福爾摩斯變身滿州人？莫理斯新作《香江神探福邇，字摩斯》魔改經典上市

文／遠流出版編輯部

香港作家莫理斯的第一部推理小說《香江神探福邇，字摩斯》，魔改新編歷史上最經典的偵探小說系列—柯南․道爾的《福爾摩斯探案》，將故事場景從十九世紀末的倫敦，挪移到晚清時期的香港。作家盧郁佳說，「莫理斯博學多識，在謎團詭計中精巧嵌鑲香港歷史。」還說，「近代西方看香港，是異國情調的人力車夫、鴉片鬼、蘇絲黃。本書掙脫這些過時框架，反轉觀看，藉虛構和史實重塑香港。」歌手、演員莫文蔚說莫理斯自小便是一個會走路的活百科全書，這是他寫的第一本偵探小說，創意無限，「大家看過之後，便一定會明白我為甚麼一直這麼崇拜他！」

莫理斯，英國劍橋大學法律博士，畢業後在英國講學多年，2001年回港轉投影視幕後工作，先後參與製作多部在國家地理及Discovery頻道等平台播放的紀錄片，也為第一部全香港創製3D電腦動畫《龍刀奇緣》（2005）編寫劇本及擔任監製。且受迪士尼片廠所聘，負責中美合拍電影事項。但幾年前，專心發展屬於自己的影視項目，還一口氣把已構思了一兩年的「中國版福爾摩斯」寫了出來，今年以《香江神探福邇，字摩斯》為名發行繁體中文版。

莫理斯。（圖／翻攝自Youtube頻道「遠流出版」的《香江神探福邇，字摩斯》創作理念短片。）

莫理斯表示，福爾摩斯的同人小說非常受讀者歡迎，可說已經成為偵探文學裡的一個次類型。但《香江神探福邇，字摩斯》有別於一般同人仿作，「這是一部『魔改』性質的二次創作」，把故事、人物和場景徹底改動得符合新設定之餘，卻也保留原著的神韻。莫理斯將福爾摩斯和華生醫生由十九世紀末的英國人變成光緒年間的中國人福邇和華笙大夫，角色的本質雖然不變，但在言語、思維和心理等方面卻必須作出適當的調整才能符合他們在魔改版裡面的身分。尤其在言語上，本書像原著故事一樣採用第一人稱敘述，便必須把敘述者華生醫生的維多利亞晚期英語改為華笙大夫在晚清年代會用來撰寫故事的半文半白中文，才能滿足上述那種仿作的要求。莫理斯說，可能有少數讀者會覺得這種寫法是多此一舉，「但我相信絕大多數讀者還是覺得這樣才夠原汁原味」。

作家陳浩基說，重撰、改寫《福爾摩斯探案》在歐美和日本都有不少例子，但無論是仿作或是改編都具有一定難度。莫理斯藝高人膽大，沒有將福爾摩斯的故事現代化，但將它「平行轉移」到地球的另一面，以亞洲城市、亞裔人物來取代歐洲舞台和角色。莫理斯一方面要做大量歷史取材，確保故事背景符合十九世紀末的香港風土人情，另一方面要將文化差異加進故事裡，置換原典的元素以突顯本作的獨特風味。他還表示，這本書難以三言兩語說明，「在不劇透的前提下，我只能說這是一部『兼顧全方位』的傑作。」

關於時空背景的設定，莫理斯表示，決定把福邇塑造成一位香江神探之後，考證當年的社會狀況和風土人情的工作比想像中來得難鉅，「結果我花了超過一年時間搜集資料才動筆寫故事。」如在當時的香港，夜間仍有宵禁，外出要拿「夜紙」這種特許的通行證才能上街，當然還要提著燈籠。

除了向柯南․道爾的《福爾摩斯探案》原著致敬，莫理斯創作《香江神探福邇，字摩斯》時，也希望向歷史借鑒，啟發讀者思考從香港的地方性歷史擴展到整個中國的近代史。他說，晚清時期的中國，和現在的中國，都同樣地處於一個重大的轉折點，「如何面對整個世界？」於是他計劃在整個系列裡面陸續加入更多的歷史大事，如本集首部曲是以一八八〇年代為背景，主要的歷史事件是當時的中法戰爭，未來的出版就會將時間線伸展到百日維新、八國聯軍等重大事件，一直到辛亥革命作為終結。

莫理斯說，如在四部曲推出後，讀者依然對這個系列有興趣，「我準備用『外傳』的形式繼續寫一些福邇和華笙的故事。」

莫理斯談創作理念影片

●本文推薦書由遠流出版於10月1日上市新書《香江神探福邇,字摩斯》。