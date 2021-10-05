《歡迎光臨夢境百貨》今晚，你想買什麼夢？

文／李美芮（이미예）

不知不覺到了和達樂古特約好的面試日。佩妮提早抵達十字路口上的夢境百貨，在一樓大廳左顧右盼，尋找達樂古特的辦公室。

穿著領口鬆掉的短袖圓領衫和垮垮的短褲當睡衣的人、穿著夜光獸給的租賃用睡袍的人，來回穿梭於大廳的商品陳列區，挑選夢境商品。

佩妮必須趕快在十分鐘之內抵達位於一樓某處的達樂古特辦公室，卻怎麼看也沒看到像是老闆辦公室的高級空間。本想問問看店員，但是負責大廳前檯的中年女員工一直在跟某人講電話。圍著亞麻圍裙的其他員工也忙得不可開交，對佩妮這邊是看也不看一眼。

「媽！我好像搞砸了！都是一些莫名其妙的提問。虧我來之前仔細分析了最近五年來的夢境趨勢和業界現況，結果根本沒問到那些！」

就在這個時候，有個語氣激昂講電話的女子從佩妮旁邊擦身而過。她一定是剛面試完出來的應徵者。佩妮拚命張大嘴巴，用嘴型詢問女子。

「辦、公、室、在、哪、裡？」

女子冷冷地指了指上面後，一溜煙地消失於人群之中。 女子指的那個方向有通往二樓的木梯。仔細一看，階梯右邊半開半掩的木門上貼了一張搖搖欲墜的紙，上面寫著「面試地點」。或許是因為掉漆的木門和隨便手寫貼上的紙，那扇木門看起來就像古老學校的教室門。

站在門前的佩妮為了掩飾緊張，調整呼吸，在不確定這裡是不是達樂古特辦公室的狀態下，禮貌性地敲敲早已敞開的門。

「哦，快請進。」

辦公室裡傳來鏗鏘有力的聲音，聽起來很熟悉，那是偶爾會在電視採訪或電臺聽到的聲音。裡頭的那個人一定是達樂古特。

「打擾了。」

辦公室內部比在外面看起來的還要狹小。達樂古特正在長桌後頭和老舊的印表機搏鬥。 達樂古特好不容易印出來的紙，看起來是佩妮的履歷表。雖然整張紙皺巴巴的，末端甚至還被撕破留在印表機裡面，但是達樂古特仍然露出滿意的表情。

「總算解決了。」

佩妮一走進來，他就伸出瘦骨嶙峋，布滿皺紋的手。緊張萬分的佩妮匆匆用衣服抹掉手汗和他握手。

「達樂古特先生，您好。我叫做佩妮。」

「幸會，佩妮小姐。我很期待早點見到妳呢。」

儘管身處如倉庫般簡陋的辦公室，達樂古特看起來依舊風度翩翩。近距離看到的棕黑色眼珠與年齡不符，宛如少年的眼眸那般閃閃發亮。佩妮感到自己的目光過於直接，因此趕緊轉移視線。

辦公室裡滿滿的都是盒子，好像都是夢境盒。有些盒子似乎放在這很久了，因為受潮的緣故，紙盒看起來軟趴趴的。有些似乎才剛製作出來沒多久，包裝紙還散發著光澤。 彷彿要讓佩妮的目光重新回到自己身上，達樂古特發出聲音，拉了一把鐵椅過來坐下。

「妳的名字我記得很清楚。」

達樂古特開口。 「我對妳的履歷表印象深刻。尤其是『再美好的夢也只是夢』這句是最大的亮點。」

「嗯？啊，那、那個……」 佩妮現在才想起來當初為了讓沒什麼特殊經歷的履歷表顯眼一點，加了些能勾起達樂古特興趣的句子。佩妮困惑地想著，難道他是因為想看看膽大妄為地繳交這種履歷的毛頭小孩長怎樣，才叫她來面試的嗎？沒什麼可看之處的書面文件通過審查的時候，她就應該察覺到異樣的。

佩妮快速看了一下達樂古特的神色，幸好他沒有擺出「瞧妳這丫頭」的表情，而是真的饒有興致地盯著她。

「聽到您這麼說，我很高興。」

佩妮一邊看他的眼色，一邊小心翼翼地回答。

「那我們進入正題吧？」

（圖／Unsplash）

達樂古特抬頭凝視左邊的天花板，彷彿在思考要問什麼。佩妮吞了吞口水。

「妳對夢境有什麼看法？我想聽聽看妳的個人意見。」

達樂古特丟出回答起來有點棘手的問題。

佩妮深呼吸，試圖想起面試準備手冊上寫的標準答案。

「我覺得……所謂的夢是可以體驗到現實生活中體驗不到的事物……是不可能實現的事情的替代品……」

繼續答話的佩妮捕捉到達樂古特臉上浮現的失望神情，腦海中忽然閃過一個念頭：說不定前面的應徵者也和她回答了一樣的話。

「跟寫這份履歷表的人好像不是同一個人啊。」

達樂古特摸摸文件，也不看佩妮。

佩妮的直覺告訴她剛才的回答會讓她蒙上被淘汰的陰影。不管怎樣，她都要改變氣氛才行。

「不過，就算體驗到現實生活中無法體驗的事情，夢境也絕對不會成真！」

佩妮也不知道自己在說什麼，只是覺得回答內容一定要和別人不一樣。因為她強烈地感覺到達樂古特想聽到這些話。而且，如果能通過書面審查是因為達樂古特剛才提過的「夢也只是夢」這句冒失的話，那她得保持一致的觀點。

「我覺得即便是再美好的夢，一旦醒來，也只不過是黃粱一夢。」

「為什麼？」達樂古特的表情十分認真。

佩妮情急之下隨口說出來的話，怎麼可能會有像樣的理由？明知這麼做很失禮，但是為了借助餅乾的力量，她還是將餅乾送入嘴巴，快速咀嚼吞下。

「我之所以這麼說，沒什麼特別的涵義。只是我聽說大部分的客人做完夢之後都會忘光光，所以我才會說做夢就是做夢，醒來也只不過是黃粱一夢。但是正因如此，做夢才不會對現實生活造成妨礙。我覺得不會太過頭這一點很好。」

佩妮口乾舌燥。她認為沉默太久不是好事，所以才只好隨口回答，但也不難察覺到這個回答打亂了面試的節奏。

「原來如此，妳對夢境的想法就這些嗎？」 達樂古特不冷不熱地問。

事已至此，佩妮下定決心要把準備好的話都說出來。離開這間辦公室之後，這樣的機會就不會再降臨了。

「其實，來面試之前，我讀了好幾遍《時間之神與三個徒弟》。故事裡的三徒弟說要掌管『入睡的時間』，也就是其他徒弟都默不關心的那個時段。」

看到達樂古特的表情，佩妮就知道聽阿薩姆的建議，讀完《時間之神與三個徒弟》再來面試果然是明智的選擇。他又用剛剛那種饒富興致的眼神看向佩妮了。

「我不是很明白三徒弟的選擇。大徒弟掌管的未來有無窮的可能性，什麼事都可能發生。而二徒弟掌管的過去是從以前到現在所累積的寶貴經驗。冀望未來，以古為鑑，這兩者對於活出現在來說都太重要了。」達樂古特微微點頭，佩妮沒有停下來繼續說。

「但是入睡的時間呢？入睡的這段時間什麼事也不會發生呀。只是躺著消磨時光而已。說好聽點是休息，但是應該也有人覺得睡覺是在浪費人生，因為人的一生當中有好幾十年都是躺著的！可是，時間之神將『入睡的時間』交給了最疼愛的三徒弟。甚至還要他讓大家睡覺的時候做夢，這是為什麼呢？」

佩妮假裝提出問題，賣個關子，爭取一點思考的時間。

「每當我思考關於夢的事，我就會想到這個問題：『人為什麼會睡覺做夢？』那正是因為人無完人，大家犯的錯都不一樣。無論是跟大徒弟一樣著眼於未來的人，還是跟二徒弟一樣只對過去戀戀不忘的人，任何人都很容易錯過真正重要的事物。所以時間之神才會把入睡的時間交給三徒弟，讓他幫助這些人。有時候不是睡一覺起來，昨天的煩惱就像融雪般消失，而有了度過今天的力量嗎？就是那個。無論是一夜無夢熟睡到天亮，還是夢到這間百貨販售的美夢，每一次的入睡都能讓我們整理昨日，為明日做準備。這麼想來，入睡的時間也不算是沒用的時間。」

佩妮有模有樣地回答，美化在書裡看到的內容。她今天說話格外滔滔不絕，連自己都佩服起自己。大人說平日裡要多看書果然是對的。產生自信心的佩妮想成為讓達樂古特印象深刻的求職者，這時又補上了一句：

「我認為……睡覺，還有做夢……在不斷往前奔跑的人生當中，是神煞費苦心為我們畫下的逗號！」

佩妮心滿意足地說完，達樂古特則是露出難以捉摸的表情。佩妮覺得剛才的一番話很是虛偽，於是嘴巴緊閉，心想應該在氣氛剛剛好的時候就此打住。 達樂古特在佩妮的履歷表上隨手寫了什麼。

「佩妮小姐，謝謝妳的回答。看得出來妳深思過關於夢的事情。」他的雙手離開履歷表，在臉前雙手合十，直視佩妮雙眼。

「那我最後想再問妳一個問題。如妳所知，除了我們這間『夢境百貨』之外，這條街上還有很多其他的夢境商店。說說看，妳想來我們店裡工作，而不是去別的地方，是基於何種特殊理由？」

佩妮本來想回答高薪的部分令人很滿意，但是想到初次見面就這麼說的話太直接了，因此作罷。佩妮斟酌用詞，慢慢回答。

「販賣刺激性夢境的商店如雨後春筍般不斷增加。達樂古特先生您也在《做夢不如解夢》日報的採訪中說過，有些夢境商店會刻意讓睡眠充足的人睡得更久，好讓他們沉溺於追求快樂，繼續到店裡買夢境。但您強調應該要讓客人做他們真正需要的夢就好，最重要的永遠都是現實生活。這也是時間之神對三徒弟的期望吧，希望他能掌管得當，不讓夢境影響現實。所以，我才會來這裡應徵工作。」

達樂古特這才開懷大笑。佩妮覺得他笑起來的時候，像是又年輕了十歲。他的棕黑色眼眸緩緩望向這名新來的員工。

「佩妮小姐，妳可以從明天起開始上班嗎？」

●本文摘自 寂寞／圓神出版 所出版之《歡迎光臨夢境百貨：您所訂購的夢已銷售一空》。