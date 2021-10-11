黃偉立／在累積中逐漸豐潤的生命──重讀《生命是長期而持續的累積》

文／黃偉立（臺中市立清水高中校長 ）

兩年多前的暑假，學校辦理了一場跨校的國際教育活動，我和幾位老師帶領十多位同學，遠赴瑞士上了將近兩周的課程，並且參訪了幾所國際學校。來自十多個國家近一百多位同學，與我們一起上課、用餐、住宿，不同的文化背景、價值觀念乃至國際觀點的交流，是身為世界公民的深刻體會，也是生命中難忘的學習亮點。

彭明輝《生命是長期而持續的累積(暢銷十週年．特別增訂版)》書中提到出國留學的三個理由:第一是看見自己能力的極限；第二是去看看外國的文化；第三是見識真正認真思考文化問題的人。用以上三點反觀同學們在國外的學習生活，我們可以發現知識的學習和語言能力的增進，是接觸世界的工具，而打開視野與格局的，是勇於突破和學習的心態。

示意圖。（圖／Unsplash）

生命因學習而大好，而學習則來自生活中點點滴滴的累積。不論是學業、人際、職場、還是終身志業，無一不是人生學習的場域、自我修煉的道場。明輝教授提出了生命是持續發展歷程的觀點：「生命是一種長期而持續累積的過程，絕不會因為單一的事件而毀了一個人的一生，也不會因單一事件而救了一個人的一生。」富含對生命的關懷與人文的重視，恰如目前高中在108新課綱實施後，增加學生選課的空間和自主學習的時間，期待帶給學生自我探索、學習如何學習、以及為了滿足好奇而學習的喜悅。

高中階段是孩子邁向獨立自主的重要階段，除了課程的選擇性增加、自主運用的時間增加，也需要對於未來的發展做初步的抉擇。

由於高中學習生活賦予孩子更多選擇的特性，我們更有機會引導孩子省思在這些選擇的過程中，對自我的認識有多少?對於外在的評價如何解讀?進而協助孩子檢視對自我的認知是如何形成?是否有更多的可能性可以嘗試?

在這些學習歷程中，一段時期的自我評價或外在考核，不能代表學習歷程的全貌，也不足以論斷人生的成就。相對的，若是能在不同的挑戰、挫敗與省思中，以成長型的心態逐漸自我調整，人生閱歷的累積更能豐潤我們的生命。

示意圖。（圖／Unsplash）

當我們在引導青春期，甚至年紀更小的孩子面對挫折時，如何讓他們體認到人生是一段不斷累積的過程，短時間的挫折僅是人生中的一部分，是身為父母親和老師們可以共同思索與交流的。如何看見和接納自己的情緒，如何接納自己的不完美，以及在挫折中調整自己重新出發、從心開始，也都是人生歷程不斷修習的功課。

生命是長期而持續累積的過程，在累積的過程中，我們要能蘊釀生命的能量，讓生活中的挫折轉化為對自我的關照，在生命的進程中不斷自我突破，學習是很值得參考的方式。透過學習，豐富生命的內涵，也讓我們以正向的心態面對人生旅程的每個際遇。

明輝老師在書中還有探討兩個重要的議題，ㄧ項是我們對於婚姻的認知，另ㄧ項則是人生的智慧與陷阱。兩個人因相愛而在一起，但是愛情並無法改變我們原本的生長經驗、價值觀與兩性文化的差異，如何將戀愛的激情轉化為澹然卻更持久的夫妻情，是需要雙方以「合夥人」的心態來共同努力和經營的。從踏入婚姻到邁入中年，人在不同的生命階段，會有不同的人生經歷與體悟。明輝老師的書，值得在悠閒的午後時光細細品味，也適合在三五好友讀書會的分享中，回顧生命各個歷程的風景，找尋生命意義的雋永。

●本文摘選自來自聯經出版之《生命是長期而持續的累積：彭明輝談困境與抉擇（暢銷十週年．特別增訂版）》專文推薦。