改編電影入圍56金鐘四項大獎 《訪客》原著挑戰家庭定義！

公視新創電影《訪客》由戴立忍、張軒睿、陳漢典、林映唯、高慧君、姚愛寗領銜主演，該劇更入圍2021年金鐘美術設計獎等四項大獎，而首播即在PTT台劇版引發熱烈討論。 原著由科幻新銳作家托比寶創作的懸疑推理小說，全書圍繞探討「家庭」定義，以及男主角韓宇傑面對交惡父親突如期來大轉變的種種謎團。究竟和你同住一個屋簷下的，是親人是愛人，還是最熟悉的陌生人？（編按）

文／托比寶

「你要跟我一直待到晚上。下午陪我去買工具，我不想一個人去，壓力太大。」

「你不會是要想挖出來吧？」

「如果真的有東西，不確認也不好說。我不想一個人挖，反正你都看到了。」

「如果真的是那三名小偷，怎麼辦？」

那便是我家人殺人的證據，我也不知道該怎麼辦。我沒辦法回答這問題。

「之後再說，你可以吧？算我拜託你了，飯冰冰。」

「好吧……反正我最近也沒什麼案子，又吃了你一頓，而且這本來就是我想知道的事。」

「我另外拜託你一件事，明天去買東西的時候，你可不可以換一件比較乾淨的衣服，我不想跟一個流浪漢去購物。」

「你講話真直接耶，這是工作服！」飯冰冰尷尬的笑了一下，接著說：「那你也不要再叫我飯冰冰，聽起來怪不好意思的。」

「喔？忘了自我介紹，我叫韓宇杰。」

「我叫余尚文。」

接著余尚文加點的餐送來了，我們便停止交談，一直到送他回家，都沒再說過話。看著他進門後，我轉頭看向我家大門，一望進去後便能看見草皮，草皮下可能有著我想知道又不想知道的東西，令我內心著實五味雜陳。

陳漢典在《訪客》中飾演漫畫家余尚文。公視提供（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

這輩子第一次買鏟子，竟是為了證實自己家人有沒有殺人，我都不知道該說什麼好了。

余尚文很配合的換了一件乾淨的衣服，至少他是這麼認為的。但在我看來，那只是皺褶少一些，沒有醬料汙漬而已。他上車前見到我的表情，還不忘強調他的衣服很乾淨。

「為什麼要晚上挖？」在一堆鏟子面前，他突然這麼問。

「你覺得白天適合做這種事嗎？」

「晚上做更詭異，你不會是挖出來後要順便棄屍吧？」

聽到他這樣講，我瞪大了眼睛看向他，他似乎也被我的表情嚇到了。

萬一草皮下真的是三具歹徒的屍體，我也不能接受家人要受到制裁。那三個王八蛋隨便闖進人家家裡，被打死也是活該，我的家人不該為了三個壞人斷送未來。

「我不回答假設性的問題。」我拿起鏟子後，冷冷的看著余尚文，接著另一手拿起了鋸子。

「哇哇哇，你不需要另外一個東西。」余尚文謹慎的將我手上的鋸子拿走，接著對我說：「多買一些垃圾袋，還有一綑繩子。」

「什麼意思？」我不解的問。

余尚文靠近我耳朵旁，輕聲說：「我知道一個懸崖，很多自殺的人跳下去都找不回來，好像是水下有暗流跟洞穴。埋在地上被發現的機率都很高，只有丟到那裡去才安全。」

「你……」我詫異的看著余尚文。

「我知道我們不熟，但我明白你的感受。那三人死有餘辜，你家人沒必要為這種事情受罰，我想這半年他們也夠難受了，我會保守祕密的。」余尚文聳聳肩，接著說：「用火燒也可以，可是有三具，很有可能會被發現。」

「前提是真的有……屍體。不過還是多買一點垃圾袋跟繩子吧。」我焦慮的嘆了一口氣，繞過余尚文而去。

很快的，到了我不願來臨的夜晚。我坐在內門前，看著眼前那塊草皮出神。余尚文經過我的同意後在一旁抽菸，也遞給我一根。我抽了。

「我買了一些啤酒，喝了會好一點。」余尚文這麼說。

「給我一瓶。不，兩瓶好了。」我閉著眼搖頭說，直接打開一罐一口氣喝光，接著開第二瓶。

「看你的樣子就是個乖乖牌。」余尚文見我這樣，突然這麼說。

「什麼？」

「我是說，你應該從小到大都很守規矩，小時候也許是父母很要求，但長大後自己也習慣了。我敢說你大學從沒翹課過，就算有也會心虛，最後還會補假單。」

被說中的感覺讓人很尷尬，我不知道要回什麼。

「我不是什麼媽寶，當完兵我就獨立了。我是突然被叫回來住的。」

「我知道，你強調過很多次。」

「但我確實不擅長面對這種事。」

「擅長還得了。我不是乖寶寶，也不代表我擅長這種事。放心吧，不管下面埋的是什麼，我都會幫你的，就當做敦親睦鄰。」

我低吼了一聲，但也只能硬著頭皮上了。

《訪客》中一場餐桌戲劇照，除了陳漢典外，該劇中還有（左起）張軒睿、高慧君、戴立忍、姚愛寗共同領銜主演。公視提供（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

關掉庭院的燈，在晚上八點鐘，鄰居都吃飽飯、散完步、回家看電視後，我們才開始行動。唯一看得到我家庭院的房間主人就在這裡，相信這次不會再有人發現異狀了。余尚文認識一個專門在販售草皮的人，傍晚已確認過購買數量，明早我們會去取貨，這樣我家人明晚回家，庭院會像什麼事都沒發生過。

挖了一陣子後，我手中的鏟子感覺到一種非土壤的東西。

「還真的有……」我閉上了雙眼，皺眉說。

接著我們控制好力道，慢慢的將土壤撥開。雖然光線不佳，卻還是很清楚的看見，有三個大垃圾袋在草皮之下。我的心立刻揪了起來，也不知道是不是酒灌太猛，用力過度，頭變得有點暈。我鼓起勇氣摸了垃圾袋一下，就突然眼前一黑。

失去意識前最後的念頭是，還不知道袋子裡頭是什麼？但如果是屍體，觸感很接近。

*

「醒醒啊！」

很像遠方傳來的聲音，接著慢慢調大了音量，越來越接近。我猛然一睜開眼，余尚文緊張的表情出現在我面前。他把我抬進屋裡的沙發上了。

「我怎麼了？」

「你暈了半小時。那三袋我拿出來了，本想等你醒來再看，可是剛剛忍不住好奇，就先拆了一個。不拆還好，看了差一點沒把我嚇死，剛剛也緩了好一陣子。第一次這麼近距離接觸屍體，真的是太衝擊了。」看余尚文的臉色蒼白，似乎也受到了不少驚嚇。」余尚文說。

「然後呢……」雖然問了，我卻希望他不要回答。

「是屍體沒錯。等一下，不准再暈過去了！因為有點不對勁。」

「哪裡不對勁？我家人真的殺人了，我待會就要去棄屍了！」

「你冷靜一點！當時我看過監視器，闖空門的是三個男人，可是那三袋裡只有一個是男的，其他兩具都是女的。雖然腐爛得很噁心，但看得出來絕對不是那三個歹徒。你要看看嗎？」

我不想看，誰想看那種東西！余尚文見我猶豫了，開始不停催促，如果要棄屍便得再裝袋，他一個人做不來。

他先遞給我一罐啤酒，我喝了一大半，才鼓起勇氣，重新回到庭院。一股噁心的腐味撲鼻傳來，再不快點處理，被附近鄰居聞到就麻煩了。余尚文戴上了事先買好的口罩跟手套，也給我一副。我戴好後，怯怯的走向那三具屍體。

屍體沒有完全分解，但已爛得差不多。從衣服及殘存的毛髮來看，是一男兩女無誤。

這三個人會是誰？

突然間，我不知道哪來的勇氣，竟然靠近細看了一下。這一看，竟嚇得我全身寒毛豎立、頭皮發麻。

「余尚文……這三具屍體……很像我的家人！」

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《訪客（公視同名電視電影原著小說）》。