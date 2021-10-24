NETFLIX熱播劇《栗子人殺手》殘忍凶案背後，「它們」看著一切發生

文／索倫．史維斯特拉普（Søren Sveistrup）

黑暗中，到處都是那個聲音。它在耳畔低語，輕輕調侃，在摔跤時扶起她，帶著她隨風翻飛。

勞拉．克約爾（Laura Kjær）再也看不見了，也聽不到林間葉子的沙沙聲，感受不到腳下冰冷的青草。周遭只剩下那個聲音，在一聲聲棍棒暴打之間低語。她嘗試不再抗拒那聲聲低語，以為它會就此消失，但並沒有。它繼續低吟，那些暴打聲也是，直到最後她動彈不得為止。等到她感受到攻擊手腕的尖銳鋸齒時，為時已晚，她就在電鋸轟轟的馬達聲和骨頭斷裂聲中陷入昏迷，失去意識。

不知過了多久，她緩緩甦醒，眼前仍是一片漆黑。那聲音仍然沒消失，彷彿一直在等著她轉醒。

「勞拉，妳沒事吧？」

那陣輕柔的聲音太靠近她的耳朵了。那個人拔出塞在她嘴裡的物件，勞拉聽著自己在哀吟求饒。她意識模糊，願意付出一切擺脫苦難。為什麼是她？她究竟做了什麼？那個聲音說她很清楚答案。

熱播劇《栗子人殺手》劇照。（圖／取自網路）

它傾身在她耳邊低語，她聽得出來它就是在等待此刻的到來。她必須集中注意力，才能聽得清楚。她聽懂了，卻無法置信。這次的痛楚比其他傷口都更加劇烈，不可能的，絕對不是。她將那些話語推走，它們與將她吞入黑暗的狂暴凶殘一樣可怕。她想起身繼續反抗，但全身無力，只能歇斯底里地啜泣。她很清楚自己的下場，卻又無法接受。直到現在，那個聲音輕聲細語地宣告，她才赤裸裸地意識到自己無路可逃。

她想放聲尖叫，但膽子早已消失在半截喉嚨處。她感覺到棍棒擊中臉頰，接著她奮起往前一撲，蹣跚地衝進更深的黑暗中。

……

草地上那具已無生氣的遺體，被鑑識組的白布覆蓋著。它倚靠著支撐玩具屋前廊屋簷的其中一根柱子，而整個現場一片和諧，茂密的灌木林中有紅、黃色的藤蔓攀爬，色彩斑爛美麗。建茲輕輕拉開白布，女子身軀漸漸展露出來。她像個布娃娃軟軟地癱坐著，身上穿著吊帶內衣和襯褲，衣料原本的米黃色已被雨水浸濕，沾染上暗紅色的血跡。蘇林走過去，蹲下來仔細檢視。死者的頭部被黑色絕緣膠帶纏住。膠帶從張開且僵硬的口唇之間繞過去，往後包住後腦杓和漉濕的紅髮，纏繞了好幾圈。一邊的眼睛陷下去，眼眶凹成一個洞，另一隻眼睛無神地望著遠方。臉部裸露在外的青色肌膚，傷痕處處，布滿淚痕和瘀青，赤裸的雙腳也被刮得鮮血淋漓。雙手被埋在大腿間的一小團落葉下，手腕處被寬版的塑膠帶緊緊綁住。

蘇林只瞥了一眼，就明白那位警員為何承受不住。她向來能安定自若地檢視屍體，這也是成為重案組一員的必要條件，若是無法冷靜面對一具屍體，那最好趕緊轉調部門。但蘇林從未碰過眼前這位女子如此的慘狀。

「當然了，妳之後會從法官那裡取得詳細的驗屍報告，但我先說說我的看法。她身上的一些傷應該是逃跑時穿越樹叢造成的，無論她是從房子裡逃出來，或者是想逃回屋內。但當時一片漆黑，而且她被截肢後一定很痛，還有，我確定她是先被截肢，後來才被綁成這樣的。」

「截肢？」

「拿著。」

建茲下意識地將沉重的相機和閃光燈遞給她，然後朝死者走近，蹲下來，輕輕地用手電筒稍微抬起女人被綁住的手腕。死者的軀體已經僵硬，所以兩隻手臂也跟著被舉高，蘇林這才清楚看見死者的右手不見了，而非她以為的被埋在落葉之下。右手臂詭異地終止於手腕處，骨頭和肌腱都暴露出來，切口是斜面且帶有鋸齒狀。

「我們推測截肢是在屋外發生的，因為車庫和房子裡找不到一點血滴。當然了，我要求組員徹底搜查車庫，尤其針對膠帶、園藝工具和電纜束帶，不過目前為止沒有任何進展。而且我們也在納悶，為什麼一直找不到那隻手，總之我們還在努力中。」

「有可能被狗叼走了。」

熱播劇《栗子人殺手》劇照。（圖／取自網路）

這是赫斯的聲音；他已穿過花園和樹籬，冒了出來。他四下張望，肩膀在雨中打了個冷顫，建茲詫異地盯著他瞧。不知為何，蘇林被他的話惹惱，儘管知道他很可能是對的。

「建茲，這是赫斯，他這幾天會加入我們一起辦案。」

「早安，歡迎。」建茲起身並伸出手打算和赫斯握手，但赫斯只是下巴朝鄰居揚去。

「有人聽到任何動靜嗎？鄰居呢？」

這時雷聲轟隆隆響起，再加上一列電車咻地飆過遊樂區後面的鐵軌，所以建茲必須用吼的回答。

「沒有，就目前來看，沒人聽到任何動靜！S線電車到了晚上班次不多，不過，這條線有許多貨運列車行駛！」

電車的聲響褪去，建茲的目光回到蘇林臉上。

書名：《栗子人殺手》 作者：索倫．史維斯特拉普（Søren Sveistrup） 出版社：奇幻基地 出版時間：2021年5月27日

「我很希望能提供妳更多證據，但目前能告訴妳的，就剛才那些而已。只是我以前從未見過有人被打得如此慘重。」

「那是什麼？」

「什麼？」

「那裡。」

蘇林仍然蹲在遺體旁邊，她指著某個東西，建茲必須轉身去瞧。死者背後，玩具屋門廊的橫梁上，有個東西在風中搖盪，它被自己的吊繩纏住了。建茲伸手去解開，於是它可以自由地在橫梁下前後晃動。原來是兩顆串疊在一起的栗子，上面那顆較小，下面的較大。小顆上面刻了兩個洞，代表眼睛。大顆的插了幾根火柴，代表雙臂和雙腿。那雖然只是兩個球體和四支火柴棒組成的陽春娃娃，卻毫無由來地令蘇林觸目心驚。

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《栗子人殺手》。