《空中看古厝》消逝的古蹟之美「竹山敦本堂」

臺灣的古厝建築從延續閩粵移民的風格，到日治的中西合併，一直充滿外來者的痕跡。這些傳統建築反映出早期漢移民的家庭生活、工藝成就，以及台灣的移民史。但在現代化的口號下，傳統建築幾乎消失殆盡。在都市更新的聲浪下，兩百多年來的古厝淪為斷垣殘壁或違建危屋，甚至被剝皮整建成不同樣貌。 作者康鍩錫自1985年起，帶著相機、空拍機在全臺各地奔走。因為他的努力，不只是消失古厝的影像看得見，還能重現因整修重建而逝去的裝飾細節，全書收有臺灣本島離島共計68棟建築。以空拍機記錄，完整展現古厝的建築結構、周遭環境，用不同以往的視角，反映建築的風水考量與居住需求。並輔以拉線透視圖，解說建築部位與格局。（編按）

文／康鍩錫

消逝的古蹟之美—竹山敦本堂

敦本堂雖興建於日治時期，卻為閩南風格之建築，未受「日化」的影響，顯示其傲骨不群之氣。此宅無論在大木作、小木作上都極具工藝特色，雕工細緻，精美絕倫堪為臺灣古厝的代表。興建時，屋主特聘大陸師傅來臺施作，費時五六年才完工，但其匠心獨運與精鍊技法，確實淋漓盡致呈現了傳統建築的木雕藝術之美。

敦本堂第一進立面，於九二一地震中震毀。（圖／出自貓頭鷹出版之《空中看古厝》書中）

這座氣勢雄偉、堪稱臺灣地區木雕最精緻的士紳宅第，可惜已於民國八十八年的九二一大地震中震毀，後人不得已忍痛拆除，因此今日已無法再見此精緻宅第的完整風貌。林家祖籍福建省漳州府平和縣，家號「恆心堂」，十二世祖林廉渡臺，於諸羅縣鯉魚頭堡的詔安寮庄築屋居住，直到同治初年當地發生林張兩姓械鬥，林氏族人的住屋盡毀，才遷居沙連堡林圯埔街（今竹山）經商為業。

林月汀本名林溪州，日治時期改名月汀，生於清同治九年（1870），卒於日昭和六年（1931）， 享年六十二歲。他自幼即有奇才，聰穎過人，林獻堂先生曾形容他「豪情壯慨，氣象萬千」、「義俠之聲遠播鯤瀛」。清光緒十二年（1886）， 林月汀隨霧峰林朝棟辦理隘務有功，獲授把總（軍官）之職，賞戴藍翎，欽加五品銜。日治時期，林氏因經營樟腦買賣致富，並歷任林圯埔街長、斗六廳參事、南投廳庄長等職，賜佩「紳章」，勳高六等。在地方上，林氏頗樂善好施，既興辦學校又捐建廟宇，同時亦熱心地方事務，因此甚得鄉里人士景仰。敦本堂的設置，委實與主人的性格息息相關，其巍峨的氣勢與造型，實為林月汀豪邁直爽性情的表徵。

建築側寫

敦本堂位於竹山鎮菜園路的大榕樹旁，又稱竹山林家或林月汀宅，為兩落式四合院建築，左右有護龍，落成於日明治三十九年（1906）左右，迄今約近百年的歷史。

從整個配置形式來看，敦本堂原應為一座縱深式的三落四合院，卻不知因何故，只興建了後面兩落，使之變成兩落的四合院，留下一片寬敞的前埕。它的基地面積約一千零八十九坪，四周有圍牆環繞，環境幽雅，恬靜安適。圍牆上原有供家居出入的翹脊單層門樓，以及防禦土匪用的銃樓各一座，可惜早已拆除。

敦本堂第一進為三開間的獨立門廳，平面未做中部地區常見的「凹壽」，反而採用寬深的前後步口廊，步口廊外緣裸露出方形木質步柱，廊的尾端再用低矮的「過水」與兩側護龍相連，過水正面的牆上做磚砌圓形大窗，不僅與護龍山牆上的圓拱門洞構成有趣的組合，同時還顧及了室內與前埕間的視覺效果。

第二進為正廳，三開間部分用單側步口廊與子孫廊相接，子孫廊又以數個圓拱門串連垂直方向的護龍步口廊，形成了面向中埕的凹字形迴廊。中埕則由兩道有門柱和漏窗的矮牆，畫分出內埕與左右天井。步口廊下那片面向內埕的壁面上，有精雕細琢的裝飾來加強視覺效果。例如，門廳背側白灰牆上的「竹茂」、「松苞」橫批，語出《詩經》，寓意子孫隆昌有如松竹般茂盛。下方又畫有圓框形的人物山水水墨畫，左壁圓框題「夜雨竹窗閒語」，右壁圓框題「難得名花勝開」，兩旁聯對則是「敦孝友以傳家繩其祖武」、「本精勤而創業貽厥孫謀」，以及「敦厥慈孝友恭道惟敬止」、「本諸智仁義禮德乃日新」，都是精緻而明顯的視覺焦點。

為了順應室內空間的高度，敦本堂在大木結構的安排上也有顯著的差別。兩坡水屋頂的室內較高，不在平常的視線範圍內，因此多用結構簡明不加彩飾的穿斗式，但室外步口廊不僅是宅第的重要空間，因高度較低令眾人視線一覽無遺，故採用雕刻繁複、變化多端的抬樑式，尤其是門廳正立面前的步口壽樑上，有六組「計心造」（四面多層出栱）的雙跳螭虎栱與人形座墩，最是精彩華麗。

細部特寫

敦本堂最值得一提的，便是精雕細琢的木質外簷裝修，其中以門廳內迎面的「太師壁」（即屏風牆）堪稱全臺之冠。所謂太師壁，是一垛雙面鏤雕的隔屏，正反兩側圖像不同，卻能形成不相衝突的組合。敦本堂的太師壁，向內的一面雕的是花鹿、松樹與八仙慶壽人物，向外的一面卻用細條窗櫺以硬團幾何紋組成「富貴玉堂春」五字，四角再雕蝙蝠吐草的「賜福」圖案，鑲入方形外框內。

敦本堂的木雕細節繁複，不僅題材多樣，裝飾意涵更是豐富，諸如琴棋書畫（君子四藝）、旗球戟罄（祈求吉慶）、八仙慶壽、蝙蝠（福），鹿（祿）、桃（壽）、石榴（多子）、佛手柑（福）、柿子如意（事事如意）等，甚至還有《警世通言》中的「李白醉寫番表」、《晉書》中的「羲之愛鵝」故事。其中最引人入勝的，便是在門廳、正廳或護龍都可發現的以「松鼠」（音近「送子」）、「南瓜」「葡萄」（寓意「多子」）為主的裝飾。

格扇門上的松鼠、葡萄，寓意多子多孫。（圖／出自貓頭鷹出版之《空中看古厝》書中）

儘管這些細微的雕飾並非明顯易見，但它傳達了主人的願望，透露當時人渴求並希冀獲得的境界。

敦本堂各部的比例均衡完美，漏窗、圓窗、彎拱門、步口廊的使用頗多，使得空間流暢又有變化。在色彩的使用上，第一進以木材原色為主，第二進則以靛青為主，再用白粉牆、紅磚牆搭配綠釉花磚。就整體而言，敦本堂的外觀樸實典雅，內部卻華麗豐富，深刻彰顯了文士「外斂內美」的德行，亦奠定敦本堂過去擁有「臺灣最佳民宅」盛譽的地位。

●本文摘自 貓頭鷹出版社 出版之《空中看古厝》。