別再固守傳統！菁英教育從尊重孩子對未來出路的想法開始

文／金武貴、南瓜夫人

▊尊重孩子的想法，對孩子人格的形成影響甚大 我認為，多虧父母從幼年到高中時期貫徹尊重孩子想法的教育方針，才有現在的我。特別是自幼年時期開始，父母藉由提供任何事都可以按自己的意思做決定的環境，讓我對自己做的決定負責。 （東京大學工學院研究所M同學） ▊重要的決定事項交給孩子，培養孩子的思考能力 我父母採取的教育方針，是將未來出路等重要事項都交給我決定。我認為「自己的事情，自己決定」這樣的教育方式造就了現在的我。 舉例來說，就連大學升學也全部由我決定，父母唯一做的，就是贊成我的決定。實際上，我曾向父母徵求意見，但他們也只回我一句：「你自己思考，然後選擇不會後悔的選項」。 （東京工業大學工學系O同學） ▊敢於把決定權交給孩子，讓孩子對自己負責 感謝父母讓我自由地選擇未來出路。從是否要補習、要進入哪所國中、選擇理科還是文科，到選擇哪間大學、那個學系等，跟教育相關的大小事，在我還小的時候就交給我自己決定，父母完全不會干涉。 即便他們知道那樣有危險性，但還是果斷地把未來出路交給孩子選擇，讓孩子對自己負責。因為如此，孩子變得會針對自己的將來認真思考、採取行動。 （東京大學研究所O同學）

強迫孩子按自己的安排走，會在孩子的人生埋下隱憂

──孩子背負的「後悔種子」

雖然讓年幼的孩子自己決定未來的重要方向確實需要勇氣，然而父母可以做的就是提供孩子選擇未來出路的判斷素材，最後尊重孩子的想法。

協助這份問卷的，都是所謂的菁英大學生，這些學生的家庭大多是「讓孩子自己決定未來出路」。另一方面，我知道好幾位並未出現在問卷上的年輕人，他們的家庭不尊重孩子對未來出路的想法，因而讓他們迷失目標、走得跌跌撞撞。

有些孩子被迫接受自己不想要的未來出路，浪費了與生俱來的才能，因此對父母怨念極深。小勉（假名）還小的時候，我就知道這個孩子。

他背負著要繼承大醫院的第三代命運出生。我時常有機會跟他碰面，他聰明伶俐、教養佳，全身上下散發出非凡的氣質，非常有禮貌，努力又老實，很受大家喜愛。

他的母親非常熱心教育。但就算父母再怎樣熱中，真正在念書的是孩子本人。不知為何，小勉在考高中時，並未考上第一或第二志願。

無從得知這是否為本人的選擇，他大學也重考了三次醫學院。

他所有的挑戰都以失敗收尾，最後完全失去人生方向，迷失了自我。大家都說，原本聰明伶俐且努力的小勉會變成那樣，都是因為他的母親過於嚴厲，強迫他接受不想走的路。

雖然可以理解母親可能也有她的理由，但她失去了初衷跟孩子，是不爭的事實。

還有其他的例子。我的友人繪美也是在父親嚴格的教育方針之下成長，大學除了醫學院以外沒有其他選擇。但她對當醫生完全沒有興趣，重考一次之後，雖然再度挑戰了醫學院，但之後乾脆放棄考大學、開始工作。

繪美建立了自己的家庭，看似過著順遂的美滿人生。其實她非常有美術才華，因此她至今仍深感後悔，就算跟父親吵架也要貫徹自己的志向，應該要挑戰考美術大學才對，對父親不滿的情緒也一直糾結著她。

書名：《一流的教養：這樣教孩子，將來他會感謝你》 作者：金武貴、南瓜夫人出版社：如何出版 出版時間：2017年2月1日

我們家也是，在孩子小的時候採取高壓式的教育。但幸運的是，孩子們上國中之後改變了教育路線，全部交由他們判斷。這個方針相當奏效。

從小學強迫孩子們學習才藝，升上國中後突然轉變，無論是念書或出路選擇都不干涉。我們也可以大聲地說：「我們家也是採取自由放任的教育方針！」但之所以會改變教育方針，並不是因為我們完全信任孩子。

在跟孩子們密切接觸之前，我發現跟他們比較起來，我們完全跟不上時代，是徹底的資訊白癡。因此，如果過度干涉孩子的出路，反而會害到孩子。

我時常謹記在心：「父母不知道或是不了解的事情，就交給孩子自主決定。」「如果發覺反對孩子是錯誤的時候，馬上就認錯撤回。」因為沒有什麼事情是比，閱歷淺薄又跟不上時代的父母自以為是地妨礙孩子的未來，導致與孩子之間留下心結還要難堪。

就結果而言，許多優秀學生的家庭，他們之間唯一的共通點應該就是「父母不會強迫孩子走上他們決定好的道路」。

●本文摘自如何出版之《一流的教養：這樣教孩子，將來他會感謝你》。