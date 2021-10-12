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養出孩子的抗毒力！新過敏預防建議

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《養出孩子的抗毒力！0～6歲健康育兒懶人包》 作者： 黃昌鼎 出版社：大好書屋 出版時間：2021年10月05日
書名：《養出孩子的抗毒力！0～6歲健康育兒懶人包》
作者： 黃昌鼎
出版社：大好書屋
出版時間：2021年10月05日

細菌、病毒、有毒懸浮微粒、環境荷爾蒙、塑化劑⋯⋯環境醫學專家黃昌鼎醫師帶領新手父母，為孩子的健康把關，排除看不見的惱人毒素，打造「安全無毒」的成長環境！（編按）

文／黃昌鼎

過敏是病嗎？過敏不是病嗎？如果有經過醫師確診，過敏就是一種疾病了，臨床上我們可以把過敏性疾病分為三類：異位性皮膚炎、氣喘及過敏性鼻炎。在台灣，過敏性疾病非常常見，異位性皮膚炎盛行率高達八∼二十％，氣喘也高達十∼十五％。

（圖／大好書屋提供）
（圖／大好書屋提供）

過敏是可以預防的嗎？

大家都知道過敏是因為本身體質的關係，精確地應該說是個人基因，再加上環境的因素誘發而造成。個人體質無法改變，但若可控制環境的因素，是否能預防發病呢？許多研究顯示，環境因素若控制得當，可減少罹患過敏性疾病的機率！

關於兒童過敏的預防，在二○○八年美國兒科醫學會即針對「嬰幼兒早期的飲食是否可預防過敏性疾病」，發表了一篇研究報告。但十年過去了，有更多新的證據和觀念已大不相同，所以在二○一九年又做了更新。我們將新、舊版的建議，分別整理成「預防過敏的有效方式」和「預防過敏的無效方式」如下。

預防過敏的有效方式

★★任何哺餵母乳方式（純母乳或混餵），對預防二歲以內的喘鳴均有幫助。有研究顯示，若母乳哺餵期大於三至六個月以上，不管是純母乳或混餵，預防氣喘效果甚至持續到三至六歲。

★★純母乳哺餵三至四個月，可減少二歲內異位性皮膚炎的機率。

★★對於花生過敏的高風險族群，早期（四至六個月大）添加花生於副食品中，可以減少之後花生過敏的機率。

★★純母乳哺餵三至四個月與超過六個月比較，兩組對於預防寶寶過敏疾病沒有差別。

預防過敏的無效方式

★★媽媽在懷孕及哺乳期的飲食限制，對於預防寶寶過敏疾病沒有幫助。

★★延後到四至六個月後再添加易過敏食物，如花生、蛋及魚等，對預防過敏疾病沒有幫助。早期的觀念建議把易過敏的食物延至一歲之後，但新的研究已推翻這樣的說法，現在認為早點吃也不會增加過敏哦！

★★沒有證據顯示部分水解或完全水解配方奶，可預防幼兒及兒童的過敏性疾病。以前認為高風險過敏的寶寶使用水解配方奶，可減少異位性皮膚炎的發生，但新版的報告不支持這樣的說法。

★★母乳哺餵對預防特定的食物過敏沒有幫助。哺餵母乳可減少過敏性疾病，但是無法減少對於花生、海鮮或某些水果等特定食物的過敏。

最後，我加入一些個人意見，總結為較可實際運用在照顧孩子上的建議：

1　在懷孕和哺乳期，媽媽一般並不需要限制飲食。

2　預防異位性皮膚炎及氣喘，建議純母乳哺餵三至四個月，之後混餵或純母乳皆可，但盡量超過六個月。

3　寶寶四至六個月起，即可逐步開始添加各種副食品，易過敏的食材不用特別延遲。

●本文推薦書由 大好書屋 出版之《養出孩子的抗毒力！0～6歲健康育兒懶人包》。


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