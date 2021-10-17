快訊

虎豹潭體驗營負責人找到了 侯友宜：共有4個股東

虎豹潭主辦凍結帳戶和商登 柯文哲：法律該做的都做了

辛辣嘲諷、撫慰憋屈！Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者最新出版《誰會愛上你受的傷》上市！

聯合新聞網 / 臉譜出版
書名：《誰會愛上你受的傷（Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者首部短篇小說集）》 作者：拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg） 出版社：臉譜出版 出版時間：2021年10月2日
書名：《誰會愛上你受的傷（Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者首部短篇小說集）》
作者：拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）
出版社：臉譜出版
出版時間：2021年10月2日

2014年，由拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯編製的《馬男波傑克》成為Netflix平台推出的首部原創動畫影集，這部「成人向卡通」設定在人類與擬人動物並存的好萊塢，原是不看好小眾之作，最終不但獲得三次艾美獎提名、摘下六座美國編劇工會獎，多次登上《紐約時報》、《時代雜誌》等權威媒體年度最佳推薦片單，更被影迷與評論家譽為「存在主義神作」、「毒雞湯金句王」、「最具文學藝術深度的劇本」、「最搞笑也最悲傷的喜劇片」。

一手編製《馬男波傑克》的同時，鮑布─瓦克斯伯另一手也寫著短篇小說，他收錄在《誰會愛上你受的傷》中的十八則短篇，風格就如同他的動畫影集劇本，乍看之下尖刻憤世，針對當代社會的虛浮與荒謬，精準而辛辣地諷刺挖苦。但故事深處所蘊藏的，卻是意外溫柔的療癒感，在挖掘出哭笑不得的辛酸委屈後，冷不防地撫觸脆弱善感心靈中的一道道傷痕。（編按）

文／拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）

我對天發誓，這只是薄鹽馬戲團腰果

約會進行得很順利。他長得帥，有魅力，符合他在網站上自稱具備的一切條件。她決定了：她喜歡他。她決定了：他是那種可以介紹給姊妹淘認識的男人。

吃完晚餐，他邀她回家坐坐。他開了瓶葡萄酒，給她倒了一杯。他也遞給她一個細細長長、有橡皮蓋子的罐子：「要來點薄鹽馬戲團腰果嗎？」

「什麼是馬戲團腰果？」她問。

「打開來，」他說，「妳看了就知道。」

她看著罐子。標籤上寫著：腰果公司獨家出品，然後是粗體大字：薄鹽馬戲團腰果，然後較小的字體寫著：美味！鹹香！然後是更小的字：成分：腰果、鹽，側面有張畫，是個拿著鞭子的男人──馴獅者──整個罐子的設計都以馬戲團為主題──然後馴獅者的嘴巴冒出一個對話框，對話框裡寫著：哈囉，朋友！請享用這些由腰果公司提供的新鮮薄鹽馬戲團腰果。

選用頂級食材，以完美比例調和，此罐中只有最美味的薄鹽馬戲團腰果；當你拔開蓋子時，絕對不會有一條繞在彈簧上的假蛇跳出來嚇你，如果你在擔心這種事的話。不，不，斷了這個念頭吧，我對天發誓，這裡只有腰果。我對腰果的事可是百分之百地誠懇。

這裡面為什麼會有蛇呢？太荒唐了。聽著：如果你打開這個罐子，結果有條假蛇撲向你，那麼我允許你永遠不再信任我，但只有微乎其微的可能，這是一場為了讓你出糗而精心設計的騙局，你何必因此而錯失吃到美味薄鹽腰果的機會呢？好吧，我看得出你還是不打開罐子，我能理解。也許你謹慎一點是對的。

畢竟你曾經上當過，你的心飽經風霜、傷痕累累，許多人沒有善待你，時間也無情地侵蝕你。你不是笨蛋，然而你一再地被你那鵝卵石般的心臟上的裂縫絆倒，你讓自己被赤裸的愚蠢希望給主宰了。也許每一罐腰果裡都躲著一條假蛇，你卻傻傻的，不斷打開那些罐子，因為在你的內心深處，你還是相信世界上有腰果的存在。而每次你發現腰果罐的殘酷謊言，你都向自己發誓，下一次要少相信別人一點，你的心要少敞開一點，要硬一點。這不值得，你說。根本不值得。你夠聰明，不會重蹈覆轍。

從現在開始，你要放聰明一點。唔，我來這裡是要告訴你，這次不一樣，雖然我完全沒有證據能支持這個說法。打開這個罐子，一切都會好好的。薄鹽馬戲團腰果在等你，好順口、好美味。你會很慶幸你信了我這一回。這次不一樣；我向你保證不一樣。我何必騙你？我有什麼理由要傷害你？這次沒有蛇在等。這次一切都會很美好。

《誰會愛上你受的傷》試讀片段：

●本文摘選自臉譜出版《誰會愛上你受的傷（Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者首部短篇小說集）》

拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）。（圖／臉譜出版提供）
拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）。（圖／臉譜出版提供）

作者簡介：

拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）

生於一九八四年，畢業於巴德學院（Bard College）劇場表演系，從事過演員、配音員、製片人、編劇等職業，最著名的編製作品是Netflix動畫影集《馬男波傑克》（BoJack Horseman），共贏得六座美國編劇工會獎，多次登上《紐約時報》、《時代雜誌》等媒體年度最佳推薦片單，另外他也和Amazon Prime Video平臺合作了科幻動畫《謎離時空》（Undone）。這是他的第一本書。


動畫 紐約時報 美國 臉譜出版 閱讀風向球

延伸閱讀

魷魚遊戲「姜曉」鄭浩妍被起底？根本是運動造型專門戶！

「魷魚遊戲」片酬揭曉 李政宰單集770萬更勝宋仲基

海外影視正夯 《魷魚遊戲》翻譯惹議

「魷魚遊戲」不敵動畫？日本人最愛的平台並非Netflix

相關新聞

辛辣嘲諷、撫慰憋屈！Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者最新出版《誰會愛上你受的傷》上市！

2014年，由拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯編製的《馬男波傑克》成為Netflix平台推出的首部原創動畫影集，這部「成人向卡通」設定在人類與擬人動物並存的好萊塢，原是不看好小眾之作，最終不但獲得三次艾美獎提名

潛心15年力作！《走路．回家》小野首次自傳體剖析島嶼百年故事

寫作四十餘年，這一次，小野談走路、談步道、談森林與大海，道出那些關於家也關於愛的故事。 《走路．回家》本書著眼於小野的生命經驗，將步道結合心理治癒、歷史文化、生活哲思等面向，指引讀者以走路來追尋島國

要解決3C產品成癮的問題，先從「親子關係」著手！

家長將注意力轉向電子通訊產品，導致孩子不斷面對撲克臉的家長，親子極少互動。特克也在書中提到這個問題。她認為，現在不少家長擔心滑手機和亞斯伯格症候群有關(此類症狀與其他發展問題統稱為自閉症類群障礙)。

周渝民懸疑台劇《逆局》進入高潮，未解的謎團將在第二章解開

愛奇藝原創劇集《逆局》由金鐘視帝周渝民、亞太影后張榕容、金獎演員吳興國、金鐘視帝李銘順、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧等主演。《逆局》第二章「微光將近」10/15（五）晚間八點正式播出，未解的謎團都將在第二章

解開心牢之鎖──我在死亡集中營學到如何活下去

在一個寒冷的四月天，天剛破曉，卡夏城的猶太人就遭到逮捕，集體囚禁在城市邊緣的一座舊磚廠裡。幾星期後，家父、家母、瑪格達和我被裝上俗稱「牛車」的車廂，送往奧斯威辛集中營。

蔣豐雯／銀河渡船手──讀《星盤裡的人》

文／蔣豐雯（「光的課程」導師，前積木文化總編輯） 與占星相遇是小學時，發現隱身農民曆最後四頁，有著圖案簡單文字少少的附錄，播下烙印腦海第一顆啟蒙種子。成長過程接觸神祕學、塔羅與占星，到後來踏入出版成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。