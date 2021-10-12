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入選2020年文策院影視媒合IP 《無名驅鬼師》 台式浪漫輕玄幻

聯合新聞網 / 春光出版
書名：《無名驅鬼師》 作者：梁心 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2021年8月3日
書名：《無名驅鬼師》
作者：梁心
出版社：春光出版／城邦文化
出版時間：2021年8月3日

《無名驅鬼師》言情小天后梁心家族背景是寺廟中神仙代言人身份，融合自身經驗與溫馨、靈異、浪漫言情元素，創作出宛如《通靈少女》，自然扎實，神秘而富趣味性台式玄幻世界。（編按）

文／梁心

「上……」難怪她會覺得神祕人親切，他的臉跟那個她找了好久的人特別像呀！起碼有七分像！

雖然仔細看還是有些差別，神祕人眉骨深邃，濃眉與眼睛極為靠近，眼神清明卻凌厲冷峻。他的鼻梁剛直，唇薄色淡，看上去就是個不好相處也不好說話的人，表現出來的態度的確就是高冷。

而她認識的那個人，彷彿這世間沒有他在意的事情一般，總是一副雲淡風輕的模樣，只要在他能力範圍內能辦到的事央求他，總是能得來一句「好呀」。

那位不愛束髮，時常自然地垂放在身後，卻從不見凌亂；衣袍只要乾淨能蔽體就行，不要求多美多繁複的花樣，或是多好的布料才肯穿。她曾經開玩笑地拿了件豔麗的長袍給那位穿，他還真的笑笑的換上了，還出去遛躂了一大圈。

那個人很好，她喜歡他，很愛賴在他身邊，同時也敬畏他，只要她做了出格的事，在他面前就是特別心虛。

或許那個人知道她做不出十惡不赦的事，明知她接下來會犯錯，提點了一句後就不再說話了，放任她去闖去跌倒，等她受了傷，再來問她是不是知錯了？有沒有學到教訓？然後摸摸她的頭後，替她收拾爛攤子。

那位真的是她見過最完美、最仙風道骨的人。可是，她已經有好多好多年沒有見過他了。

至於有多久了，她想，那時候秦始皇還沒出生吧。

許是她久沒見到那位，一跟神祕人照了面，那張神似的臉差點害她因為濃郁的思念而哭出來。只是神祕人接下來的話卻像火辣的一巴掌，不止把她搧醒，還把她搧怕了！

「我來，是想找妳談件事。」神祕人神色清冷，不疾不徐地說：「有關那名老婦人的事。」

「什、什麼老婦人？」姬儀光一聽，不僅頭皮炸開，連舌頭都麻了。

不，老天爺別這麼殘忍地對待她！

「吃素的那名老婦人。」神祕人抬高下顎，微微瞇起眼，語氣裡多了些不悅，似乎是看不慣姬儀光裝傻的行為。「還是要我說得再明白點——那個妳讓土地公領走的老婦人。」

姬儀光聞言差點跳了起來，面如死灰地說：「你、你看得見？」

「看得見。」神祕人淡然地說。

媽的，所以連她的鬼臉、面癱螃蟹舞、像鴨子的體操跟竹節蟲般的瑜珈，他通通瞧見了……

「你為什麼不早說呀？」她一世英名都毀了！有誰反應跟他一樣慢的啊？都開車環島一圈了才想起來有什麼不對勁嗎？

「想看妳要做什麼。」結果看見的事情一件比一件還吃驚。

姬儀光很想死，非常想死。她一臉生無可戀的樣子看著他，比鬼還像鬼。「你想幹嘛？家裡有鬼要收？」

神祕人深沉地看了她一眼。「我就是個驅鬼師。」

「……嗄？」所以是同行相忌？姬儀光立刻高舉雙手以示清白。「我沒有跟你搶生意的意思喔！」

「不，我是想請妳幫忙。」神祕人示意她到內用區坐著說話，被姬儀光拒絕了。

「被人看到會被投訴。」被投訴太多次的話，店長必須去總公司上課聽訓，她現在吃人頭路要乖一點。

「妳不是會下屏障嗎？」神祕人理所當然的態度讓姬儀光差點噴一口老血！

屏障不是這樣用的，混蛋！

姬儀光暗暗咬牙，還是揮手下了屏障，坐到神祕人面前，努力收起稍早滿腹的心思，將一腦疑問生生壓下，決定先了解對方來意。

「你說你是驅鬼師，有什麼證據？」

神祕人遞出一張黑色名片，上面以燙金字標示著「驅鬼師」。姬儀光接過來後兩面翻看，用表情寫了個囧字。

「怎麼沒有名字？」神祕人姓驅名鬼師？聽起來好有事。

神祕人說：「祖師爺有訓，驅鬼師不得有名。」

……是怕被報復嗎？

姬儀光收起囧臉，總不好直接叫他驅鬼師吧？「你身分證上的名字叫什麼？」

「樊俞行。」

他緩緩地報出自己的名字。不曉得是姬儀光頭昏眼花還是心理作祟，此刻他整個人的五官都亮了起來，好似開過光的寶劍。

「樊先生，你想請我幫什麼忙？」姬儀光不自覺地扳直腰桿說話。「先說好喔，傷天害理的事我不做。」

「放心，就是不想傷天害理才找上妳。」樊俞行一派冷然，絲毫沒有請人幫忙的態度，反而像是在吩咐，看起來是長年居於上位的人才有的習性。

姬儀光就等他說明來意。

「我想請妳驅鬼。」

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《無名驅鬼師》


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