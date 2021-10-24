《從畫畫覺察孩子情緒》畫裡有故事：側面人物及短短的手

哭泣的雲、沒有五官的臉、細小的四肢、漂浮的房子……孩子畫都藏著沒有說出的「內心祕密」！ 皮皮老師從事兒童繪本創意美術教學十餘年來，深深體會到孩子能否快樂、健康的學習、成長，父母的影響力其實不亞於老師角色。《從畫畫覺察孩子情緒》書中首度公開「四層看畫法」和「正向聊畫法」，讓爸媽在家就能及時處理孩子負面感受、調整教養方式！（編按）

文／賴育立（皮皮老師）

「老師晚上好！我發現我女兒畫畫時，很常畫我們一家四口，請問老師這代表什麼意思嗎？」一位媽媽傳了私訊過來，然後傳了這張圖給我。媽媽說孩子畫的順序是「先畫媽媽，再來是爸爸、她自己，弟弟最後」，女兒現在是小學二升三的年紀。

「她有說為什麼要畫她走向妳嗎？」我好奇地問。

「我沒問耶。」媽媽說。

我們又聊了一會兒之後，我跟這位媽媽分享了我看到這張圖的感覺：「我感覺妳在她心中很重要。她把自己畫成側面的，看得出來她是個蠻有自己想法的孩子，但可能有些心事隱藏在心裡喔。她把自己的手畫得短短的，投射出她可能自覺在家裡沒有什麼支配力，或是對許多事情沒有什麼掌控的權力。」

「老師您說的對，我可能太強勢，讓她無法發揮。」媽媽驚訝地說。

「我感覺得出來她很重視妳，想靠近妳但似乎又有點怕妳，所以和妳保持了一段距離。」

「的確，我對她要求比較嚴格。仔細想想老師剛剛所說的，她真的很沒自信。」

（圖／采實文化出版《從畫畫覺察孩子情緒》書中 提供）

「畫側面代表保持了一些神祕性，可能有些內在想法不想讓人家知道，我不確定和她沒自信有多少關連，但我感覺她有想隱藏的一面。」我試圖跟媽媽透露一個重要的訊息。

「我一直反覆看著老師說的內容，我覺得說得真的很準，我女兒真的蠻怕我的。我常常在她們睡著後，檢討自己對她的嚴厲。」

我想進一步了解女兒心中想隱藏的可能是什麼，這位媽媽又提到自己對女兒的管教比較嚴厲，於是我想帶著這位媽媽往自己內心以及自己的原生家庭探尋，我問媽媽：「妳父母有誰也對妳很嚴厲嗎？」

「爸爸。」

「妳覺得爸爸的嚴厲是因為愛妳，期望妳成材嗎？」

「對，我是這麼覺得。」

「所以妳也覺得嚴厲可以讓女兒成材？」

「我覺得是。」

「那爸爸現在還會這樣對妳嗎？」

「我成年後他就不在了。」媽媽接著又說：「我有在檢討自己。我一直忍不住會有這種念頭：我努力把姐姐調教好，弟弟就不會走偏。」

我提醒她，「我覺得妳可以把『檢討』換成『覺察』。妳已經在做『自我覺察』了。」

我想帶這位媽媽去觀看她和爸爸過往的互動情況，以及這樣的互動情況又是如何連結到現在她和子女的互動關係，於是我問這位媽媽：「妳覺得繼續用嚴厲的方式對待孩子，是一種妳思念父親或與父親連結的表現嗎？」

媽媽說她自己也不清楚。

我換個方式問：「妳覺得妳女兒是當時的妳嗎？因為妳好像不大會這樣對待弟弟，是嗎？」

「……我沒有想過耶，但老師這樣說，好像真的有那種感覺。我對弟弟的要求是比較鬆。」媽媽驚訝地說。

「所以妳有可能把妳女兒看成是小時候的妳自己嗎？」我想帶媽媽去覺察自己對孩子有什麼心裡投射。

「可能，所以我更不該這樣對嗎？老師。」

「我覺得沒有該不該。妳覺得妳這樣嚴厲地對她，和爸爸小時候嚴厲地對妳，有什麼關連或連結嗎？妳可以試著覺察一下這當中有什麼情感的連結嗎？或有什麼心理投射嗎？妳覺得現在妳對待女兒的方式跟妳爸爸對待妳的方式很像嗎？」

「爸爸在我的印象裡就是嚴格、很兇。」媽媽想了一下回答道。

「妳女兒心中把妳放在最重要的位置，因為妳對她來說很重要，但同時她也很怕妳，是否跟妳很愛妳爸爸但卻又很怕他的內心情感很像呢？」我更具體地引導媽媽思考這當中的關連性。

「爸爸對我來說的確是很想親近但又覺得很遙遠、很難靠近的人。」媽媽陷入一段沉思，接著問我：「所以女兒對我也是這種感覺嗎？」

「我想應該是。妳不一定要複製妳父親的方式來對待女兒。妳想像一下，如果妳有機會跟爸爸說話，妳會希望他怎麼跟妳相處呢？是多抱抱妳？親近妳？陪妳說說話？帶妳四處遊玩？妳會想跟他說什麼呢？現在的妳已經更成熟，跟小時候的妳不一樣了，妳應該更明確知道且希望父親怎麼跟妳相處，我想妳可以好好想一下。」我想引導這位媽媽更進一步地覺察爸爸在她身上產生的影響。

「這過程中先不用評價是非對錯，妳的父親也是承繼上一代的教養方式，妳現在只要試著去覺察。妳現在若有想到對爸爸說的話，可能就是女兒想對妳說的話。妳跟爸爸說了之後，想像一下，妳爸爸會怎麼回應妳呢？會責備妳嗎？還是抱抱妳呢？而這樣的回應也可能是妳想給妳女兒的回應。」

我更進一步安慰並鼓勵這位媽媽：「妳們彼此之間需要的是愛、是親密的關係，是沒有距離的關係。過去父母的教養方式在無意識下傳承給妳，妳現在覺察到了，就可以讓它到妳這一代為止，然後妳可以選擇用更溫柔、更適當的方式和女兒相處。」

「原來如此，我忽略了自己原生家庭的潛在因素，無意識中也影響了我的孩子。」媽媽恍然大悟地說。

「沒關係，這很正常，每個人都會，不用過於自責或內疚。」

「所以……老師，女兒這樣畫一家人，是表示我們給的愛不夠嗎？」媽媽好奇地問。

「我覺得她畫出的自己和你們其他三位有距離，可能表示她的內心裡有疏離感，你們其他三人在圖畫中靠得很近、感覺關係較緊密，她卻融不進去或是不想融進去。這個關鍵點應該就是妳，因為妳是影響她最深遠的人，而影響妳比較深遠的可能是妳的父親。」

「我女兒曾說我比較愛弟弟。」

「妳平常會跟姐姐獨處嗎？」

「其實蠻少獨處的，大多是弟弟、她跟我三人在一起。」

「我給妳兩個建議好嗎？」

「好，老師請說。」

「第一，妳可以試著放掉妳想對她嚴格管教的心態，這是妳既有的觀點和期待。有人因為嚴格的教育而成功，也有很多人因為愛的教育而成功，所以嚴格不是唯一的選擇，只是妳過往接受到爸爸的教育方式是如此，妳可能也承襲了這樣的觀念和做法。這張圖、妳和女兒的現況是妳女兒送給妳的禮物，她犧牲自己和妳的親密關係讓妳看清這點，所以妳要感謝她、憐惜她。」

「第二，妳要創造跟女兒獨處的時間和空間。一個禮拜也許一次，一個下午或一、兩個小時都可以，重點是高品質的相處。妳可以把妳們兩人獨處的時光看成Girls’ Talk 一樣，妳可以帶她去逛街、看電影、喝下午茶或聊聊心事，但就是要把手機放下，全心地陪她，這就是我所謂的品質。」

我繼續補充道：「一週一次不會佔用妳太多時間，妳也可以提前跟女兒討論這週的Girls’ Talk 她想做什麼？尊重她想做的事，然後陪她一起去做，妳也能從中產生新的體驗。當妳女兒能感受到妳的重視、關懷與陪伴，她就不會覺得妳偏愛弟弟，妳和她的距離也能拉近了。」

「好的，我明白老師的意思。謝謝老師，今天真的是受益良多，從孩子身上看到了自

己的不足。忙於工作的我們，不免忽略孩子最內在的需要。雖然是小問題，但真的要好好正視。」媽媽開心地說。

「是呀，其實家長忽略的往往也是自己哦！」

●本文摘自采實文化出版之《從畫畫覺察孩子情緒：一幅畫及時發現孩子需求，讓彼此內在連結更緊密》 。