快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

尋找消失的漫畫家！曾正忠《消逝青春三部曲》出版募資啟動！

聯合新聞網 / 大辣出版Dala
（圖／大辣出版Dala　提供）
（圖／大辣出版Dala　提供）

文／大辣出版編輯部

尋找消失的漫畫家——曾正忠

一位活躍於1980年代、現在卻銷聲匿跡的漫畫家⋯⋯

一位紅遍大街小巷卻毅然決然封筆的漫畫家⋯⋯

成為漫畫江湖上的傳說、成為資深臺漫迷難以忘懷的那一塊。

1980-1990年代臺漫新浪潮

曾正忠與鄭問、麥人杰等人是1980年代臺漫最聚焦的三位漫畫作者。

在復興商工畢業後，從報紙美工設計、電影櫥窗與海報製作，當1986年鄭問在《歡樂漫畫》雜誌發表《刺客列傳》時，曾正忠亦畫出了成名作《花心赤狐》。到了1988年於《時報周刊》上發表的《變化球》。1989年《星期漫畫》周刊，由鄭問《阿鼻劍》、曾正忠《遲來的決戰》及麥人杰《天才超人頑皮鬼》率先登場，作品中細膩多變的畫風與充滿戰鬥元素的內容，曾被日本人譽為「筆的魔術師」。

80年代臺漫群雄由左至右為：蕭言中、鄭問、阿推、敖幼祥、麥人杰、曾正忠。（圖／大辣出版Dala　提供）
80年代臺漫群雄由左至右為：蕭言中、鄭問、阿推、敖幼祥、麥人杰、曾正忠。（圖／大辣出版Dala　提供）

曾正忠作品集

1986《尼羅河女兒》《花心赤狐》

1987《狂飆十七》《陰間響馬》

1988《石中人》

1989《張雨生大兵日記1-3》

1990《變化球》《遲來的決戰》

1992《腦筋急轉彎》

1995《曾正忠的狐狸幻想世界》

1996《無膽狗熊TATAMI》

三部曲分別是首部曲《變化球：那些年臺灣的的棒球榮光》、二部曲《遲來的決戰：臺灣最大玩具軍火商曾正忠科幻巨作》、三部曲《無膽狗熊TATAMI》，以下逐一簡介內容：

。（圖／大辣出版Dala　提供）
。（圖／大辣出版Dala　提供）

首部曲：1980-1990臺灣全民瘋棒球熱潮

1983｜亞錦賽，臺灣成棒與日韓並列冠軍。

1984｜洛杉磯奧運，中華成棒代表隊獲銅牌。

1986｜荷蘭世錦賽，中華隊獲銅牌／擊敗當年冠軍古巴隊。

1988｜2月14日《變化球》第一回於《時報周刊》520期刊載。

1989｜中華職業棒球聯盟成立：味全／統一／三商／兄弟。

1990｜中華職棒元年，第一季聯賽開打。

1990｜《變化球》出版成冊

《變化球》的起源

《時報周刊》總編輯莊展信邀請曾正忠參與漫畫連載，並由時任編輯的張國立擔任編劇，敘說一隻國小少棒的成軍過程以及征戰的故事。

大同國小棒球隊教練洛基在校內組成了一支少棒隊！

看似雜牌軍、不那麼可靠的少棒隊，前有二十年前洛基與阿東父親的恩怨情仇，後有經費不足的窘境與強大敵手，到底大同國小棒球隊能否順利打進少棒選拔賽，甚至成功奪得全國少棒錦標賽冠軍呢？

漫畫作者曾正忠對於棒球速度感的掌握非常厲害，如阿東的變化球可飆到時速160公里，猶如藍寶堅尼跑車呼嘯而過的速度感。

他對於人物刻劃與動作獨樹一格，風格不輸日漫，節奏掌握精準，分隔精闢，讓讀者可以浸淫在棒球的世界裡。

。（圖／大辣出版Dala　提供）
。（圖／大辣出版Dala　提供）

二部曲：1989年《星期漫畫》初登場！

星際戰爭結合政治詭詐的科幻漫畫傳奇。

當人類迎向星際未來，政治鬥爭與人心險惡，是否依舊影響著歷史變化？

當冷兵器遇上熱兵器，當子彈槍械在太空裡掃射，戰爭是否仍舊無法避免？

故事發生在新世紀2083年，第五銀河系的一個星區的吉格羅星與泰格羅星的百年戰爭，當全隊犧牲僅有主角艾斯突圍倖存⋯⋯

20年後兩星球簽訂停火協議，成為統帥的第一公民卻在暗中進行滅種計畫！

。（圖／大辣出版Dala　提供）
。（圖／大辣出版Dala　提供）

《無膽狗熊TATAMI》。（圖／大辣出版Dala　提供）
《無膽狗熊TATAMI》。（圖／大辣出版Dala　提供）

三部曲：《無膽狗熊TATAMI》

1994年大然出版《漫畫無限誌》連載。

TATAMI 其實是曾正忠飼養的古代牧羊犬，各式槍械BB彈則是作者家中的必備陳列，將自己的興趣，與家中人物，統統編入漫畫之中，故事就此開始。

牧羊犬TATAMI接承師父衣缽，踏上職業殺手之路！

一名黑衣女子找上門，希望TATAMI可以幫她暗殺負心漢！

江湖的恩怨情仇、往日的愛恨糾葛，會讓TATAMI陷入什麼困境呢？

。（圖／大辣出版Dala　提供）
。（圖／大辣出版Dala　提供）

曾正忠、鄭問、阿推、麥人杰、陳弘耀、傑利小子等，這群同為復興美工畢業的漫畫作者們，成為了1980／1990年代臺灣第二波漫畫浪潮的主力漫畫作者們，並為臺灣留下了許多迷人的故事與漫畫作品。

2021大辣出版即將以「消逝青春」為題，重新出版曾正忠的三部經典作品，希望找回最原初的感動，並讓這份感動傳承給下一代讀者。


鄭問 戰爭 古巴 大辣出版 閱讀風向球

延伸閱讀

用漫畫電玩翻轉生物課 蘭雅國中邱明成獲頒師鐸獎

中職／宋晟睿想辦法將缺點變少 助總給守備高評價

《聖鬥士星矢》好萊塢真人版殺青　星矢由新田真劍佑演出

新冠疫情爆紅的「氣溶膠」是什麼？ 中山大學用漫畫說

相關新聞

泯滅人性犯罪醜聞！《您已登入Ｎ號房》潛伏衍生房的觀察記錄

文／追蹤團火花 ＠ 二〇一九年七月，我們看到手中的地獄 一年前的我們還是夢想成為記者的大學生，為了累積對就業有幫助的獲獎經歷，準備參加新聞通訊振興會創辦的「調查．深度報導」新聞獎。我們選定的主題是

既捧腹又揪心！來自頂尖外科醫師最真實的笑淚故事集

文／陳光超 救人的濫醫師 「你以為你做手術很厲害，是不是？」 「我們恨你！」 「醫生，你不要救他。」 「醫生，你假如幫他治療，你就是壞人。」 「醫生，你又不差一個病人。就算做點好事，不

《恐龍一億五千萬年》鳥類原來是演化出翅膀會飛的恐龍

鳥類其實就只是恐龍的一個子群或次群，就像暴龍超科或蜥腳類之於整個恐龍家族一樣，牠們都是「恐龍」這株系譜樹的眾多分支之一。

《為何我們總是如此不安？》別忘了照顧好「心底的小孩」！

日本知名心理學專家加藤諦三，分享自身童年經驗，分析自己與父親的相處模式，對他後來與他人互動的影響。他鼓勵讀者自我覺察，挖掘自己的真實感受，先照顧好自身的內在需求，才能夠使自己脫離慣於依賴他人的幼稚心理，用更健康、更成熟的方式與他人互動，讓彼此的相處更快樂、更自在。

華人世界首度全譯版！海倫．凱勒中年創作談後半生與愛情模樣

海倫．凱勒中年創作，華人世界首度全譯版！ 克服了失明與失聰障礙的海倫・凱勒，成了十九世紀的傳奇。她完成了哈佛大學的學業、開始寫作，更開始到世界各國旅行、演講。從遠處看像是童話故事，但近看卻有許多不為人知的辛酸過程。《永不放棄的海倫凱勒：我的後半生》，在海倫・凱勒步入中年之時開始創作，終於在一九二九年出版。閱讀海倫・凱勒的人生故事和她的文字，在讓我們體會到她所說的：「雖然這個世界充滿了苦難，但是也充滿了很多解決和克服的方法。」「世界上最好和最美的東西是看不到也摸不到的……要靠心靈去感受。」

老是失眠或熬夜？睡眠專家剖析缺乏睡眠的流行病根源及真相

缺乏睡眠成為全球流行病的今天，我們需要超強睡眠顧問沃克傳授的睡眠全書《為什麼要睡覺》，這本書總結數十年來的睡眠研究成果以及最新科學突破，告訴我們睡眠複雜又迷人的真相。（編按） 文／沃克 Matt

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。