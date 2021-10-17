辛辣嘲諷、撫慰憋屈！Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者最新出版《誰會愛上你受的傷》上市！

文／拉菲爾‧鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）

我對天發誓，這只是薄鹽馬戲團腰果

約會進行得很順利。他長得帥，有魅力，符合他在網站上自稱具備的一切條件。她決定了：她喜歡他。她決定了：他是那種可以介紹給姊妹淘認識的男人。

吃完晚餐，他邀她回家坐坐。他開了瓶葡萄酒，給她倒了一杯。他也遞給她一個細細長長、有橡皮蓋子的罐子：「要來點薄鹽馬戲團腰果嗎？」

「什麼是馬戲團腰果？」她問。

「打開來，」他說，「妳看了就知道。」

她看著罐子。標籤上寫著：腰果公司獨家出品，然後是粗體大字：薄鹽馬戲團腰果，然後較小的字體寫著：美味！鹹香！然後是更小的字：成分：腰果、鹽，側面有張畫，是個拿著鞭子的男人──馴獅者──整個罐子的設計都以馬戲團為主題──然後馴獅者的嘴巴冒出一個對話框，對話框裡寫著：哈囉，朋友！請享用這些由腰果公司提供的新鮮薄鹽馬戲團腰果。

選用頂級食材，以完美比例調和，此罐中只有最美味的薄鹽馬戲團腰果；當你拔開蓋子時，絕對不會有一條繞在彈簧上的假蛇跳出來嚇你，如果你在擔心這種事的話。不，不，斷了這個念頭吧，我對天發誓，這裡只有腰果。我對腰果的事可是百分之百地誠懇。

這裡面為什麼會有蛇呢？太荒唐了。聽著：如果你打開這個罐子，結果有條假蛇撲向你，那麼我允許你永遠不再信任我，但只有微乎其微的可能，這是一場為了讓你出糗而精心設計的騙局，你何必因此而錯失吃到美味薄鹽腰果的機會呢？好吧，我看得出你還是不打開罐子，我能理解。也許你謹慎一點是對的。

畢竟你曾經上當過，你的心飽經風霜、傷痕累累，許多人沒有善待你，時間也無情地侵蝕你。你不是笨蛋，然而你一再地被你那鵝卵石般的心臟上的裂縫絆倒，你讓自己被赤裸的愚蠢希望給主宰了。也許每一罐腰果裡都躲著一條假蛇，你卻傻傻的，不斷打開那些罐子，因為在你的內心深處，你還是相信世界上有腰果的存在。而每次你發現腰果罐的殘酷謊言，你都向自己發誓，下一次要少相信別人一點，你的心要少敞開一點，要硬一點。這不值得，你說。根本不值得。你夠聰明，不會重蹈覆轍。

從現在開始，你要放聰明一點。唔，我來這裡是要告訴你，這次不一樣，雖然我完全沒有證據能支持這個說法。打開這個罐子，一切都會好好的。薄鹽馬戲團腰果在等你，好順口、好美味。你會很慶幸你信了我這一回。這次不一樣；我向你保證不一樣。我何必騙你？我有什麼理由要傷害你？這次沒有蛇在等。這次一切都會很美好。

《誰會愛上你受的傷》試讀片段：

●本文摘選自臉譜出版之《誰會愛上你受的傷（Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者首部短篇小說集）》。