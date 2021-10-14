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重振德國、團結歐盟《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》出版　詳述她16年總理生涯的掙扎與突破

聯合新聞網 / 天下文化
書名：《梅克爾傳》 作者：凱蒂．馬頓 Kati Marton 出版社：天下文化 出版日期：2021年10月15日
書名：《梅克爾傳》
作者：凱蒂．馬頓 Kati Marton
出版社：天下文化
出版日期：2021年10月15日

文／天下文化行銷企劃部

德國大選結果出爐，帶領德國16年的梅克爾總理，也將卸下領導德國的任務。從鐵幕女兒到歐洲母親，梅克爾掙脫身分及性別的弱勢，帶領德國、歐洲度過一次次危機，施政滿意度高達80%。未來無論誰入主德國總理府，都難以撼動梅克爾的歷史定位。

天下文化即將於10/15(五)出版《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》，作者美國知名記者、傳記作家凱蒂‧馬頓（Kati Marton）不僅實際訪查梅克爾的成長地、多次訪談梅克爾的親近友人、重要關係人物，更貼身紀錄梅克爾言行，深刻闡述梅克爾的人格特質，是最詳盡闡述梅克爾16年總理生涯的傳記。

《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》良好展現掌握最高權力的人如何把持自己的道德信念；如何在社會面臨巨大分歧時，成功搭起橋樑、建立溝通渠道。面對敵對陣營，梅克爾願意以溝通取代忽視，並善用談判技巧，不輕易讓步任何重大要事，也贏得更多斡旋空間。梅克爾其中一項機智之舉，便是拉攏敵人加入她的內閣，透過嚴格要求他們的政策，使敵人失去與梅克爾正面對立的平台。不僅如此，態度謙遜，時常將功勞歸於大家同心協力，且懂得與媒體、網路社群保持適度距離，並保有遠見，在困境時制定大膽政策，化危機為轉機，都是梅克爾多年來的政治處事之道。

除了德國內政，作者以獨特視角描繪梅克爾與歐巴馬川普普亭馬克宏習近平等大國元首間的往來、交鋒及情義，更深入剖析梅克爾如何帶領德國與歐盟解決一次次的危機：

．拯救歐元，度過歐債危機，讓歐盟脫胎換骨

．全力防堵俄羅斯入侵烏克蘭，避免危機擴大

．開放百萬難民入德，一舉解決全歐洲的難民危機

．民粹主義興起，狂人川普上台，傾全力捍衛北約、國際組織和自由貿易秩序

．嚴待疫情，讓德國成為歐洲經濟萎縮最小幅的國家，並推動歐盟紓困基金，避免歐洲分裂

透過作者具說服力及穿透力的描述，《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》帶讀者深度認識梅克爾這位民主價值最堅強的守護者，更改變讀者對政治領導者的認知與期待。

●本文推薦書來自天下文化即將於10月15日正式上市的預購書《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》 ，未經同意禁止轉載。


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