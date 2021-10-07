聯經出版與臺文館合作！首本臺灣性別文學史《性別島讀》10/15新書發表會
文／聯經出版行銷部
臺灣性別運動跨度百年，從傳統禮教下男尊女卑的困境中萌芽，在性別平權的艱困道路上奮力搏鬥，進而拓展出性別流動的燦爛風景，春光乍現。在性別運動中，文學時常扮演關鍵性的角色，成為改變社會的先聲與契機；文學，蘊含反抗者的意志。
這是一段屬於臺灣的性別文學故事，從暗黑到光亮，從陰間到陽間，從壓抑到解放，反抗者重重穿越，接力突破。這是一座性別意識的花園，有交纏掙扎的林投叢、從異域移植的絢爛櫻花，以及號稱堅忍不拔的梅花，而曾閃躲至角落的玫瑰少年，也終於在向光植物的世界中，嗅聞到下一層歷史簾幕的百合香氛。
透過性別，我們始能洞悉自己，在性別意識綻放的島嶼上，坦然自在做你自己。新世紀的性別文學讀本《性別島讀》，獻給每一位不懈探尋自我而獨一無二的你。
本活動邀請國立臺灣文學館蘇碩斌館長、本書主編王鈺婷教授以及作家張亦絢，對談下個階段「臺灣性別文學的新視野」！
★ 第一本集體書寫的臺灣性別文學史 ★
性是權力的根源，文學是社會革新的力量，寫給每一顆騷動心靈的 臺灣．性 啟蒙讀本！
聯經出版 × 國立臺灣文學館 攜手出版
《性別島讀：臺灣性別文學的跨世紀革命暗語》新書發表會
日期｜2021年10月15日（五）
時間｜14:30-17:00
地點｜國立臺灣文學館 文學沙龍（台南市中西區中正路1號）
講題｜臺灣性別文學的新視野
●本文推薦書為聯經出版即將於10月15日上市新書《性別島讀：臺灣性別文學的跨世紀革命暗語》。
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