《法治大國的日常小事》你聽過德國的「休假法」嗎？

文／鄭華娟

看到這個題目你可能會笑出來吧？會有規定國民一定要去旅行的法律？而且是聯邦法？也就是說，德國人不休假可能就要違法？不用懷疑，德國《聯邦休假法》（Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)）絕對是讓你尖叫又喜歡的法。

先來介紹一下這個《聯邦休假法》：德國人每年在工作之餘，規定必須要休假。德國《聯邦休假法》規定僱主一定要給予員工，每年最少二十天的度假日（不論工作年資）。如果僱主沒給假就是違法，員工沒有度假，當然也是違法。

為什麼會有這樣的法規？

因為德國政府希望所有的受僱者、職工、技術人員和勞動者，都能從職業的疲勞中掙脫，將身心完全與平日的工作內容完全脫離，讓過度緊張於某項工作的情緒可以得到舒緩。所以，這條國家法律的用意，就是希望所有的工作者都能因強制的休假，使身心元氣恢復後，再繼續能量滿滿的回到工作崗位。德國政府相信只有元氣滿滿的工作者，才有能量把工作內容做得更精緻。

所以，德國《聯邦休假法》的宗旨就是：讓工作者恢復元氣。免得過度工作造成了職傷，工作能力和品質都會下降，反而得不償失。

休假，在德國是神聖不可侵犯的工作者權利。只要說出「我在休假」，或是「某位同事休假」，什麼事都得延緩到負責的人回來上班再說。

德國《聯邦休假法》自一九六三年頒布實施以來，已經讓德國的工作者習慣了每年都要有二十到三十天的元氣恢復假期。所以每年年底，大家就會很自動自發的把明年所有同事的度假喬定。而度假期間，為了遵循法律規定，度假員工不可以額外加班，老闆同事也別試著聯絡度假的員工。

度假員工自己也會完全脫離工作至少一星期或兩星期以上，對公事「不聞不問，完全失聯」也不會被任何人怪罪，因為這樣才是合法的度假態度呀！只有在有重大事故或事由需要被聯絡時，才可以破例。只是礙於法規，公司對於打斷員工休假皆是能免則免。

（圖／Unsplash）

在路上遇見一位狗友。

「我正想問妳一件事。」她說。

這位狗友從事全球貿易類的工作，常需要以視訊和遠東亞洲各區的夥伴聯絡。

「亞洲人都不用度假嗎？」她似乎很好奇。

「妳怎麼會這麼問？妳應該知道亞洲沒有度假法？」我笑著回問。

「是沒錯啦，只是感到很不好意思。當我看見某些亞洲夥伴似乎永遠stand by，不論晝夜。我真怕工作會毀了他們的家庭生活……」她溫柔的說。

「我了解妳的好意。只是德國人的度假觀念，大概會嚇到一些亞洲的工作者。因為年輕的創業者或者僱主，多半還沒有『人要好好休息才能恢復元氣』的概念。或許還會有擔心一去度假，老闆找不到人，工作就有可能被別人取代的恐懼心理吧。」我以為我正回答她的問題。

不料她打斷我，「妳說的我都知道，可是，人不休息哪能恢復？」她還是堅持這個德式度假條例概念。

其實，這位狗友提出的問題已經有很多德國人問過我。我覺得這是職場文化的差異，而這個差異，就是政府對工作者有沒有專業職能保護態度的差異。

德國政府為了強迫工作者休息，讓人能恢復能量，努力制定了嚴格的國家度假條例，讓工作者能安心工作，又有機會安心的休息。或許這種安心，正是德國國力的基本力量吧。

《聯邦休假法》是專門規範德國所有企業僱主和所有受僱者的法條。而公教人員、法官等各種公職人員，也有自一九五四年頒布的法官及公職人員專屬的休假條例。

政府官員也要守法的把每年三十天的假期用完，以身作則。國民大概也不想看到身心俱疲的政府官員吧。暫時離開工作一小段時間，是正常健康的人都需要的休息。當了官也還是人，身心健康的政務官，才會有健康的執政品質。

休假也不一定是去旅行，有人用這段時間做一些私人的學習或是單純在家休息。也有人利用休假擔任各種社團協會的無償義工。還有人喜歡在休假時替自己的房舍做修繕（德國有不少人的嗜好是DIY修整自家房舍）。當然最多的就是離開自己熟悉的環境去養生度假，澈底從平日的工作疲勞中得到休息。

所有的假期按照德國休假法規定，皆必須為有薪假。

這題你答對了嗎？

●本文摘自圓神出版之《法治大國的日常小事》。