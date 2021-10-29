萬聖節將至群魔出籠《詭軼紀事‧參：萬聖鐮血夜》陪你過節！

文／Div (另一種聲音)

《萬聖 不存在的小朋友》

她的名字叫做樂姨，年紀五十二歲，育有一男一女，他們家最近不太平靜，先是二十二歲的兒子小龍，清明節時在舊墳區撿到命案手機，被凶手盯上差點喪命，然後是二十歲的女兒小嵐，陪同學調查頂樓的怪奇異音，差點成為下一具屍體。

這一切，都從小叔公託夢給她婆婆開始。

小叔公生前似乎懂得一些祕宗道法，死後被葬在舊墳區，有天他託夢給自己的嫂子，也就是樂姨的婆婆，從此樂姨一家便捲入一個個的離奇事件中。

然而，詭異事件並沒有停止，有如暗巷中冰冷的影子，隨著月光緩緩移動，而這一次，它流動到的地方，正是樂姨的腳下。

*

靈異事件，如同尚未被雪淨的冤情，化成深沉的惡夢，再次登場。

樂姨在一間頗有歷史的幼稚園任教，園內分幼幼班、小班、中班，以及大班四種班級，年齡層從三歲到七歲，共有一百六十幾名學生。

樂姨教的是大班，約莫五年的資歷，因為她生性開朗，對待小孩嚴格中有著如媽媽般的溫柔，所以頗得小孩們喜愛。

樂姨對幼兒園的環境並沒有太大意見，畢竟她天生就喜歡小孩，隨遇而安的她也不太會與人為惡，在任何環境都能處之泰然。

不過，樂姨最近卻有了煩惱。

那個煩惱，來自她班上的一個學生，叫做小麥。

因為小麥說，他總是在班上看見一個同學，名叫空空。

而樂姨班上，壓根就沒有空空這個人。

就是這一天，天氣微涼，正是時序進入秋天，幼兒園開始為十月的大活動萬聖節做準備的前夕。

小麥突然拉住樂姨的衣袖，低聲對她說，「樂姨老師，我和妳說一個祕密，妳不要和別人說喔。」

「什麼祕密？」

「我們班上，有一個新同學喔。」

「啥？有一個新同學，我怎麼不知道？」

「有啊，他前兩天出現的，就站在教室的最後面，一直看著我們上課。」小麥說，「而昨天，他和我說話了，他說他叫空空。」

「嗯。」樂姨遲疑，她知道這年紀的小朋友，很常出現『想像中的朋友』，小麥口中的空空，也是這樣的角色嗎？「那你們玩了什麼呢？」

「他和我一起玩車車，他好會玩喔，我以為車子只能在地上走，但他卻能讓車子爬上天花板。」

「天花板啊……」樂姨摸了摸小麥的頭，她決定暫時把空空當成小麥的幻想，不去戳破。「那他還對你說什麼呢？」

「他說，他會一直陪著我們。」小麥表情天真，「一直到萬聖節到來。」

（圖／Unsplash）

樂姨一開始並沒有把小麥的話放在心上，畢竟幼兒園的三大活動，萬聖節、聖誕節、畢業季。其中萬聖節再一個多禮拜就要到了，幼兒園很多地方要裝飾，很多活動也要演練，而且，就在最近……幼兒園還有著一個巨大改變。

那就是幼兒園的擁有者，老園長，生病了。

而園長生病的這段時間，有人來暫代他的職務，甚至有可能將來直接成為園長。

那人是園長的女兒，萱姐，今年四十歲左右，也是一名幼兒教育者。

萱姐和園長在外貌上有幾分相似，都是高䠷纖瘦的身材，說話都是彬彬有禮，只是萱姐年輕，帶著新官上任三把火的氣勢，想要把這次的萬聖節活動弄大，弄得更熱鬧！

如同校務會議上，萱姐對所有老師與行政人員所說的。

「近年來少子化問題嚴重，我們私校的招生越來越不容易，當然也越來越難生存。」萱姐說，「不像公立學校收費低廉，許多父母漏夜排隊都要讓小孩報名。」

少子化？招生不易？這些確實是私立幼兒園近年的最大問題。

「像是隔壁鄉鎮上個月才關了一家私立幼兒園，離市區較遠的一家幼兒園也搖搖欲墜，應該撐不過年底。」萱姐說，「我們這間幼兒園，憑什麼繼續立足下去？」

「憑著我們的師資與好口碑？」某位老師開口。

「對，但競爭如此激烈，只有這樣已經不夠了。」萱姐笑了起來。「我們既然是私立幼兒園，要與公立幼兒園競爭，我們只能從更豐富的活動下手，讓小孩們有更好的體驗，更要讓他們提前學習，一上國小就名列前茅。」

聽到這兒，樂姨大概就懂了。

這位萱姐想做更多的事，想要打造出附近最厲害的幼兒園，這就是典型的年輕執政者的熱情。

而這份熱情，即將化成炙熱的火焰，燒向眼前第一個節日，萬聖節！

不過，就算樂姨很忙，這令她擔心的事情，並沒有因此而停止發展。

「樂姨老師，」這小女孩叫做摩摩，她是典型的好學生，帶著髮箍留著公主頭長髮，總能輕易理解老師指令。「我想和妳說一件事……」

看見摩摩如此支支吾吾的樣子，樂姨立馬蹲了下來，讓自己的視線與摩摩等高。「怎麼啦？」

「我，我們班，多了一個學生。」

「啊？」樂姨腦海中立刻浮現小麥說的話。「怎麼說？」

「他有時候會站在教室的最後面，有時候會站在窗戶邊，但是他的眼睛，都一直看著我們。」

「是嗎？」樂姨回憶一整天的課程，有這樣的小孩嗎？

「對啊，我發現他時，忍不住一直看著他，不知道為什麼，我覺得心裡怕怕的。」摩摩縮了縮脖子，「然後，他發現我在看他了。」

「然後呢？」

「他對我笑了一下，下一節課，他就突然出現在我的面前。」

「啊？」

「我不知道他怎麼出現的，但他就出現在我的面前，還對我說，」摩摩說，「他叫做空空。」

「空空……」樂姨感覺到背部起了一點雞皮疙瘩，因為，空空這名字竟然和小麥的一模一樣？

如果他們看到同一個人，那空空就不會是小麥的『幻想中的好朋友』！那空空是什麼！？

「除了名字，你們還說了什麼嗎？」

「有，」摩摩遲疑了一下，「他看見我在玩洋娃娃，他說洋娃娃是學著人的樣子做的，他很懂人的身體。」

「人的身體？」

「人的肚子裡面是胃，胸口裡面是肺，左胸口是心臟。」

「嗯，他沒說錯。」

「但我不喜歡他接下來說的，」摩摩皺起眉頭，一副要哭出來的樣子。「他說，如果用力朝肚子一擠，這些東西就會從嘴巴裡面跑出來。」

「啊？」樂姨一愣，好可怕的講法。

「我不喜歡他這樣說，我叫他離開。」摩摩說。

「那他怎麼說？」

「他說他會待到萬聖節。」摩摩說。「萬聖節那一天，他會帶著他想帶的人，一起離開。」

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《詭軼紀事‧參：萬聖鐮血夜》。