「個性」能後天養成？關鍵就在被你遺忘的內在動力

文／克莉絲蒂娜．伯恩特（Christina Berndt）

人不能只是「活著」，更要找出對你有意義的事

在「我們真正想要改變什麼」的這個問題上，我們也同樣善變。例如：我們寧可讓什麼保持原狀？需要什麼才能讓自己變得更好？如果不是涉及像是減重或減壓之類的具體計畫，我們恐怕很難說得清楚。

外界的期待經常會勝過我們對於自身的期望，而我們往往對此毫無知覺。我們或許會認為，爭取主管職位，去紐西蘭旅遊，都是合理且正確的選擇。然而，公司的主管職位對於我個人和我的人生真的那麼有吸引力嗎？我是否真的想做這樣的長途旅行？或者，我之所以想這麼做，只是因為我的朋友或其他的人都在世界各地飛來飛去，但我自己其實沒有那麼想要出去歷險？

被制約的想法與人生

期望往往不是來自我們的內心，而是來自朋友、父母或社會規範，而且它們還經常會與我們的內在需求相互矛盾。心理學家奧利佛．舒爾泰斯(Oliver Schultheiss)解釋，他研究「動機」這項主題已有多年的經驗，哪些動機是來自外界，哪些才是我們自己的？他表示：「對於許多人來說，這幾乎是無法區分的。」

心理學家山姆．索默斯也很清楚，我們幾乎不會檢視自身的信念來自何處、我們是什麼人，或我們想要什麼，「我們通常都會認為這些信息是理所當然的。」

然而，如果我們總是在履行職責的義務、只是做取悅父母或伴侶的事，那會很不健康。舒爾泰斯警告說，追求與自己意願相反的目標不僅會讓人不滿足，還可能引發憂鬱症。因此，如果一個人能夠認識自己內在的動力，並且盡可能選擇與其相符合的目標，那會很好。遺憾的是，無論是前者抑或後者都很難發生。

舒爾泰斯曾在研究中試著讓人們意識到這種不協調，並且協助他們將職場與生活中追求的目標，以及內心深處的需求(也就是內在動機)，在這兩者之間取得平衡。但他不敢嘗試協助人們放棄他們的外在目標，即使這些目標與他們的內在動機是背道而馳的。這位心理學家認為，基於道德上的理由，此舉在非治療性的研究中並不能被證明是合理的。誰知此舉最終將對某人的人生造成什麼影響呢？

事實上，如何度過人生並非只與內心的慾望有關，來自外界的道德要求也是我們無可避免的。如果我們想要保住工作，在職場上就得有所取捨；如果我們決定生養小孩、就得放棄養狗或購買隔壁鄰居會定期整理庭院的花園別墅。在這種情況下，我們的自由度其實並沒有那麼寬闊，是以，我們必須在內心深處的需求、種種的目標及當前的各種限制之間做出妥協，而不能一意孤行地把事情搞到不可收拾。

（圖／Pixabay）

因此，舒爾泰斯設計了一些練習，幫助人們在不自我說服的前提下，讓自身的內在動機能與種種給定的目標相結合。

他在一項研究中測試了這些練習的成效。他將七十四位學生分成三組，第一組的受試者只是單純獲得激勵的反饋，藉以促使他們完成某些根本無心進行的任務；第二組的受試者接受了一場能讓他們與其目標更加調和一致的訓練；第三組的受試者則只要一如既往即可，不需做任何改變。

訓練是採取以下的策略：如果我的目標是修剪草坪，因為這對社區附近的社交氛圍十分重要，但我是個非常熱愛交際的人，我討厭因為割草得要孤單地待在花園裡，在這種情況下，或許以下的點子能讓我更容易完成修剪草坪的工作：這個星期不妨約個朋友來家裡，和我一起修剪草坪，下個星期再換我去他家，和他一起修剪草坪，如此一來，我就能將除草的工作與我內心深處的需求結合起來。如果我能事先知道，為何現在修剪草坪對我來說確實很重要(例如，因為事後我會覺得很暢快；因為鄰居會很高興，而我又可以自在地和他們聊天；因為我可以在草坪上舉辦派對；因為我可以踢足球)，效果會更好。此舉也有助於我具體想起我的內在動機(也就是我的社交需求)的力量；像是藉由憶起曾與那位朋友進行非常感動的對話，或是與他共度的一個精彩夜晚。

在歷經九週的訓練後，學生們的動機與目標之間的差距明顯縮小。不僅如此，那些年輕人還覺得更自在，而且也較少出現憂鬱的症狀。

（圖／Unsplash）

我們的決定，決定了我們

新的研究證實，雖然基因確實建構了性格的基礎，不過環境、朋友、社交網絡及生活才是形塑我們目前個性的因素。

當我們結識他人，或是生活中有新的經歷後，都會讓我們有所改變。因此，並不存在顛撲不滅的自我，人們也會對自己的性格產生影響。法國文學家暨哲學家卡繆曾說：「人生就是你所有抉擇的總和。」齊克果也曾有過類似的說法。

事實上，改變我們的，最主要就是我們在面臨人生十字路口時所做的種種決定。史派西特、艾格洛夫與施穆克勒根據「社會經濟調查」的數據資料，針對十二項重大人生事件對於人格發展的影響進行研究後，證實了這點。

該調查的參與者陳述了在做過上次調查後的四年中，在人生中是否發生過某些深具意義的重大事件，例如，他們是否搬出了原生家庭，自立門戶？是否生了小孩？是否結婚、分居或離婚？有失業或退休嗎？又是否有家庭成員過世？

研究結果表明，有孩子、有工作或有固定伴侶關係的人，相較於沒有相同經歷的那些人，兩者可謂截然不同。一個人在中學畢業後是成為學徒，還是繼續升學，不僅會左右他的學生生涯，還會影響他未來從事的行業。此外，較早投入職場的人，比較容易接受新事物與新觀念，較具開放性，也會更有責任心，畢竟，責任感在工作中是不可或缺的特質：人們必須準時上班，看起來也要夠專業且值得信賴。

書名：《個性：不只成為自己，更要超越自己》作者：克莉絲蒂娜．伯恩特(Christina Berndt)出版社：時報出版出版時間：2021年9月3日

有別於學生在一夜狂歡後，隔天可以蹺課，或是在課堂上打瞌睡，公司老闆絕不會容忍員工有這樣脫序的行為。因此大學生在情感上比較成熟，因為與成為學徒的人相比，他們更被要求要獨立自主；而當學徒的年輕人，在培訓期間，往往都還住在家裡，而且是公司中的最低層員工，對所有事情只能聽話照做。

其他的重大決定也會影響一個人的本性，像是出國、去異鄉打工換宿等，這些經歷或多或少都可能為人帶來開放性。即使一個人原本比較內向、害羞，在這些情況下也會試著主動敞開心胸。新的體驗可能會很棒，或許可以增廣見聞、拓展眼界、結識有趣的人，讓個性有重塑的機會。

相反地，穩固的伴侶關係會讓人安逸地處於二人世界的舒適圈，也不熱中結識新朋友。然而當與另一半分手或離婚時，重獲自由的感受，會讓人思考自己想尋找何種個性的新伴侶，因此在人際關係上也會變得比較活躍。

●本文摘自 時報出版之《個性：不只成為自己，更要超越自己》。