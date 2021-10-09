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《長壽新人生》少子化加速「另類家庭」時代來臨

聯合新聞網 / 今周刊出版社
書名：《長壽新人生：在人工智慧與高齡化的未來，工作與生活的嶄新指南》 作者：林達．葛瑞騰（Lynda Gratton）、安德魯．史考特（Andrew J. Scott） 出版社：今周刊出版 出版社：2021年10月7日
書名：《長壽新人生：在人工智慧與高齡化的未來，工作與生活的嶄新指南》
作者：林達．葛瑞騰（Lynda Gratton）、安德魯．史考特（Andrew J. Scott）
出版社：今周刊出版
出版社：2021年10月7日

文／林達．葛瑞騰（Lynda Gratton）、安德魯．史考特（Andrew J. Scott）

女性也選擇減少生育的次數，或甚至不生育。回顧一九四○年代，在已發展國家，不生育是非常罕見的情況─超過四十歲的成年人，大約只有百分之十沒有任何子女，現在則是介於百分之十五至二十。在日本，出生於一九五三年的女性（現在已經進入六十歲），只有百分之十沒有子女，而在一九七○年出生的女性（現在已經四十歲），沒有子女的比例則是四分之一。住在印度的拉德西卡也正思考是否要有小孩，她從朋友身上看見養育子女的開銷，以及想兼顧職業生涯和照顧家庭是何其困難。拉德西卡也好奇生育科技的發展，能不能讓她將生育的決定延後至四十歲。對於拉德西卡住在印度鄉村地區的祖父母而言，孩子同時是農業工作以及老年生活經濟基礎的關鍵。但是正如經濟學家雪莉．盧登博格（Shelly Lundberg）以及羅伯．波拉克（Robert Pollak）強調的：「由於生產子女和養育子女的狹義經濟動機之重要性已逐漸消失，從父母的立場來說，孩子已經不像投資，更像是昂貴的耐久消費品。」

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

這個現象也代表，雖然拉德西卡、弘樹以及小圓住在不同國家，但他們都很有可能將二十多歲的時間，用於思考各種人生選項，並發展培養專業技能和人際網路的平臺。他們不太可能專注於生兒育女，或採取傳統的成年發展路線。他們正在進入新的人生階段，在這個階段，他們通常會繼續待在原本的家庭中。湯姆的孩子已經成年，依然與湯姆同住，而且現在也是美國一百三十年以來，十八歲至三十四歲的人首次將「住在家裡」視為最主要的生活方式。

由於現代人較晚才會生子，而且生育數量減少，加上壽命更長，弘樹與小圓整體人生用於照顧小孩的時間將會相對減少。他們有更多時間發展職業生涯，參加休閒活動。然而，他們生活的家庭同時也有更多世代的成員。確實，到了二○三○年，研究預估美國的八歲小孩將有超過百分之七十，可以見到依然活著的曾祖父母。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

這個趨勢對弘樹和小圓用於照護他人的時間有深刻影響。他們用於照顧子女的時間將減少，但照顧家長、祖父母以及曾祖父母的時間將會相對增加。由於家庭變得更長壽，通常將結合離婚和再婚的成員，也引發非常有趣的家庭責任問題。以湯姆為例，他的父親晚年再婚，在過世的三年前搬到佛羅里達。湯姆其實不認識剛成為寡婦的繼母，湯姆聽說繼母已經搬出原本和父親一起住的房子並獨居中，但自從父親的葬禮之後，湯姆就不曾見過她。假如湯姆對繼母有照顧義務，又應該是哪些義務？

隨著生育率降低，拜訪或照顧老年親屬的人數也會相對減少。傳統家庭扮演照顧老年親屬角色的能力將因此受損，因此這個領域需要社會創新。已經有人開始採用另類家庭作為解決方法。以中國廣州市的七名女子為例，她們在三十歲時一起買了一間房子，目標就是建立往後人生的共同家園。如果家庭結構無法繼續支持個人成員，作為保險後盾，另類家庭結構必然就會誕生。

●本文出自今周刊出版之《長壽新人生》，未經同意禁止轉載。


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