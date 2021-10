種族主義與人際處理，其實對「考古進度」影響深遠？

米吉多考古隊的故事包含著權謀、內鬥、浪漫綺事、法律糾紛、還有各種人事大風吹的背後細節──以及最重要的,是對考古的堅持不懈毅力,讓米吉多遺址豐厚開發成果呈現與世人面前。克萊恩將這些綿密的軼事,交織於更大的歷史事件之中,在《歡迎來到末日戰場哈米吉多》書中開展出一幅完整且引人入勝的考古圖像,猶如身歷其境,回到彼時的米吉多土丘上!(編按)

文/艾瑞克.克萊恩(Eric H. Cline)

加以警告但手下留情

以我們對蓋伊的認識,就知道這種推銷新人的話他聽來一點也不順耳,但到這時候他大概已經比較習慣布瑞斯提德父子下的這類命令(以及送來的新職員)。他在五月底以電報回覆,說沃爾曼最晚應當要在九月中抵達;一直到七月,蓋伊才被告知說來的會是一雙而非一個沃爾曼。

沃爾曼夫婦在八月二十四日登船前往英國託管地巴勒斯坦,此時消息剛傳到美國,說耶路撒冷出現暴動,亂事迅速蔓延到海法、希布倫、采法特與其他地方。芝加哥的布瑞斯提德、身在倫敦的蓋伊以及留在米吉多的人(帕克、希普頓與林德)之間電報通訊證實考古遺址當地風平浪靜,且英國警力時不時會來這裡巡邏。

暴動起於耶路撒冷,從八月二十三日延續到八月二十九日,導火線是猶太人能否通過聖殿山前往哭牆(西牆)的問題。暴亂很快散播到整片地區,在這個星期內有超過一百三十名猶太人被殺,死亡的阿拉伯人人數也差不多,另有將近五百人受傷。事後英國人成立調查庭,也就是俗稱的「肖爾委員會」(Shaw Commission),調查報告中認為阿拉伯人對猶太移民人數不斷增加感到恐懼,更擔憂未來不知道會變成什麼樣,這才刺激爆出這場暴動。同時呢,帕克在這段期間原本動不動就要去海法補充物資,兩地奔波,現在他卻被徵召入憲兵隊,身上隨時隨地都配槍。

哭牆(又稱西牆)。(圖/Unsplash)

等到沃爾曼夫婦在九月十七日抵達海法,暴動早已結束,但留下的傷痕仍怵目驚心。帕克去車站接他們,開好幾個小時的車到米吉多,而路上都是坑坑洞洞,又回到了一副亟需修補的模樣。一路上帕克始終喋喋不休說著剛結束的這場「亂象」,把錯都歸到猶太人頭上,說阿拉伯人很可憐,他們全然無辜。晚餐桌上多了個希普頓,但仍是帕克一人在大放厥詞。「錯的是猶太人,」沃爾曼隔天寫信給雙親時如此說,「他們去挑釁阿拉伯人。別人都跟我說了,什麼三百人被殺,還有你在報紙上讀到那些猶太人被迫害的淒慘故事,這都是猶太人那邊的宣傳。整件事都是他們有預謀策畫的……帕克先生昨晚完整的跟我們說了,這事處理起來簡直一筆爛帳。」

可驚的是,這個人來到此地都還不滿二十四小時,他所見過的當地人(包括猶太人與阿拉伯人)完全僅限於工作中心雇員,而他竟然會寫出這樣的內容。沃爾曼之後幾天所寫的家書,甚至一些更後來的信件裡,都還有更多對當地猶太人的抨擊謾罵,不止一次說他們是「劣等種族」或「人間渣滓」。此外他也時常對阿拉伯人一般受到的待遇抱不平。不過,沃爾曼之子大衛撰寫他對雙親的回憶錄時,認為他父親這些觀點都是在一開始受到帕克影響。大衛這想法應當是符合事實。

如前所述,米吉多一直或多或少存在些反閃族的氣氛,例如兩年前狄洛亞在一九二七年六月寫的信,信裡說工人將蓋伊視為「半個猶太人」。只是這種氣氛如今似乎變得更強烈、惡意更盛。百年後的今天我們很難說清楚誰是元兇,但米吉多遺址日益熾盛的反閃族情緒似乎就是帕克搧風點火的後果。帕克對此不但萬分狂熱且逢人就說,但他絕非這片土地上的少數異議分子,英國託管政府裡不少行政官員似乎都與他站在同樣立場。

回到正題,沃爾曼夫婦住下來兩天後,回歐洲度暑假的史塔波夫婦與狄洛亞夫婦也都從的港(Trieste)歸來。林德比兩對夫婦早一天到,於是工作中心現在差不多已住滿人。

沃爾曼夫婦對這裡的日常用餐時間感到十分神奇。他們跟別人說,這裡早餐早上八點半,十一點半要喝茶,十二點半午餐,下午四點半又要喝茶,最後晚上八點吃晚餐。沃爾曼最後終於受不了,說他們每天得喝那麼多茶簡直是「煩死人了,真的,」但倘若他們不喝茶,那又是對別人的冒犯。他還抱怨說,一天被吃飯與喝茶時間切成這麼多段,弄到最後只剩下五個半小時的工作時間,對他來說這簡直可笑。到了九月初,他得到結論說這是他有生以來經歷過最怪異的上班時間,難怪這裡什麼事情都做不完。

葉米瑪和蓋伊預定在九月十二日從倫敦回來米吉多,但蓋伊的母親卻在夫婦倆動身去搭船的路突然過世,因此兩人直到十月三日才抵達米吉多,比其他人晚了許多。他們在的港巧遇拉蒙,拉蒙在芝加哥修完了課正要回來,於是幾人一起搭船回到英國託管地巴勒斯坦。

的里雅斯特 (Triest)

從沃爾曼寫的家書看來,蓋伊回來之前那幾星期他顯然都無事可做,其他人除了多清掉一些土丘表面地層以外也沒做些什麼別的。還有件事也很明顯,工作中心如今已成反閃族主義毒芽的溫床,讓這支理論上應為「同質」的考古隊隊員之間離心離德。到此時,在蓋伊長時間不在的情況下,帕克與其他人對當地猶太人毫無保留的批評指責已經持續了兩個多星期,隊伍裡被破壞的友好氣氛直到工作季結束都沒復原,甚至再往後可能都還是這樣。

理所當然地,沃爾曼也說:「既然蓋伊夫人是猶太女性,等他們回來,工作中心裡頭這些反猶談話就會停止。」就這點而言他說得沒錯,蓋伊夫婦抵達之後才三天不到,沃爾曼就說「蓋伊夫婦回來了,現在工作中心裡已經完全聽不到那些反猶議論。大家講話都非常斟酌用詞,有點好笑,但某些時候實在很尷尬。」這話說得或許還太輕描淡寫了呢。

有趣的是,我們很快就見識到熱潮怎麼退潮,不久之後沃爾曼對帕克就不再那麼唯命是從。等到九月初,他已經說帕克「這人就是壞脾氣,什麼事都要去攙和,搞得別人很難跟他相處……跟他和諧共事根本不可能,他腦子裡除了錢還是錢。」

