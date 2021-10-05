經典漫畫大師艾倫．摩爾談《V怪客》創作

反抗極權、追求自由，改變世界的經典之作《V怪客》無疑是漫畫界的最高傑作之一，也是作者艾倫・摩爾和大衛・洛伊德畢生代表作之一。這個強大的故事詳細闡述人如何為失去的自由與自我認同而戰。 《V怪客》自1988年出版後，已成為當代社會的文化試金石以及一則歷久不衰的現實預言。《V怪客：英文出版30周年紀念豪華版》完整收錄了DC漫畫出版的原始十期漫畫內容。包括原本刊載在各話之間，由大衛・洛伊德所上色的過場頁面。在豪華版中同時也刊載了大衛・洛伊德和艾倫・摩爾寫下的前言以及艾倫・摩爾親筆撰寫的延長版幕後創作長文〈V：在畫上的笑容之後〉。特別收入大衛・洛伊德的延伸素描集、分鏡圖與設定圖。（編按）

文／艾倫．摩爾（《V怪客》作者）

我是在1981 年夏天開始創作《V怪客》，正在懷特島上度過工作假期。我的小女兒安柏當時才只有幾個月大。我在1988 年晚冬完成本書，在它原本的老家：英國《勇士》雜誌停刊之後，經歷了近五年的中斷。安柏現在七歲了。我不知道自己為何要提起這件事。那只是一種你突然想起來不重要的細節，卻帶著預料之外的威力，讓你必須要坐下來。

連同《驚奇超人》（現在已改名為《奇蹟超人》）在內，《V怪客》是我的創作生涯初期，第一次嘗試連載漫畫。正因如此，當你從本作後期的劇情發展來看，早期故事難免顯得有些古怪。我相信你能容忍我們最初的笨拙之處，並跟我們一樣都認為，儘管缺點處處可見，但最好還是別更動那些早期故事，別回頭塗改那些在創意上顯得年輕生澀的跡象。

在這些早期故事中，也顯露出我在政治上的生澀。在1981 年當時，「核子冬天」一詞尚未被廣泛使用。儘管我對氣候變遷的猜測跟最終真相非常接近，但本作認為一場核戰，即便是局部性的核戰，仍然可能會有人倖存。就我現在的了解來看，事情並非如此。

從我的推測中也能找到一絲天真，以為我們要靠一場擦身而過的核子衝突，如此駭人聽聞的劇情發展，才會將英國推向法西斯。不過在此要為我和大衛說句公道話，當時沒有任何漫畫能比本作更好或更精準預測出我國的未來。光是本作故事的大多數歷史背景都是出自保守黨將在1982 年大選中落敗的預測，就能告訴你，我們在扮演特洛伊公主卡珊德拉這角色時有多麼可靠了。 （圖／Unsplash）

現在已經是1988 年。瑪格麗特．柴契爾正要進入第三屆任期，並自信大談保守黨政府將連霸至下一個世紀。我的小女兒現在七歲，而八卦小報正在提議要將愛滋病患關進集中營。全新的鎮暴警察戴起了黑色面罩，他們的馬匹也是一樣，而他們的廂型車則在車頂裝上了轉動式攝影機。政府希望將同性戀連根拔除，即使是同性戀這個抽象概念也一樣，而你只能猜想下一個遭到立法禁止會是哪個少數族群。我考慮在不久之後就要帶家人離開這個國家，可能就在未來數年之內。這裡又冷又刻薄，而我已經不再喜歡這裡了。

晚安，英國。晚安，英國國民軍和「V代表勝利」。

哈囉，命運之聲和《V怪客》。

艾倫．摩爾

北安普頓，1988 年3 月

●這篇前言原刊於DC漫畫《V怪客》第一期，出版於1988 年。本文由木馬文化授權，DC TM＆©2021 DC. All Rights Reserved.

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