》。