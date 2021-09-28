華人世界首度全譯版！海倫．凱勒中年創作談後半生與愛情模樣

「孤獨算什麼？艱苦算什麼？猛烈拍擊的巨浪和深不可測的海淵又算什麼？

重要的是內在。只要心能看見，只要抱著充滿光明與幸福的夢想，一切不足為懼。」──海倫・凱勒

文／涅拉．布萊迪（Nella Braddy）筆

有天晚上，我獨自坐在書房，心情非常沮喪。那位暫時代替湯姆森小姐擔任祕書的年輕人走進來坐在我旁邊，靜靜握著我的手很長一段時間，開始用溫柔的語氣和我說話。我很訝異他居然這麼關心我。他深情的話語中帶著甜蜜的安慰，讓我的心激動得顫抖。他為了給我幸福做了很多規劃，說若我願意嫁給他，他會一直陪在我身邊，幫助我度過生活中各種難關。他會為我拼讀，幫我蒐集創作素材，總之蘇利文老師為我做的他都會做。

他的愛就像燦爛的陽光，照亮了我孤寂無助的世界。被愛的甜蜜讓我心醉神迷，我再也無法反抗內心那股熱切的渴望——我想成為一個男人生命中的一部分，想成為他的另一半。那一刻，我彷彿在天堂大門間穿梭起舞，快樂的幻想就像一張大網纏裹著我。

我好想把這件美妙的事告訴媽媽還有蘇利文老師。可是這個年輕人說：「別急，我們必須一起告訴她們。我們得先試著揣摩、了解她們的感受。她們起初一定會反對。妳的母親不喜歡我，但我會用對妳的真心贏得她的認同。我們暫時保守相愛的祕密吧。妳的老師現在病得太重，不能讓她太激動。我們之後再第一個告訴她。」我和他一起度過了許多愉快的時光。我們在美麗的秋林裡漫步，他也拼了許多書報雜誌給我讀，但我們不得不保守祕密，讓我倍感煎熬。三十年來，母親與老師就是我的全部，一想到不能和她們分享這份幸福，我的心就悲苦難安，這種感覺一點一滴吞噬了被愛的喜悅。

美國波士頓的「新英格蘭歷史宗譜學會」提供的這張一八八八年的照片，是盲、聾、啞三重障礙美國女作家海倫‧凱勒（左）八歲時，握著老師安‧蘇利文的手，一起在麻州鱈魚角過暑假的情形。美聯社（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

有天晚上我們分開時，我告訴他，我決定隔天一早就要把我們之間的事告訴蘇利文老師。然而第二天早上，命運女神一如往常地將一切掌握在祂手中，撒下一張糾纏混亂的命運之網。當時我正在梳洗更衣，滿心激動想和親人訴說我的快樂。這時，媽媽一臉痛苦地走進我的房間，手不停顫抖。「妳和那個傢伙到底在做什麼？」她問道。「報紙上滿滿都是關於妳和他的可怕故事。到底怎麼回事？快告訴我！」我從她的言語和態度中感覺到她對我的情人充滿敵意，我驚慌失措，假裝不懂她在說什麼。「妳要跟他訂婚了嗎？你們領結婚證書了嗎？」我非常害怕，不知道發生了什麼事，只是急著想保護我的情人，於是便否認一切，甚至對蘇利文老師說謊，因為我擔心一旦告知她真相，她的反應也會這麼激烈。當天，母親喝令那位年輕人離開，不准他跟我說話，但他用點字寫了一張紙條告訴我他會去哪裡，還拜託我跟他保持聯絡。我對媒體的報導否認到底，直到湯姆森小姐從蘇格蘭回來，陪蘇利文老師去寧靜湖療養，母親帶我回蒙哥馬利的家，我才全盤托出。

我欺騙她們的真相就這樣攤在陽光下。每當想起媽媽悲傷的面孔，我的心就如火燒般疼痛熱辣。她求我先不要寫信告訴蘇利文老師，等她身體好一點再說，因為「這種震驚和衝擊一定會害死她。」幾個月後，蘇利文老師才得知實情。

我無法解釋我的行為。即便現在回首往事，試著理清頭緒，卻依舊困惑不解。我的所作所為似乎完全與我的本性相悖。或許只能用那句老話來解釋—愛情讓人盲目，讓人意亂神迷，讓人失去理智。我和那名年輕人繼續用書信聯絡，來往了幾個月，但夢想

最終還是破滅了。我的愛情猶如曇花一現，在不祥的星兆下綻放。我為摯愛的親人帶來許多痛苦，他們打從心底反對我和對方交往。這份意料之外的愛情悄悄來臨，卻又在暴風雨中飄然而逝。

隨著時間過去，我和那名年輕人都陷入了謊言與誤解的網羅。我相信如果蘇利文老師當時在我身邊，一定會理解、同情我們兩個。生命中最大的悲哀不是失去與不幸，而是失望與背叛。

這段短暫的愛情就像黑暗汪洋中的一座快樂小島，永遠留存在我生命裡。我很高興自己有過一段被愛與被追求的經歷。愛本身沒有錯，錯的是當時的環境。那份愛情曾試著表露心意，只是時機不對也不夠成熟，所以始終無法開花結果。也許那時的情意因為失敗的結局才顯得如此美麗。現在我已經看透了一切；只是思維愈理智，心靈就愈悲傷。

●本文摘選自愛米粒出版之《永不放棄的海倫凱勒：我的後半生》。