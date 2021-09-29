尋找消失的漫畫家！曾正忠《消逝青春三部曲》出版募資啟動！

文／大辣出版編輯部

尋找消失的漫畫家——曾正忠

一位活躍於1980年代、現在卻銷聲匿跡的漫畫家⋯⋯

一位紅遍大街小巷卻毅然決然封筆的漫畫家⋯⋯

成為漫畫江湖上的傳說、成為資深臺漫迷難以忘懷的那一塊。

1980-1990年代臺漫新浪潮

曾正忠與鄭問、麥人杰等人是1980年代臺漫最聚焦的三位漫畫作者。

在復興商工畢業後，從報紙美工設計、電影櫥窗與海報製作，當1986年鄭問在《歡樂漫畫》雜誌發表《刺客列傳》時，曾正忠亦畫出了成名作《花心赤狐》。到了1988年於《時報周刊》上發表的《變化球》。1989年《星期漫畫》周刊，由鄭問《阿鼻劍》、曾正忠《遲來的決戰》及麥人杰《天才超人頑皮鬼》率先登場，作品中細膩多變的畫風與充滿戰鬥元素的內容，曾被日本人譽為「筆的魔術師」。

80年代臺漫群雄由左至右為：蕭言中、鄭問、阿推、敖幼祥、麥人杰、曾正忠。（圖／大辣出版Dala 提供）

曾正忠作品集 1986《尼羅河女兒》《花心赤狐》 1987《狂飆十七》《陰間響馬》 1988《石中人》 1989《張雨生大兵日記1-3》 1990《變化球》《遲來的決戰》 1992《腦筋急轉彎》 1995《曾正忠的狐狸幻想世界》 1996《無膽狗熊TATAMI》

三部曲分別是首部曲《變化球：那些年臺灣的的棒球榮光》、二部曲《遲來的決戰：臺灣最大玩具軍火商曾正忠科幻巨作》、三部曲《無膽狗熊TATAMI》，以下逐一簡介內容：

。（圖／大辣出版Dala 提供）

首部曲：1980-1990臺灣全民瘋棒球熱潮

1983｜亞錦賽，臺灣成棒與日韓並列冠軍。

1984｜洛杉磯奧運，中華成棒代表隊獲銅牌。

1986｜荷蘭世錦賽，中華隊獲銅牌／擊敗當年冠軍古巴隊。

1988｜2月14日《變化球》第一回於《時報周刊》520期刊載。

1989｜中華職業棒球聯盟成立：味全／統一／三商／兄弟。

1990｜中華職棒元年，第一季聯賽開打。

1990｜《變化球》出版成冊

《變化球》的起源

《時報周刊》總編輯莊展信邀請曾正忠參與漫畫連載，並由時任編輯的張國立擔任編劇，敘說一隻國小少棒的成軍過程以及征戰的故事。

大同國小棒球隊教練洛基在校內組成了一支少棒隊！

看似雜牌軍、不那麼可靠的少棒隊，前有二十年前洛基與阿東父親的恩怨情仇，後有經費不足的窘境與強大敵手，到底大同國小棒球隊能否順利打進少棒選拔賽，甚至成功奪得全國少棒錦標賽冠軍呢？

漫畫作者曾正忠對於棒球速度感的掌握非常厲害，如阿東的變化球可飆到時速160公里，猶如藍寶堅尼跑車呼嘯而過的速度感。

他對於人物刻劃與動作獨樹一格，風格不輸日漫，節奏掌握精準，分隔精闢，讓讀者可以浸淫在棒球的世界裡。

。（圖／大辣出版Dala 提供）

二部曲：1989年《星期漫畫》初登場！

星際戰爭結合政治詭詐的科幻漫畫傳奇。

當人類迎向星際未來，政治鬥爭與人心險惡，是否依舊影響著歷史變化？

當冷兵器遇上熱兵器，當子彈槍械在太空裡掃射，戰爭是否仍舊無法避免？

故事發生在新世紀2083年，第五銀河系的一個星區的吉格羅星與泰格羅星的百年戰爭，當全隊犧牲僅有主角艾斯突圍倖存⋯⋯

20年後兩星球簽訂停火協議，成為統帥的第一公民卻在暗中進行滅種計畫！

。（圖／大辣出版Dala 提供）

《無膽狗熊TATAMI》。（圖／大辣出版Dala 提供）

三部曲：《無膽狗熊TATAMI》

1994年大然出版《漫畫無限誌》連載。

TATAMI 其實是曾正忠飼養的古代牧羊犬，各式槍械BB彈則是作者家中的必備陳列，將自己的興趣，與家中人物，統統編入漫畫之中，故事就此開始。

牧羊犬TATAMI接承師父衣缽，踏上職業殺手之路！

一名黑衣女子找上門，希望TATAMI可以幫她暗殺負心漢！

江湖的恩怨情仇、往日的愛恨糾葛，會讓TATAMI陷入什麼困境呢？

。（圖／大辣出版Dala 提供）

曾正忠、鄭問、阿推、麥人杰、陳弘耀、傑利小子等，這群同為復興美工畢業的漫畫作者們，成為了1980／1990年代臺灣第二波漫畫浪潮的主力漫畫作者們，並為臺灣留下了許多迷人的故事與漫畫作品。

2021大辣出版即將以「消逝青春」為題，重新出版曾正忠的三部經典作品，希望找回最原初的感動，並讓這份感動傳承給下一代讀者。