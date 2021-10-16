要解決3C產品成癮的問題，先從「親子關係」著手！

文／艾德・楚尼克（Ed Tronick）、克勞蒂亞・高德（Claudia M. Gold）

二○一七年五月，法國《世界報》(Le Monde)刊登一篇文章指出，逐年攀升的兒童自閉症人數與家長使用手機有關。

該文作者假設背後的原因是，家長將注意力轉向電子通訊產品，導致孩子不斷面對撲克臉的家長，親子極少互動。特克也在書中提到這個問題。她認為，現在不少家長擔心滑手機和亞斯伯格症候群有關(此類症狀與其他發展問題統稱為自閉症類群障礙)。

但是，早在手機成癮世代來臨前，自閉症確診者就呈現指數型增長，因此《世界報》該文作者的說法不攻自破。不過，這問題倒是讓我們有機會去檢視，使用手機和自閉行為的關聯。誠如第四章所述，父母和孩子的行為要分開來看，也要去觀察，雙方如何透過日常交流來相互調節。

有些感覺過敏或神經脆弱的孩子，會竭盡所能將世界拒於門外。只要透過手機或電腦螢幕，他們就可以用被動的方式與人交流，不必非得給出反應。他們不擅長社交，所以更會沉溺於其中。然而，面對孩子的封閉行為，家長也會轉而訴諸手機，以緩解親子疏離所衍生的巨大壓力。更糟的是，家長還可能轉嫁壓力到孩子身上，於是孩子更依賴科技產品來舒緩壓力和焦慮。

兩歲的比利對迪士尼電影《阿拉丁》的所有台詞和歌詞滾瓜爛熟，他和姊姊一起看觀賞時會跟著電影裡的角色手舞足蹈，肢體動作幾乎完全一致。比利總是離不開電腦和電視螢幕，不過這個行為還算可愛。比利長大一點後，漸漸離不開電玩遊戲機，就連全家出門旅遊時他也不肯停手，吉姆和史黛拉夫妻倆不由得擔心起來。

但只要父母限制他打電動的時間和場合，他就會大爆走。一家人都在餐廳吃飯時，這種失控爆氣的行為不但會毀了晚餐的氣氛，還會影響到餐廳其他客人。為了不讓比利的姊姊受到影響，夫妻倆通常會睜一隻眼閉一隻眼，寧願忍受其他客人批評的眼光。

示意圖非本人。（圖／Unsplash）

後來有位治療師認為，比利應該是患有自閉症類群障礙症，史黛拉和吉姆才了解，兒子沉迷於社群媒體是出於某種症狀。因此，夫妻倆一方面限制比利使用3C產品的時間，另一方面盡力打造適合兒子的社交環境。兒童去玩具店時，受到現場環境影響，他們通常會過度興奮，不過比利到那裡一接觸到音樂玩具，馬上就變得平靜而穩定。從此以後，史黛拉就想辦法透過音樂來調節比利的行為，只要她發現兒子瀕臨崩潰邊緣，就會播放音樂舒緩比利的感官系統，和他一同徜徉在音符的世界。史黛拉發現古典音樂特別能安撫比利，母子倆甚至一起去音樂教室上課。等到比利拿得動吉他，史黛拉馬上幫他報名了吉他課。比利升上三年級後，也開始參加學校的音樂社團。

上中學後，比利對音樂的喜好延伸到了藝術領域，他和一位親切有才的美術老師培養出緊密的關係。比利的畫作充滿繽紛的色彩，主題大多是小朋友在一起遊玩。有賴於他的藝術天分，才能化解從小就難以克服的社交障礙，也能用新的角度去看待自己的童年經驗。多年後，比利發揮自己的藝術天分，成為一名平面設計師，並在家裡打造工作室，自由自在地創作。此外，比利的社交焦慮也隨著時間慢慢緩解，還能夠與人從事有意義的交流。靠著自己的力量，他終於減少使用3C產品的時間。

比利的故事讓我們了解到，沉迷於科技產品只是表面問題，背後還有更深層的因素。比利以前透過電玩來抒發情緒，讓他得以逃離社交世界，避免感官受到狂轟猛炸。幸好史黛拉和吉姆彼此也互相扶持，形成龐大的支持系統，一家四口才得以挺過混亂的過渡期，成功地與難以觸及的兒子產生連結。假如父母無法攜手解決問題，反而各自轉向手機找尋慰藉，那家人的關係就會更加疏離。

在現實世界裡與人互動，會發生許多棘手的突發狀況，卻能讓人改變自我，在失和與修復中不斷成長。耽溺於手機的螢幕世界，就會沒機會去體驗人際互動中失序的那一面，抱持著僵化的人生觀，無法成長蛻變。

3C成癮是症狀

書名：《關係修復力》作者：艾德・楚尼克（Ed Tronick）、克勞蒂亞・高德（Claudia M. Gold）出版社：時報出版出版時間：2021年8月27日

從前述的例子不難發現，對於3C產品上癮，這只是症狀，而問題的癥結還潛藏在他處。而且成癮久了，就會變成日常的一部分，除非我們了解它的作用，否則就無法根除病灶，換句話說，行為總有目的，而目的蘊藏意義。在速食餐廳裡，家長用手機來緩解教養小孩的壓力與挫敗感，但親子的互動關係只會越來越糟，難以變得平衡。孩子不光輸給了螢幕裡的世界，更失去了實體生活中的鷹架支持，無法獲得面對面的交流機會。孩子社交行為有問題，又缺乏與父母的實際交流，那親子都會被手機所吸引，把網路世界的交流當作真實互動。人們在情感上遭遇挫敗時，還用科技產品去解決，就會產生複雜的效應。從接下來的個案我們看到，了解其行為背後的目的，才能解決問題。

●本文摘自時報出版之《關係修復力：心理學大師教你從衝突、裂痕中培養更高的適應力，重拾人與人的連結》。