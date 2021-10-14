重振德國、團結歐盟《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》出版　詳述她16年總理生涯的掙扎與突破

文／天下文化行銷企劃部

德國大選結果出爐，帶領德國16年的梅克爾總理，也將卸下領導德國的任務。從鐵幕女兒到歐洲母親，梅克爾掙脫身分及性別的弱勢，帶領德國、歐洲度過一次次危機，施政滿意度高達80%。未來無論誰入主德國總理府，都難以撼動梅克爾的歷史定位。

天下文化即將於10/15(五)出版《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》，作者美國知名記者、傳記作家凱蒂‧馬頓（Kati Marton）不僅實際訪查梅克爾的成長地、多次訪談梅克爾的親近友人、重要關係人物，更貼身紀錄梅克爾言行，深刻闡述梅克爾的人格特質，是最詳盡闡述梅克爾16年總理生涯的傳記。

《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》良好展現掌握最高權力的人如何把持自己的道德信念；如何在社會面臨巨大分歧時，成功搭起橋樑、建立溝通渠道。面對敵對陣營，梅克爾願意以溝通取代忽視，並善用談判技巧，不輕易讓步任何重大要事，也贏得更多斡旋空間。梅克爾其中一項機智之舉，便是拉攏敵人加入她的內閣，透過嚴格要求他們的政策，使敵人失去與梅克爾正面對立的平台。不僅如此，態度謙遜，時常將功勞歸於大家同心協力，且懂得與媒體、網路社群保持適度距離，並保有遠見，在困境時制定大膽政策，化危機為轉機，都是梅克爾多年來的政治處事之道。

除了德國內政，作者以獨特視角描繪梅克爾與歐巴馬、川普、普亭、馬克宏、習近平等大國元首間的往來、交鋒及情義，更深入剖析梅克爾如何帶領德國與歐盟解決一次次的危機：

．拯救歐元，度過歐債危機，讓歐盟脫胎換骨

．全力防堵俄羅斯入侵烏克蘭，避免危機擴大

．開放百萬難民入德，一舉解決全歐洲的難民危機

．民粹主義興起，狂人川普上台，傾全力捍衛北約、國際組織和自由貿易秩序

．嚴待疫情，讓德國成為歐洲經濟萎縮最小幅的國家，並推動歐盟紓困基金，避免歐洲分裂

透過作者具說服力及穿透力的描述，《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》帶讀者深度認識梅克爾這位民主價值最堅強的守護者，更改變讀者對政治領導者的認知與期待。

●本文推薦書來自天下文化即將於10月15日正式上市的預購書《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》 ，未經同意禁止轉載。