當孩子在公共場合吵鬧後，該如何培養「步入社會」的禮儀？

就從培養「自我肯定感」開始！ 逾30年小兒科醫學臨床經驗的古莊純一教授與父母分享，此本親子教養書《自我肯定感，父母給孩子最棒的禮物》活用腦科學×心理學，養出樂觀自信、會獨立思考、與家人關係親密的孩子！（編按）

文／古莊純一

曾經有報導說，有居民嫌孩子的聲音太吵，反對在社區裡設置托兒所和兒童設施。

我們是從什麼時候開始，變成一個對孩子這麼不友善的國家了呢？孩子是整個社會共同培育的，請不要只把責任推給父母，周遭的人們也應該給予溫暖的關懷。

在出門的時候，只要孩子哭鬧，父母就會遭到旁人白眼「吵死了，不要讓小孩在那邊哭」，我聽到有許多父母都說他們因此感到很不舒服，有的媽媽甚至因為這些撲襲而來的無心之言而不敢出門。

一旦出現這種情況，連父母自己的自我肯定感都無法獲得維持。如果有人用白眼看待哭鬧的孩子，不妨把他們當成自我肯定感低落的人，讓我們想辦法擺脫窘境吧！

不要因為在乎旁人的眼光去責怪孩子，而是要教導孩子在公共場合該有的行為舉止，為孩子在長大後步入社會的時候做準備。

例如要是孩子在百貨公司裡跑來跑去，可以告訴他：「這裡是安靜購物的場所，因為人很多，如果奔跑的話就會撞到人，讓我們給大家一個愉快的購物體驗吧！」

不僅僅是透過言語，還可以加上眼神和表情，把訊息確實地傳達給孩子。

書名：《自我肯定感，父母給孩子最棒的禮物》 作者：古莊純一 出版社：大好書屋 出版時間：2021年10月05日

只要合乎道理，孩子通常就會接受。不過孩子有時候還是會忘記我們的告誡，再次大吵大鬧起來，遇到這種情況時，重點在於要看著孩子的眼睛，簡短而嚴厲地訓斥他們，如果下次再出現絕對不可以做的行為，就得要接受懲罰（提前告知）。我知道有時候不管說了多少次，孩子都不會乖乖聽話，但我們還是應該持續明確地傳達給孩子。

然而，如果不可以做的事情太多，孩子就會出現一種不停受到責備的感覺，因此應該先把優先順序較高的三件事當作規矩，讓孩子實際去遵守。這可能需要一點時間，但孩子遲早能夠做到。

會讓自我肯定感下降的訓斥方式，就是情緒化的破口大罵，以及沒完沒了的碎碎念。畢竟孩子也有自尊心，不喜歡當著眾人面前遭受責罵。

另外，「會被店員罵哦」之類的警告方式其實並不好，因為這樣孩子並不會明白「不可以做的理由」。不是因為在乎旁人的眼光而訓斥孩子，而是為了孩子的將來著想。我們可以告訴孩子：「要是你不懂得公共場合該有的行為舉止，以後就麻煩大了哦！」

●本文摘自 大好書屋 出版之《自我肯定感，父母給孩子最棒的禮物》。