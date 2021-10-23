《出去闖！擁抱世界級夢想》「專」的無限大力量

文／艾兒莎（Elsa）

「專」的無限大力量──專注和專業

以前我最喜歡在同學會時，聽聽那些事業有成的同學誇耀自己多麼厲害，聽完後總會心生羨慕；現在與同學或朋友聚會，我反而會去找那些還沒有獲得高薪或高職位的人聊聊，聽他們對職涯的想法與生活的規畫等。因為我覺得，人們一直以來都太崇尚浮誇的生活方式，忘記了簡單與實在的力量。我也曾經認為年薪數百萬或有知名國際企業的頭銜才是最成功的，但事實是，拿掉這些外在的事物後，還能剩下些什麼，才是我們所擁有的真正價值。在討論個人的核心價值與競爭力的同時，我覺得自身的價值才最有保障，也最難被取代，而那個穩固的價值該從何而來？就是我到目前還在努力的目標：專注與專業。只有懂得專注的人，才能走得遠、爬得高。

（圖／Unsplash）

一心一意地看待目標，就是專注

我沒有風光學歷，但卻有機會在新加坡遇到許多哈佛等名校畢業的高材生；我無法在25歲時領到數百萬的薪水，但卻也遇到了許多23、24歲年薪就已經幾百萬的年輕孩子。我非常慶幸能有機會親眼目睹這些新秀陸續在國際戰／職場中登場，他們好厲害，也都好努力。可是這樣的優秀與努力只是必要條件罷了，我發現，真正能令他們走到現在成就的推手，就是對待目標的一心一意。

大學時，我認識了一個很帥的小男生，他看起來很平凡，念的是台北私立大學的建築系，但他在高中時就已經知道自己這一生想要追求的目標與領域，所以當班上同學都在努力準備各式科目的指考時，他則努力集結自己過去所喜歡的建築作品，變成班上唯一一個順利保送大學的人。後來進入建築系，經歷了很長的痛苦時期，包括熬夜做模型與設計等，他都一一過關斬將。畢業後，在班上多數學生都不曉得要選擇現實還是夢想時，他毫不遲疑地從建築事務所中最基本的工作做起，做到自己設定好的期限時，照著自己計畫，飛到英國繼續深造。這歷程聽起來非常合理，但在藝術或設計產業的學生應該都能理解，要在這一長串追夢的路上內心平靜又不會自我質疑，是多麼不容易的事。

在大學畢業後又認識了一個好朋友，他當時26歲，夢想是開餐廳。雖然說開餐廳或咖啡店，已經是許多台灣年輕人的創業夢，但他是我見過真正一步一步著手執行的人。首先，他知道開店創業首要需求是資金，就花了快兩年做業務，讓自己每個月的實領薪水都超過六萬，存到錢後，頭也不回立刻離職，然後開始了資金以外最重要的部分──經驗。為了拷貝其他餐廳成功祕訣，他整整一年做兩份餐廳的工作，一間是知名咖啡店，一間是知名餐廳，薪水不但少得可憐，且兩份工作加起來，整整一個月只能休兩天。更折磨人的是，有次我們通電話，他說前幾天的颱風天，老闆不讓他們休假，所以他就騎著公司腳踏車去外送咖啡，結果開門的客人竟是他的小學同學，對方一看到他全身溼透的狼狽樣，又拉著一個沉重的腳踏車，露出同情的眼神說：「你怎麼了？為何要淪落成這樣，做這種事？」他說，他永遠也忘不了那個人當時的眼神。一年過後，他的計畫順利達成，該學的都學到了，四個多月後，我在各大部落客中一直看到他的餐廳好評不斷，隔了一年，又開了第二家分店。他興奮地跟我說，之前那個颱風天露出關愛眼神的小學同學，特地到他開的店裡，帶了張支票問，可不可以讓他參與投資時，他用一種更同情的眼神回絕了這位同學，這下終於報仇雪恨了，實在爽快。

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這幾個朋友或許不是人人眼中的耀眼潛力股，但卻是我一直以來的人生導師，他們一心一意的態度，都會在我遇到層層關卡時一一浮現腦海，讓我在不知所措時靜下心來，回想這個人毫不遲疑把自己、把人生規畫都奉獻在建築裡的篤定神情，還有那個人為了夢想不惜放下身段與自尊的計畫，讓我最後確定自己的路怎麼走。可以說，他們就是教會我專注的老師。

在我寫這本書時，剛好正在準備創業。我的產品是一個籌備了將近一年的海外求職平台，需要周全的營運機制才得以成功。起初我將所有積蓄都投入建造此平台時，心中百般焦急，又害怕失敗，所以每天只想著與不同的人討論交換意見，並找各種管道準備產品完成後的行銷工具，甚至開始計畫周邊的異業結合，但我卻忘了當時建造此商品真正的目的與目標，甚至連自己的理念都忘得一乾二淨了。這時我才突然驚覺，原來我該要去除所有分神的事物，首要面對的事，應該是把這個平台與服務做到最好，提供給大家具有足夠產品力的特性，而非一堆噱頭的架空服務。也就是這個時候，我想起了過去那些朋友對於持續專心的毅力，是多麼難能可貴。後來，當我開始專注時才發現，要把一件事做好，其實並非如此困難！

專注到最後，就是專業

進入職場後，那些專注的結果就會漸漸轉化成「專業」。有些人或許對那個「一萬小時定律」的理論抱有質疑，但在我見證了一些因專注而成功的朋友案例，就打從心底相信這個定理。一萬小時換算下來，大概就是整整五年做同一件事，或同一個領域的累積時數，進而轉換成全面性地了解自己所做的事，就可以算是專業了。如果用剛剛所提的建築系小男生為例，他對這個領域的不放棄，也默默地累積將近上萬個小時，而這些都是他自己所創造的、別人比不了也帶不走的價值。

「但到底什麼是專業？」有次我與廣告公司的老前輩聊天時問道。他以自己在廣告業待了將近二十多年的經驗回答：「不專業的人在做一件事時，會獲得100分的成績，也會獲得80分或59分的成績；但專業的人或許沒辦法獲得100分、甚至80分這種接近完美的成績，但他們可以讓自己在每次的表現都能有60分。所以說，表現優異的人不一定是專業，但是能讓自己每次表現都保持一定水準的，就叫專業。」這就像是我們公司的業務團隊，他們各有不同的特性與優缺點，那種偶爾可以衝上去第一名，得到全公司業績排行的佳績組，有時也會突然一落千丈，而這些組往往是較資淺與年輕的業務，反而是那幾個老鳥組成的團隊，雖然不會有異軍突起的第一名獎牌，卻能在每一季都保持平穩與不錯的業績成效，而這個穩定，就是專業了。

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前面提過當時在台灣的廣告公司帶領我的主管Daniel，正是代表專業的絕佳例子。有一次，Daniel帶著我們這組去參與一個非常大型的比稿案子，為了這個比稿，我們花了整整兩個月，不眠不休地準備，所以在簡報提案給客戶的當天，卯足了全力，用一拚生死的心情上場。提案主講者是Daniel，他講得口沫橫飛，客戶更是聽得出神驚艷，且Daniel厲害的絕活就是能在中間的停頓與喘息時刻，立刻補上一些幽默與輕鬆的互動，總之這場毫無冷場的提案，果真無敵精采。

提案完畢後，客戶當然讚聲連連，所以在回公司的路上，我們整個團隊更是開心地討論剛才的情況，都快樂瘋了，Daniel當然也一樣開心，滿面春風對著我們笑，直到回到公司時，他突然一臉嚴肅地對我說：「湘雲，我親戚剛才突然過世，現在要趕回去了，你把這些東西收好，沒事就回家休息吧。」我非常驚訝地問：「蛤？是什麼時候的事？」他說：「提案前五分鐘收到的訊息。」我盯著他轉身離去的背影時，腦中浮現了兩個讓我這一生都會對他心服口服的字：專業。

●本文摘自方智出版之《出去闖！擁抱世界級夢想：27歲CEO的圓夢方程式》。