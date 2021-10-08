心理學大師佛洛姆跨時代不朽經典　《愛的藝術》全新繁體中譯本上市

文／木馬文化編輯部

從六〇年代到今天，有哪一本書可以跨越時代，探討「愛」並指引人們如何愛，至今仍深刻影響著人們？答案只有一個——心理學大師佛洛姆不朽經典《愛的藝術》（木馬文化出版）。

《愛的藝術》是世上第一本探討愛的本質，教人學習如何去愛的經典。這本書曾是台灣四、五年級生的青春讀本，也是時下最受歡迎的韓國天團BTS防彈少年團給粉絲的精神指引。BTS防彈少年團受邀到聯合國大會發表演說時，鼓勵青少年「愛自己」（love yourself），正與佛洛姆談到「自愛」相呼應。

台大社會系教授孫中興將本書列入「愛情社會學」必讀書單。孫中興教授稱本書「兼融了『大愛』與『小愛』，具有歷久彌新的經典地位。」自出版65年以來，全球已有34國語言版本，總銷量超過3000萬冊，深受不同世代喜愛。

由於《愛的藝術》的不朽經典地位，此次新版版權吸引台灣多家出版社參與競標，經過多方角逐，最後由讀書共和國集團旗下木馬文化獲得。讀書共和國創辦人郭重興先生提到，這本書陪他度過了青春迷惘的十七、八歲，他被佛洛姆親切、直接的「解方」說服了。郭重興社長說：「這本書鼓勵年輕人找到了生命的價值與勇氣。」、「這也是我相信本書值得一再以嶄新的面貌與年輕人晤面的緣故。」

暢銷作家、心理諮商師周慕姿觀察到，許多人終生都在尋找「對的人」、「失落的另一半」，但為什麼需要愛？要怎麼愛，才不會成為束縛與壓力？許多人在各種感情與情緒裡兜轉，卻始終找不到解答。因此，她推薦所有為愛徬徨、迷惘的人，都應該看看《愛的藝術》。因為「所有關於愛的問題，幾乎都能在這本書獲得解答。」

佛洛姆是第一位認為「愛」和「愛的能力」值得談的心理學學者。佛洛姆告訴我們，愛和世上所有的技藝、學問一樣，也是可以學習的；愛不是讓人捉摸不定、求之不得，或任人玩弄於鼓掌的東西，愛有紮實的理論與實踐的方法。

佛洛姆分別解釋了「自愛」與「自私」的差異。他也將依附的愛與成熟的愛做比較，他更說明了愛的極致表現是「如果我真正愛一個人，我就會愛所有人，就會愛世界，就會愛生命。」。

「愛從來就不是一件簡單的事。」木馬社長陳蕙慧表示，年輕時看《愛的藝術》最大的震撼是，置身在功利、混亂的時代，男人、女人，不過是婚姻（愛情也是）市場上的商品！佛洛姆被有識之士推崇是先知，是他預見了現今我們愈來愈嚴重的心病——愛無能。但佛洛姆並沒有因此對社會失望、對人失望，他親切的開出處方，慰藉所有為愛徬徨苦惱的人。

這次全新中譯本，木馬文化邀請梁永安翻譯，並與佛洛姆基金會聯繫，取得佛洛姆的珍貴照片，更獨家收錄書信摘錄；〈認識佛洛姆〉帶讀者認識這位心理學大師的重要經歷；〈佛洛姆生命中的愛〉一文則是當過佛洛姆助手精神分析師芬克（Rainer Funk）寫出他眼中的佛洛姆、父母對佛洛姆的影響，以及他的三段婚姻歷程，這篇文章讓我們看見佛洛姆人生中重要角色對他思想的影響。

●本文摘選自木馬文化於9月29日出版新書《愛的藝術》。