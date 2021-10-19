原版上市三個月即暢銷50萬冊，馬克．祖克柏、稻盛和夫、蔡康永等名人遵循的身心靈成功法則—《就算世界讓你無能為力，仍要堅持到感動自己》書中收錄72則故事讓你重拾信念，再次燃燒奮鬥熱情。（編按）

文／沐木

努力是你一輩子的護身符

他們有最令人稱羨的人生，擁有成就、權力、讚賞。他們幾乎想要什麼就能得到什麼，是世上最幸運的人。他們住著豪宅，開著跑車，擁有幸福的家庭，以及萬眾矚目的生活，舉手投足間更帶著風範，任何一個細小的舉措都能讓政局改變。他們能夠掌控世界上一切平凡人掌控不了的風雲。他們幸運，因為他們掌握了這世上最寶貴的祕訣。

這個神奇的祕訣讓他們得到了如今的一切，令自己的財富世世代代地傳承。人與人之間的差距就這樣產生了。

這個祕訣就是我們所說的：越努力，越幸運。大多數掌握了這個祕訣的人都成功了，並成為世界上的佼佼者，其中的真諦就在於「付出」與「獲得」。倘若掌握了這一規律，了解「等價交換」與「能量守恆」定律，就能知道我們得以拿「努力」來置換「好運」，幾乎能夠透過這一法則得到我們想要的一切。世上已經透過它、並獲得成就的人非常多，作家夏綠蒂．勃朗特、畫家克勞德．莫內、愛因斯坦、牛頓、亞伯拉罕．林肯，以及我們耳朵都聽得起繭子的比爾．蓋茲和賈伯斯……他們都是成功掌握了幸運祕訣的人。

想要在這個雲譎波詭的世界裡長久幸運下去，我們就必須付出努力。許多人十分聰明，擁有著卓爾不群的洞察力，知道眼前有成功的機會，會立即伸出手捕捉，所以他們成功了。但有的時候，我們還應學會運用另一件法寶：堅持努力。

因為，我們總有一天會明白：維持幸運，比得到幸運更難。天降的好運只是暫時的，沒有人能夠好運一輩子，只有努力才是一輩子的護身符。

（圖／Unsplash）

我們努力不為別人，只為成就更好的自己

我們常常疑惑，在人的一生中，活著是要做什麼？又是為了什麼？又或許常常陷入一種抉擇中。一方面想要做最想做的自己，另一方面又必須聽從父母或他人的建議，做他們認為那個最好的自己。還有的人，甚至根本不知道要做什麼樣的自己，只是覺得既然被生下來了，就活下去。

因為找不到理由，所以有時我們不知道自己努力是為了什麼，而自己又該為了什麼而努力。

我們要拒絕盲目地生活，但也不要被生活的條條框框約束。每個人的人生都不一樣，它們豐富而精彩，我們完全有能力讓自己變得更好。若問我們為什麼努力？答案就是：為了做最好的自己。

小A與家人為了就業和夢想的問題產生了分歧，經常吵架。小A的父母希望他找一份穩定的工作，例如公務員、國營事業的職員；而小A則希望透過自己奮鬥，闖蕩出屬於自己的人生。即便如此，小A的父母還是對他的人生做了安排，而小A則被限制在這個條條框框內。小A內心很痛苦，在很長一段時間內都情緒低落，失去了奮鬥目標，就更別說什麼努力工作、認真做事了。

幸運的是，小A在經過了一番思考後，最終脫離了這種狀態。他首先確定了自己的目標，並與父母溝通達成共識，父母接受他提出先去闖一闖的建議，如果不行，再回來走父母希望他走的道路。

自此，小A就像變成了另一個人，原來的那些頹廢茫然一掃而空，變得積極主動起來，做什麼事都充滿了活力。用他的話說：「我一直不知道自己努力是為了什麼，現在才明白，努力不是為了什麼，只是為了成就最好的自己。」

活得更好，是為了讓自己更好，讓身邊的人更好，讓周圍的人更幸福；而努力則是為了讓自己更像「自己」，做一個心裡最完美的自己。

（圖／Unsplash）

行在當下，讓往事隨風

很多時候，我們都說要珍惜時間，但是當回顧自己的所作所為時，又不斷抱怨自己浪費了時間。最終，才發現自己的生命都在浪費中度過了。與其抱怨過去的虛度，坐待明天的到來，不如奮起努力，把握今日。

昨天已成過去，後悔也無濟於事，而明天的問題無法預知，也無法解決，能把握住的只有今天。今天就在眼前，珍惜今天，不僅可以彌補昨天的不足和遺憾，更能為迎接明天的朝陽做好準備。誰能抓住眼前的時刻，誰就能坐擁成功。

在紐約街區的某個屋簷下，有三個乞丐正在聊天。一個乞丐說：「如果不是去年股票暴跌，我早就成千萬富翁了……」另一個乞丐說：「那是多久以前的事啦，還提呢。看著吧，我明天去對面那條街上的垃圾桶看看，說不定那裡面就有張百萬美元的支票，哈哈……」

第三個乞丐沒有說話，他覺得現在最重要的，是如何填飽肚子，而不是說一些對自己沒有意義的話，於是到別處尋找食物去了。

而談話的兩個乞丐聊累了，開始睡覺。也許在夢中，他們正回憶著自己輝煌的過去和構想美好的未來呢。

隔天早上，當人們起來時，前兩個乞丐已然沒了生氣，而那個去覓食的乞丐吃得正津津有味。

追憶、幻想，都不如行動來得實在；想著沒實際意義的事情時，在怨天尤人而不付諸行動時，都是在浪費自己的時間。時間是生命的堆積，過去了一天就等於消逝了一天的生命，如此寶貴的時間，為什麼還要用來哀嘆、荒廢乃至虛度呢？

你為逝去的昨日感到傷感，為即將到來的明天感到恐慌，因為你聽見了時間流逝的聲音，聽見了生命逝去的聲音。時間對所有人都是公平的，稍縱即逝。

有首詩寫得好：「昨天已經成為過去，請不要為之嘆息；明天還只是個未來，你不必有太多的憂慮；只有今天，才是你真正的擁有；抓住今天，你的夢才能實現；昨天是成功的階梯，明天是奮鬥的繼續。」

把握不住今日，不管你的昨日多麼輝煌，也不管你的明日會多麼宏偉，對現在的你來說，都是不現實的。正如美國詩人惠特曼所說：「我現在的這一分鐘，是經過了過去無數億萬分鐘才出現，世上再沒有比這一分鐘和現在更好。」

人生是等待的過程，但又不只是等待而已。

很多時候，我們總把今日之事拖到明天去做，總以為明天才是自己啟航的起始點；往往對明日充滿期待，而對眼前的今日視而不見。但到了明天，又會把事情拖到下一個「明天」，卻不知「明日復明日，明日何其多」。

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老天每天給予任何人的時間都是二十四小時，如果勤奮並珍惜它，那麼你的生命之樹將會結出累累果實；如果你是懶惰的，那麼最後只能帶著一頭白髮，兩手空空地哀嘆曾有的歲月。

若要珍惜今天、把握今天，就要珍惜當下的每分每秒。組成時間的要素雖然看起來微小，但卻都有著各自不同的意義。要知道，這些看起來微不足道的時間，可以讓你的夢想成為現實，也可能讓你一生平平庸庸、碌碌無為。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《就算世界讓你無能為力，仍要堅持到感動自己》。