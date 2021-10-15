9大基模×3大思維×3套實踐方法，幫你透視商業本質，擁有開掛人生！

文／寶鼎文化編輯部

當我們說起洞察力時，到底在說什麼？

如果將商業世界看成一個模型，商業洞察力是一種能讓你直視核心本質，看清系統中每個要素，梳理錯綜複雜的連接關係，快速找出根本解方的能力。

資深企業顧問、商管大師劉潤在本書中向讀者展示一副用系統動力學打造的洞察力眼鏡，從瞭解模型、建立模型開始，到9大系統基模應用，以及3大思維心法搭配3套終身實踐的方法，帶領讀者一招招解決難題、看透人心，解構龐雜的商業世界。

（圖／寶鼎出版提供）

熟悉9大基模，掌握未來方程式的公式解

．2018年初，投資比特幣成為熱潮；回到那個時間點，你會投資挖礦機加入礦工行列嗎？

正解：不能在極短時間內完成投資、挖礦、套現、離場，就不要參與。

→ 「公地悲劇基模」是比特幣挖礦收益分配模型的核心，如果錯過離場時機，挖礦機產生的電費成本將超過收益，最終將賠得血本無歸。

．1970年代，寶僑為了提高市占率突然進行大規模打折促銷，導致盟友沃爾瑪的通路利潤銳減。沃爾瑪決定回敬寶僑，大量囤積寶僑的打折商品，等恢復原價時再賣出，使寶僑的促銷預算都變成沃爾瑪的利潤。這場戰爭，最後誰贏了呢？

正解：兩方都不會是最後贏家。寶僑和沃爾瑪的關係互利共生，為了自己贏而中傷對方，最終兩敗俱傷。

→ 寶僑和沃爾瑪上演的是「意外之敵基模」，想改善自己業績，卻意外傷及盟友而反目成仇，誰也沒得到最後的好處。

3大思維破除思想誤區，提昇思考維度

．一道「銷售額＝流量×轉換率×客單價×回購率」公式，就可以知道餐廳的經營邏輯：短期生意靠流量，長期生意得靠回購率。

→ 建立公式思維，世界在你眼中就不再只是單獨的「要素」，而是能更清楚它們之間的「連接關係」，對症下藥。

．擁有局部思維的人會說產品、管理或是合作夥伴決定一間公司的存亡。頂尖高手卻會說時代、戰略、治理和管理才是影響要素，而且時代高於戰略，戰略高於治理，治理高於管理，層次分明。

→ 層次思維能讓你站在更高的位置思考問題，看到更大的格局，在考量整體最大利益下做出最小的犧牲。

．向頂尖企業學習，要先學會「看過去」。學習谷歌就要學2000年的谷歌；學習蘋果就要學1997年的蘋果；學習微軟就要學1985年的微軟。

→ 這是演化思維，現在企業成功的原因，並不一定是它為什麼能走到今天的原因。將萬物裝上時間軸，看過去、看現在、看未來，觀察萬物在時間軸上如何變化。

3套終身實踐方法，將洞察力愈練愈強大

．儲備模型：想要練就快速洞察本質，必須將大量的模型植入腦中，因應各種變化的速度才能愈來愈快。

．不斷追問：追問就好比逆著長長的因果鏈，不斷向上追溯原因，能將你的洞察力磨練得一針見血。

．多打比方：打比方的基礎是同時理解兩件事的本質，需要具備建立新模型和儲備舊模型的能力，這是訓練洞察力最有效率的方法。

利用9大基模打穩洞察力基底，再用3大思維和3套方法將洞察力磨利，學會善用洞察力，你將能自由穿透複雜世界的表象，直擊問題重點，破解各式難題，以開掛的姿態迎接未來！

●本文摘自寶鼎出版之《商業洞察力：9大基模 × 3大思維 × 3套實踐方法，透視商業本質，擁有開掛人生！》。