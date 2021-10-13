快訊

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

4千萬人命與10億歐元：國際該不該「捐錢」給阿富汗？

種族主義與人際處理，其實對「考古進度」影響深遠？

聯合新聞網 / 臺灣商務印書館
書名：《歡迎來到末日戰場哈米吉多頓：跟著考古隊重探聖經古戰場，一段錯綜複雜的近代挖掘史詩》 作者：艾瑞克．克萊恩（Eric H. Cline） 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2021年10月1日
書名：《歡迎來到末日戰場哈米吉多頓：跟著考古隊重探聖經古戰場，一段錯綜複雜的近代挖掘史詩》
作者：艾瑞克．克萊恩（Eric H. Cline）
出版社：臺灣商務印書館
出版時間：2021年10月1日

米吉多考古隊的故事包含著權謀、內鬥、浪漫綺事、法律糾紛、還有各種人事大風吹的背後細節──以及最重要的，是對考古的堅持不懈毅力，讓米吉多遺址豐厚開發成果呈現與世人面前。克萊恩將這些綿密的軼事，交織於更大的歷史事件之中，在《歡迎來到末日戰場哈米吉多》書中開展出一幅完整且引人入勝的考古圖像，猶如身歷其境，回到彼時的米吉多土丘上！（編按）

文／艾瑞克．克萊恩（Eric H. Cline）

加以警告但手下留情

以我們對蓋伊的認識，就知道這種推銷新人的話他聽來一點也不順耳，但到這時候他大概已經比較習慣布瑞斯提德父子下的這類命令（以及送來的新職員）。他在五月底以電報回覆，說沃爾曼最晚應當要在九月中抵達；一直到七月，蓋伊才被告知說來的會是一雙而非一個沃爾曼。

沃爾曼夫婦在八月二十四日登船前往英國託管地巴勒斯坦，此時消息剛傳到美國，說耶路撒冷出現暴動，亂事迅速蔓延到海法、希布倫、采法特與其他地方。芝加哥的布瑞斯提德、身在倫敦的蓋伊以及留在米吉多的人（帕克、希普頓與林德）之間電報通訊證實考古遺址當地風平浪靜，且英國警力時不時會來這裡巡邏。

暴動起於耶路撒冷，從八月二十三日延續到八月二十九日，導火線是猶太人能否通過聖殿山前往哭牆（西牆）的問題。暴亂很快散播到整片地區，在這個星期內有超過一百三十名猶太人被殺，死亡的阿拉伯人人數也差不多，另有將近五百人受傷。事後英國人成立調查庭，也就是俗稱的「肖爾委員會」（Shaw Commission），調查報告中認為阿拉伯人對猶太移民人數不斷增加感到恐懼，更擔憂未來不知道會變成什麼樣，這才刺激爆出這場暴動。同時呢，帕克在這段期間原本動不動就要去海法補充物資，兩地奔波，現在他卻被徵召入憲兵隊，身上隨時隨地都配槍。

哭牆（又稱西牆）。（圖／Unsplash）
哭牆（又稱西牆）。（圖／Unsplash）

等到沃爾曼夫婦在九月十七日抵達海法，暴動早已結束，但留下的傷痕仍怵目驚心。帕克去車站接他們，開好幾個小時的車到米吉多，而路上都是坑坑洞洞，又回到了一副亟需修補的模樣。一路上帕克始終喋喋不休說著剛結束的這場「亂象」，把錯都歸到猶太人頭上，說阿拉伯人很可憐，他們全然無辜。晚餐桌上多了個希普頓，但仍是帕克一人在大放厥詞。「錯的是猶太人，」沃爾曼隔天寫信給雙親時如此說，「他們去挑釁阿拉伯人。別人都跟我說了，什麼三百人被殺，還有你在報紙上讀到那些猶太人被迫害的淒慘故事，這都是猶太人那邊的宣傳。整件事都是他們有預謀策畫的……帕克先生昨晚完整的跟我們說了，這事處理起來簡直一筆爛帳。」

可驚的是，這個人來到此地都還不滿二十四小時，他所見過的當地人（包括猶太人與阿拉伯人）完全僅限於工作中心雇員，而他竟然會寫出這樣的內容。沃爾曼之後幾天所寫的家書，甚至一些更後來的信件裡，都還有更多對當地猶太人的抨擊謾罵，不止一次說他們是「劣等種族」或「人間渣滓」。此外他也時常對阿拉伯人一般受到的待遇抱不平。不過，沃爾曼之子大衛撰寫他對雙親的回憶錄時，認為他父親這些觀點都是在一開始受到帕克影響。大衛這想法應當是符合事實。

如前所述，米吉多一直或多或少存在些反閃族的氣氛，例如兩年前狄洛亞在一九二七年六月寫的信，信裡說工人將蓋伊視為「半個猶太人」。只是這種氣氛如今似乎變得更強烈、惡意更盛。百年後的今天我們很難說清楚誰是元兇，但米吉多遺址日益熾盛的反閃族情緒似乎就是帕克搧風點火的後果。帕克對此不但萬分狂熱且逢人就說，但他絕非這片土地上的少數異議分子，英國託管政府裡不少行政官員似乎都與他站在同樣立場。

回到正題，沃爾曼夫婦住下來兩天後，回歐洲度暑假的史塔波夫婦與狄洛亞夫婦也都從的港（Trieste）歸來。林德比兩對夫婦早一天到，於是工作中心現在差不多已住滿人。

沃爾曼夫婦對這裡的日常用餐時間感到十分神奇。他們跟別人說，這裡早餐早上八點半，十一點半要喝茶，十二點半午餐，下午四點半又要喝茶，最後晚上八點吃晚餐。沃爾曼最後終於受不了，說他們每天得喝那麼多茶簡直是「煩死人了，真的，」但倘若他們不喝茶，那又是對別人的冒犯。他還抱怨說，一天被吃飯與喝茶時間切成這麼多段，弄到最後只剩下五個半小時的工作時間，對他來說這簡直可笑。到了九月初，他得到結論說這是他有生以來經歷過最怪異的上班時間，難怪這裡什麼事情都做不完。

葉米瑪和蓋伊預定在九月十二日從倫敦回來米吉多，但蓋伊的母親卻在夫婦倆動身去搭船的路突然過世，因此兩人直到十月三日才抵達米吉多，比其他人晚了許多。他們在的港巧遇拉蒙，拉蒙在芝加哥修完了課正要回來，於是幾人一起搭船回到英國託管地巴勒斯坦。

的里雅斯特 (Triest)
的里雅斯特 (Triest)

從沃爾曼寫的家書看來，蓋伊回來之前那幾星期他顯然都無事可做，其他人除了多清掉一些土丘表面地層以外也沒做些什麼別的。還有件事也很明顯，工作中心如今已成反閃族主義毒芽的溫床，讓這支理論上應為「同質」的考古隊隊員之間離心離德。到此時，在蓋伊長時間不在的情況下，帕克與其他人對當地猶太人毫無保留的批評指責已經持續了兩個多星期，隊伍裡被破壞的友好氣氛直到工作季結束都沒復原，甚至再往後可能都還是這樣。

理所當然地，沃爾曼也說：「既然蓋伊夫人是猶太女性，等他們回來，工作中心裡頭這些反猶談話就會停止。」就這點而言他說得沒錯，蓋伊夫婦抵達之後才三天不到，沃爾曼就說「蓋伊夫婦回來了，現在工作中心裡已經完全聽不到那些反猶議論。大家講話都非常斟酌用詞，有點好笑，但某些時候實在很尷尬。」這話說得或許還太輕描淡寫了呢。

有趣的是，我們很快就見識到熱潮怎麼退潮，不久之後沃爾曼對帕克就不再那麼唯命是從。等到九月初，他已經說帕克「這人就是壞脾氣，什麼事都要去攙和，搞得別人很難跟他相處……跟他和諧共事根本不可能，他腦子裡除了錢還是錢。」

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《歡迎來到末日戰場哈米吉多頓：跟著考古隊重探聖經古戰場，一段錯綜複雜的近代挖掘史詩》。We have been authorized by Princeton University Press to use this content’ or the equivalent in Chinese complex script 該內容由普林斯頓大學出版社授權提供。


猶太 英國 臺灣商務印書館 閱讀風向球

延伸閱讀

放下不變的人生《脫稿玩家》成為哪個你想成為的自己

NBA／有限資源下強化競爭力 爵士休賽季作業評比

密州挺川9律師挑戰大選結果 遭裁定濫用司法

亞男籃資格賽／第2戰想法 中華隊教頭：贏6分以上

相關新聞

翁嘉聲／從城邦公民世界邊緣暗黑世界重建歷史場景的《古雅典24小時歷史現場》

《古雅典24小時歷史現場》便是講述在城邦公民世界邊緣暗黑世界的故事。故事背景設定在雅典發動西西里遠征前一年的416年，當時雅典和斯巴達不戰不和。從凌晨12點起，每小時發生一則故事，共24則。故事發生時間大致配合故事主人翁的工作性質。這些故事雖多發生在暗黑邊緣世界，但如何暗黑、如何邊緣，正如主人翁身份地位及工作性質一樣，是有不同程度。現存希臘文獻多集中在城邦公民的公共面向上，而對此我們有像希羅多德或修席底德那以政治軍事外交為主的連續性長篇論述。但公民也有婦幼家屬、奴隸及外籍朋友，甚至有公民家庭在半下流社會掙扎（如日領打工仔或性產業工作者），而體面公民私底下有時也會從事不見天日的暗黑活動。

吳曉樂／人之初，性本善。性相近，習相遠──讀《人慈》

《人慈》更激進，布雷格曼簡直是遞出上億份好人卡。你是好人，我也是好人，我們都是好人。讀到一半，我也擔心這位年輕學者的安危，他對所有支持「性惡論」的實驗與主張，幾乎無一疏漏地發出了檄文，布雷格曼有備而來，攻城掠地的身手極其矯健，許多研究領域的開山祖師（不少至今仍在世）吃飯的飯碗被他各個擊破，我們過往對人性的想法更是被批得幾無容身之處。

臺灣首座離岸風場怎麼建造的？讓《全員出動！捕捉風獸因因呼》圖文說給你聽

《全員出動！捕捉風獸因因呼》是台灣第一本原創風電科普圖文書，小木馬編輯團隊採訪離岸風電工作團隊，收集了第一手最珍貴的資料，邀請新銳怪獸童話作家將台灣第一座離岸風場從無到有的過程，寫下奇幻卻寫實的故事。 　　科學家們預測，不久的將來，石油、煤炭這些目前人們賴以維生的能源，都將被消耗殆盡。這時，人們發現了一隻神祕的風獸────因因呼，或許是解救人類的希望。 　　因因呼的力量非常強大，其行蹤遍布世界各地，只要牠出現的地方，就能為人們的生活帶來永無止盡的能量。比起石油和煤炭，因因呼的能量非常乾淨，但是看不見、摸不著，所以非常不容易捕捉和控制。 　　於是，人們派出一支超能小隊前往台灣西北方一個小小的漁港，他們的任務是調查神祕風獸因因呼，並打造一台巨大的「能量吸收裝置」，試圖獲得因因呼身上的強大力量⋯⋯ 　　快點翻開這本書，跟著超能小隊的腳步，看看他們如何運用自己的專業，在團隊合作下，完成這個不可能的任務！

閱讀理解卡關，有看沒有懂？建中生都在學的有效「讀書」法

臺灣的學生長年苦讀教科書，或是按照教科書內容做精要提示和考古題分析的講義，這些學習材料多是高度濃縮的考試重點，不太講求清晰詳盡的闡述或論證過程，白話一些地說，「背下來」就對了，不用思考，不必懷疑，因為考試可能就會考到。所以，教科書文本很難成為理想的閱讀文本，這類學習材料讀多了，更會妨礙閱讀理解能力的發展。

改編電影入圍56金鐘四項大獎 《訪客》原著挑戰家庭定義！

公視新創電影《訪客》由戴立忍、張軒睿、陳漢典、林映唯、高慧君、姚愛寗領銜主演，該劇更入圍2021年金鐘美術設計獎等四項大獎。小說原作由科幻新銳作家托比寶創作，首播即在 PTT台劇版引發熱烈討論。 《訪客》小說中集結懸疑、科幻、平行宇宙、蟲洞等元素，試圖挑戰「家」概念。為了維繫心中完整的家庭，就算是謊言，也要堅持那個完美的想像嗎？

《家有青少年之爸媽的33個修練》你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？

青少年出門像丟掉、回來像撿到；自以為是，你說什麼，他們就辯什麼；時時刻刻盯著手機，對你卻總是已讀不回；身心都還沒準備好，卻急著談戀愛、嘗禁果。然而，母（父）力全開只得灰頭土臉，恩威並用、巧計盡出仍無解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。