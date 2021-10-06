成家立業、拆夥離婚必學！如何用「法律眼」洞悉陷阱

。 以具體故事及個案介紹，讓『非法律專業的讀者』，容易親近了解。 提供真實的案例及司法大數據分析，幫助『產業界』清楚認知公司治理的陷阱與應對之道。

文／洪宗賢

■ 富家女與窮小子的相遇

阿珍出生自台灣知名的迪化街徐姓家族，家族原本從事樟腦及中藥材生意，1980年代台灣經濟起飛前，徐姓家族掌門人眼光精準，投資數塊市中心土地，伴隨台灣不動產價格飛漲，徐姓家族在不動產事業獲利甚豐，並且成功上市。

徐家在阿珍這一代沒有男丁，只有二個女兒，阿珍的父母，雖囑意讓唸企業管理的姊姊繼承家族事業的經營權，但是，就股權及財富分配，對阿珍及姊姊卻是一視同仁，規劃平均分配。

阿珍喜歡音樂，彈得一手好鋼琴，後來前往美國紐約茱莉亞音樂學院深造，並在紐約認識以公費留學資格前來唸MBA學位的台灣留學生阿賢，後來交往。阿珍與阿賢兩人雖然背景不同，但是，仍然克服重重障礙，論及婚嫁。阿賢是公務員家庭，沒有家族事業，財富也無法與徐姓家族比擬。

阿珍的父母不反對兩人的婚事，但是，鑒於雙方財富的差距，也不想將財富分配給跟自己沒有血緣關係的阿賢。因此，除積極將阿珍名下財產做信託規劃外，也要求阿珍跟阿賢簽訂『婚前協議』約定『夫妻分別財產制』，並於婚後立即向法院辦理分別財產制登記；此外，協議中也須約定讓雙方所生下的第一個男丁從阿珍家族的姓氏。

（圖／Unsplash）

■ 結婚就像是兩家公司的合併或收購

結婚是兩個家族在社會形象及社會網路產生親疏不等的連結關係。阿珍知道，雖然，是兩個人的意願決定步入婚姻，但是，從雙方家長碰面，婚禮上介紹親友認識，以父母的稱謂稱呼對方的父母，雙方的父母稱呼彼此為親家公、親家母等等事情，現實上婚姻是兩個家族的結合，而不單純是兩個人的結合。

古代社會裡，婚姻會發生身分上的變動，皇親國戚的概念可見一斑，也會隨之發生經濟上的變動，照顧皇親國戚天經地義。現實裡，也不乏集團企業，除商業合作外，透過婚姻建立更緊密的信任與經濟關係。婚姻如同另類的企業『合併或收購』。

然而，婚姻是最親密，也是最危險的關係，具有多變性。阿珍的父母擔心未來婚姻生變，阿賢會主張剩餘財產分配，均分阿珍的婚後的財產;或者，萬一阿珍意外辭世，繼承阿珍的財產，均可能影響徐家上市公司的經營權穩定性。婚姻關係經過時間考驗前，讓雙方財產關係單純化，不無道理。

婚姻法沒有夫妻雙方『分階段』實現『共同財產關係』的規定，不論結婚1天、1年、10年或50年，均取得相同剩餘財產分配請求權及遺產繼承權。雖然，可以透過信託、借名登記或保險等方式、進行婚姻中財產切割，但是，以上各種工具仍有其風險與成本，也無法確保沒有漏網之魚。如何管理婚姻關係中的財產，值得深思。

■ 只有瘋子才不簽婚前協議

企業併購簽約前，雙方會有嚴謹的盡責調查程序，要求對方提供書面資料、官方資料、第三方資料等等，會指派各方面的專家，詳實評估對方的財務、業務、技術能力及法律訴訟狀態等等。此外，也會聘請律師研擬緊密的合約，確認合作中雙方的權利義務關係，以及合作不成功的退場機制。縱使嚴謹如上，企業併購失敗的案例，屢見不鮮。

婚姻也是一種合併契約關係，婚姻契約牽涉雙方及其家族，身分上的結合及財產上的結合，期限是永久，至死方休，複雜性不亞於企業併購。然而，通常不會有人認真的對他方做婚前調查，或了解結婚後的權利義務關係，更遑論評估是否需要依據自己的情況，訂定婚前協議彌補法律的不足。

婚姻法對夫妻關係的規範，最為人詬病之處，就是未能符合每對夫妻的個案需要。不論是結婚一天或三十年，不論雙方間相處情形、是否共同孕育子女及各自對家庭經濟的貢獻程度，對夫妻財產均適用相同的法律規定。清官難斷家務事，現實上，也不可鉅細靡遺的對各種形態婚姻做差別規定。

據傳，美國總統川普曾說：「只有瘋子才不簽婚前協議。」據傳，鴻海郭台銘娶曾馨瑩為妻，也簽訂了婚前協議，約定如果離婚，郭名下股權不分割，不影響到鴻海估值和未來經營發展。又傳，湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）兩人的婚前協議，有如下的約定：「第4條：婚後，女方每年可獲得300萬美元，第五年年末將獲得2000萬美元的獎勵。倘若女方在五年內終止婚姻，則需支付男方1000萬美元賠償金。第12條：女方必須定期接受是否吸毒的檢查。第17條：每生一個孩子，女方可獲得1000萬美元獎勵金。」

（圖／canva）

■ 婚前的協議就是為了防範婚後的爭議

簽署婚前協議，主要是彌補以上婚姻法的漏洞及增加可預測性。法律紛爭勝負的關鍵，是說故事的能力及證據，是雙方資源的較量。清官難斷家務事，期待法官天眼通，明察秋毫公平分配雙方間權利義務，不切實際。

婚前協議，卻可以依據夫妻雙方間的具體情形，量身訂做。降低未來各說各話及法官自由心證的空間。雖然，容易挑動敏感神經，但卻是彌補法律規範不足、預防紛爭及增加婚姻關係透明性及可預測性的神兵利器。

台灣常見的婚前協議的重點內容及效力：

1. 約定夫妻財產制：有效。

2. 約定子女姓氏：有效。

3. 約定家庭生活費誰負擔：有效。

4. 約定零用錢：有效。

5. 約定生小孩給獎勵金：有效。

6. 依婚姻維持年限給予獎勵金：原則有效。

7. 依婚姻結束時間約定違約金：原則有效。

8. 約定外遇違約金：原則有效。

9. 約定外遇喪失小孩監護權：無效。

10. 約定外遇當然離婚：無效。

11. 約定雙方各玩各的，不得主張離婚：無效。

■ 海外婚禮風光的背後

阿珍想到在國內結婚，顯然要遭遇不少阻力。而且，無法向阿賢提出關於婚前協議的要求。於是，心生一計，提議兩人至海外旅遊，密謀伺機說服阿賢在海外『秘密』完成終身大事，製造既成事實，走一步算一步。

海外婚禮（海外結婚），近來成為熱門議題。相較於國內結婚，海外婚禮有以下三大優勢：

其一，費用「可能』較國內便宜，品質、場地及環境通常優於國內婚禮；

其二，準備婚禮過程較簡便，不用大費周章張羅或挑選親朋好友參加，可以讓參加人員聚焦在最親密的親友；

其三，海外婚禮通常選擇在風光明媚之處，可以順便完成蜜月旅行。

一般舉辦海外婚禮，是經過事先籌畫，通常會再按照台灣法律要求補辦結婚登記程序，婚姻是否成立及其法律效力，爭議較少。然而，仍然有為數不少的海外或涉外婚姻，不具備法律要求之程序，婚姻是否成立及具備法律效力，可能衍生爭議。

海外婚禮，未在台灣辦理結婚登記，將在生活上發生諸多不便利的情事，稅務有關事項（夫妻免稅額、扣除額）、醫療行為相互同意權、日常家務代理權等生活事項，因為，欠缺台灣結婚登記，官方或第三方無從認定夫妻關係，行使權利將遭遇諸多障礙。

早年曾有知名女星與國外藝人選擇在台灣結婚，雙方雖有舉行婚禮並公開秀出結婚證書，但未依台灣民法第982條規定辦理結婚登記，按照台灣法律規定，主張兩人未曾發生婚姻關係，婚姻無效。隨後兩人因個性不合，最終以男女朋友關係「分手」，而非夫妻之間的「離婚」方式結束關係。

（圖／Unsplash）

■ 鑑往知來

1. 知名藝人張Ο芳離婚案：法院調解離婚一次搞定

法院調解筆錄不公開，依據鏡週刊報導摘要（鏡週刊第198期）：歌手張Ο芳與投資教父宋Ο仁，一同至台北地方法院新店家事法庭，在法官調解下，達成離婚及分配財產共識，張Ο芳可以分得約16億財產，包括13億元現金及股票，另外一棟價值3億元豪宅…只需繳交1000元調解費，雙方在法院調解筆錄上簽字離婚後立即生效…法院也會將調解筆錄寄送給戶政單位，當事人雙方不必親至戶政事務所辦理離婚登記，維持雙方的隱私…。雙方另共同聲明：我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了…這雖然不是好消息，但對我們而言已是最好的決定。

2. 華Ο王子與新Ο公主訴訟離婚案：地院不准離，高院判准離

臺灣高等法院判准離婚的主要理由：…吳女102年9月13日離家迄今，兩造未共同生活已達5年餘，彼此甚少聯繫，嗣林男未體諒吳女多次承受人工受孕之辛苦，林男於103年1月17日提起本件離婚訴訟，雖林男表達願意與吳女進行協商，並就私裝GPS之事當庭向被吳女表達歉意，惟其後又提出私下錄製之兩造對話內容，藉以對吳女為不利之指述，更令吳女心感不悅，雙方在法庭上並無交集，為達勝訴之目的，互相指責、攻詰，更加深兩造婚姻之裂痕，兩造至此僅徒具婚姻之外觀，實質上已無夫妻共同生活可言，自客觀上觀察，顯已欠缺誠信及誠摯之感情基礎，婚姻關係已有破綻，且兩造之行為均係造成破綻之原因，審酌兩造對婚姻破裂之有責程度，應屬相當，依上開說明，林男依民法第1052條第2項規定請求離婚，為有理由，應予准許。

■ James的溫馨叮嚀

1.婚姻的法律效果：配偶權、共產權及繼承權

『配偶權』不容侵犯：就情感層面而言，婚姻雙方互負忠誠義務，不得與第三人有不當往來或婚外性行為。現時雖然因為釋字第791號解釋，直指通姦罪（禁止婚外性行為）限制憲法保障性自主權，有違比例原則，應立即失效。但是，法律實務仍肯定婚姻一方可以「與第三人有不當往來」構成侵害『配偶權』為由，向另一方配偶及第三者提出民事求償。

『共產權』不容侵犯，主要如下：一、知情權：法定財產制下，婚姻的一方有向他方報告其「婚後財產」的義務（民法第1022條）；二、剩餘財產分配請求權：法定財產制下，婚姻一方有權要求平分雙方「婚後有償取得」的財產（扣除婚姻關係存續所負債務，民法第1030之1條）。三、撤銷權：婚姻一方就婚後財產所為無償或有償行為，侵害前述剩餘財產分配請求權者，另一方可以聲請法院撤銷（民法第1020之1條）。

『繼承權』不容侵犯：婚姻的一方有權繼承他方的遺產。依據現行法律實務，繼承權不容預先拋棄；除非能預先進行規劃，縮小遺產的規模；不論婚姻期間長短或感情深淺，配偶所享有的繼承權是相同的。

2.兩願離婚需妥協卻是最快捷方式；訴訟離婚耗時充滿不確定性：

兩願離婚或透過法院調解兩願離婚，是解決婚姻爭議最快捷的方式。只要雙方有共識，一次性的前往辦理離婚登記，或者，透過法院調解程序確定雙方兩願離婚的意願，均可以讓雙方立即結束婚姻關係。

上述案例中，知名藝人聰明利用『法院調解』制度完成兩願離婚，解決婚姻爭議，不但省了高額的裁判費，避免消耗戰及持久戰的法律訴訟，也讓離婚協議內關於財產給付的約定取得法律保障的強制執行權利。但是，這是雙方有共識下的幸運結果。如婚姻雙方欠缺共識，勢必被迫透過消耗戰、持久戰，甚至各類案外案的訴訟，以資源的優劣、意志的堅強與否，共同面對雙方均無法預測的裁判結果及解決方式。華Ο王子與新Ο公主訴訟離婚案，歷時5年的纏訟，始告一段落，地院至高院判決結果翻轉，可見一斑。

相較於此，對岸給予兩願離婚提高門檻：2021年1月1日實施的中華人民共和國民法典第1077條，給予離婚『冷靜期』的創舉規定，雙方當事人有兩次考慮是否完成離婚登記的機會：第一次，自申請離婚登記之日起30日內，各方均可以撤回申請；第二次，前述30日期滿後的30日內，雙方必須親自申請發給離婚證，否則視為撤回離婚申請。亦即，給予各方60日的猶豫期。但是，對岸就離婚訴訟，卻給予相對彈性的審判實務，一般情形下，第一次提起離婚訴訟，多以判決駁回處理；相隔6個月以上，再第二次提起離婚訴訟，多會認定婚姻關係已經破裂，判決准予離婚。對岸的訴訟離婚實務，是否為更彈性的運作方式，有探討的空間。

3. 跨境婚姻面臨更多挑戰及較高的成本：

境外的結婚是否有效，要件如何? 境外的婚前協議是否有效，要件如何? 境外財產應該依據哪一國的法律進行分配? 跨境婚姻要如何辦理離婚?離婚的法律效果如何? 依據婚姻雙方國籍、結婚地點、離婚地點及財產所在地，將會適用不同的法律，耗費不同的程度的資源，面臨不同程度的紛爭解決難度。

●本文摘選自暖暖書屋出版之《創業家的致勝寶典：教你如何用法律眼洞悉公司治理的陷阱》。