法國經濟學家皮卡提《社會主義快來吧！》：以民主社會主義回應中國的挑戰

《二十一世紀資本論》作者皮凱提，用觀點為2016-2021年世界大事留下註記。皮凱提認為：「真正的改變不會到來，除非公民能重新掌握社會經濟議題與各種指標，從而組織集體審議。」在這系列思考當下挑戰的文章中，皮凱提拒絕困守現有規則，提出各種⼤哉問、⼤膽而創新的解法建議，並非為了提供唯一的標準答案，而是激發我們也去探問：「更平等更合理的世界，該是什麼樣⼦的？」皮凱提額外授權中文版《社會主義快來吧！》，收入較法文原版更多的四篇新文章，涵蓋他對美國總統大選、疫情後更趨嚴重的世界不平等，以及世界應如何回應中國挑戰的思考。（編按）

文／托瑪．皮凱提（Thomas Piketty，法國經濟學家）

中國共產黨慶祝成立百年之際，西方國家依舊難以確定該以何種態度面對北京政權。我就直接說了：理想答案是停止西方的傲慢，並倡導一種全球性的、平等且具解放力量的新前景， 即一種民主、參與式、具環保觀念、屬於後殖民時代的新型態社會主義。如果西方國家繼續慣性地擺出指導者的姿態，固守不合時宜的超級資本主義模式，恐怕在應對中國的挑戰時會吃盡苦頭。

極權高壓的北京政權的確有許多弱點。官方日報《環球時報》認為，中國特色的民主政治比西方大賣場般的選舉制度更理想，因為中國式的民主將國家的命運交給一群充滿動力與決心的先鋒，他們既是脫穎而出的菁英，也能代表社會（中國共產黨共有9,000 萬黨員，占人口10%），最後，相較於西方平庸、意志不堅又容易受影響的選民，他們更能全心全意為整體利益而服務。

然而在實踐上，中國政府越來越像一個完美的數位獨裁政體，完美到沒有人想仿傚。共產黨內的審議模式更可疑，因為從外部完全看不出是否存在，與此同時，大家卻越來越清楚看見中國對社群網站的擴大監控、對異議人士與少數族群的鎮壓、對香港選舉程序的粗暴介入，以及對臺灣選舉民主帶來的威脅。像這樣的政權似乎不太容易贏得其他國家人民（而不只是領袖）的好感。此外還有貧富差距明顯增加、人口加速老化、財富分配狀況極度不透明，以及由此萌生的社會不正義感，而這種感受不是擱置一下就能永遠平息。

撇開這些弱點，中國仍有強大的優勢。當氣候災難突然降臨，他們將可輕而易舉地揪著老牌強國們的責任不放，因為這些國家儘管人口有限（美國、加拿大、歐洲、俄國、日本加起來約占世界人口15%），卻製造了進入工業時代以來累積碳排放量的80% 左右。

從更廣泛的角度來看，中國總不忘提醒外界，他們沒有依靠自己也曾付出代價的奴隸制或殖民主義就達成工業化。這讓他們在面對世人眼中永遠高高在上的西方國家時多了幾分底氣，而這些西方國家老是急於在正義與民主課題上教育全世界，卻無法處理動搖國家的不平等與歧視，而且不出所料，還跟所有給他們好處的權貴與寡頭勾結。

在經濟與金融面上，中國擁有可觀的資產，且遠高於負債， 使其手握相應資源，可推動大膽的國內或國際政策，尤其是關於基礎建設與能源轉型的投資。目前中國政府持有全國資本的30%（10% 的不動產、50% 的企業），和西方國家在光輝三十年（約1950 至1980 年）出現的公私合營經濟結構十分相近。

相對的，各位會驚訝地發現，歐美大國在2020 年代初期全都處於資產幾近於零或負值的狀態。由於在政府會計上無法達成平衡（這代表需要對最富有的納稅人課徵更多稅金），這些國家的公共債務不斷累積，同時也出售越來越多公共資產， 以致後來負債變得略為高於資產。

我必須說清楚：富國依然富有，因為他們的私有資產正處於歷史高點；窮的只有政府而已。假如繼續這樣下去，這些國家公共資產的負值會越來越高，代表債券持有人不只相當於擁有一切公有財產（建物、學校、醫院、基礎建設等），還有權從未來納稅人繳納的稅金中抽取越來越高的比例。反之，如同二戰之後的做法，對巨額私有資本抽稅以快速減少公共債務，好讓政府重新找回一些施展空間，這絕對是可行的。

這麼一來，這些國家便可以在教育、醫療、環境與國家發展等領域再次推行大刀闊斧的投資政策。此外，我們也應該儘快取消疫苗的智慧財產權、將跨國企業的營收分給貧窮國家，並讓數位平台為公共利益服務。更廣泛而言，不論在企業或跨國組織中，我們都應該提倡一種不分階級、和所有人分享知識與權力的新經濟模式。不論在先進國家還是後進國家，新自由主義將權力拱手讓給富人並削弱公權力，實際上只是鞏固了中國模式，同時強化了川普式或莫迪式可悲的新國族主義。該是翻開新頁的時候了。

●本文摘選自衛城出版社所出版之《社會主義快來吧！皮凱提的二十一世紀問答》。