來自美食記者的食育計畫：校外教學餐如何帶給孩子飲食教養？

文／游惠玲

每天都是校外教學日

我等這一天很久了，大概從我小學一年級就開始等起，等到現在，終於有機會把這一天送給皮蛋。

「校外教學」是我小時候最期待的日子，前一晚我一定仔細把包包給整理好，該帶的食物零嘴面紙飲料都不能少，要安置在背包的哪個空間都要妥善安排整理。晚上想早早入睡，卻往往興奮到輾轉難眠。因為我知道，隔天的小旅行，會讓「這一天」從讀書放學的規律生活中彈跳而出，成為人生旅程重要的記憶點，非比尋常、與眾不同。

即便隔天也只不過是去到了木柵動物園，我還是蹦蹦跳跳、開心亂笑。總記得在那個黑漆漆的夜行動物館裡，我弄丟了水壺上的杯子，怎麼也找不到；也去參觀過金蘭醬油工廠、養樂多工廠，在那個熱得讓人發暈的天氣裡，那瓶小養樂多是多麼透心涼！還去過味全埔心牧場，在偌大的草地上狂奔玩耍；升上高年級就去溪邊郊遊，回家時已玩得一身濕。

或許是因為兒時少了父母親的陪伴，小學的校外教學，對我一直是很興奮的出遊經驗。後來長大了，出差工作、旅行看世界，即便飛得再遠，卻總少了點那種第一次校外教學時的興奮感，那是最單純的快樂、最無憂的狀態，像是人生的任何煩惱都不曾存在過。

就在這麼許多年以後，我又在皮蛋臉上看見了那種興奮難抑的表情，他在校外教學的前幾天，就不停的問：「媽媽，你要給我準備什麼吃的？」其實阿母我比他更興奮，我能為他做的就是好好準備一個便當。

這次校外教學只是去爬住家附近的小山，就已經有好多讓孩子驚喜的自然觀察。（圖／由寫樂文化出版之《飲食是最美好的教養》內提供）

為了創造非比尋常這一天，早在兩個月前，我就已經準備好了日本的「二段重箱」，兩層式的木盒，內裡可互相交叉的兩片小木板隔出四個空間，平凡菜色擺進去，立刻升等進入商務艙。

日本已故知名藝術家、美食家北大路魯山人曾說：「食器是料理的衣裝。」這點，日本人最懂。每年到了花見（賞花）時分，花樹下的蓆子上，食物被盛裝在規規矩矩、端端正正的食器裡。當花瓣隨風緩緩飄至便當盒角落的那一刻，我相信，用餐者絕對不會忘記，這一生裡，曾有如此曼妙深刻的畫面。

我曾在京都嵐山的渡月橋邊，碰上一群校外教學的小朋友，中午時分，孩子們開心用餐。偷偷觀察他們吃些什麼，沒見到超商食物，大家攤開野餐墊，拿出便當盒、餐具，三五成群在樹下談笑吃飯。那畫面舒適宜人，西方老外也忍不住過去拍照。

校外教學最期待的就是中午的餐點。（圖／由寫樂文化出版之《飲食是最美好的教養》內提供）

皮蛋校外教學的早上，我暫時擱下手邊工作，開始認真幫他準備午餐。如果我是個小學生，校外教學時，我會想吃炸雞、飯糰、煎蛋捲，再搭配方便食用的煎魚柳、甜椒炒菇，就可以把那四個小格子填得繽紛美麗。這次皮蛋只是去爬住家附近的小山，我趕忙騎腳踏車把便當快遞到山下，再回家繼續趕稿。

皮蛋回家後臉上掛著笑，據全程陪同拍照的皮蛋爸說法，當那浮誇的木製方形便當盒從包巾裡現身時，確實引起了一場小騷動。皮蛋短暫成為全班最受歡迎人物，跟他同組的同學彷彿抽中樂透，一邊開心分享便當菜色、一邊作勢把前來觀望的別組同學撥開，「你不是我們這一組的啦！」我邊聽邊笑，好像也跟著皮蛋一起度過了非比尋常的戶外教學日。

《非比尋常的一天》是老爺酒店集團執行長沈方正的著作，談的是「飯店的工作人員，如何把平常無奇的每一天，創造成讓客人印象深刻的時光？」我想著，那我要如何讓每一天都保有「校外教學」般的興奮感？於是叮嚀自己，再忙，也要花點心思為生活製造一個盛大時刻，讓日子總是有那麼個獨特的記憶點，即便只有五分鐘也好。

本日菜單：炸雞、柑橘橄欖油煎虱目魚柳、炒甜椒杏鮑菇、煎蛋捲、海苔飯糰。（圖／由寫樂文化出版之《飲食是最美好的教養》內提供）

●本文摘自 寫樂文化 出版之《飲食是最美好的教養: 給孩子的40篇美味情書》。