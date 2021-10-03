讀《製造中國》時的違和感：我是誰、我在哪、要往哪裡去？

文／麥田出版編輯室 編輯K

書名：《製造中國：近代中國如何煉成的九個關鍵詞》作者：比爾．海頓(Bill Hayton)出版社：麥田出版出版時間：2021年07月29日

閱讀《製造中國》時，讀者可能內心偶爾會浮現「我是誰、我在哪、我為什麼正在讀這本書」的若干違和感吧！對台灣讀者來說，依照年紀以及對小時候（或正在受）教育的記憶多寡，應該會對書中出場人物有著程度不一的熟悉感——孫逸仙（孫中山）、康有為、李鴻章、曾國藩這些人已不必多言；知名度再低一些的，還有章炳麟（章太炎）、黃遵憲跟白眉初等，正是這些不同出生背景的人，他們的政治主張、利益糾葛、言論與行動，對近代中國與世界的走向產生了重大影響，而我們——甚至包含所有拿起（或在螢幕點開）這本書的華文讀者，不論出身地在哪裡，應該也都對這些人物略有所聞，甚至至今仍深受這些事蹟遺緒影響。

書中除了許多較罕為人知的歷史淵源（也可以看出英美學者會使用哪些史料、而哪些主題與論著會被西方知識界引用與討論），像康有為逃難到加拿大，懷念故里創作的詩句、黃遵憲嶄露客家人色彩與「黃種人」一詞初次誕生，或是中華民國的南海「Ｕ形線」是意外中的意外等，每章以歷史為支撐核心，首尾則是描寫現代場景，這種鏡框式的寫法正是作者比爾．海頓筆法的精彩獨到之處。

他以外國記者的眼光，選出九個有關中國的重要概念，描寫這些概念製造的過程，同時也勾勒出近代中國的時代氛圍與面貌。而他將一、兩百年前的歷史與現今中國接連，並指出其中邏輯相近之處與歷史的諷刺，包括中國「一帶一路論壇」宛如現代版本的皇朝進貢大典，或清朝「總理衙門」轉身變成今日中國人民上訪（或上訪被攔截）的公安部接待室等，作者論證「中國對國家邊界與絕對主權的觀點，並非自古以來不可抹滅的『歷史』，而是晚近才被製造出來」，重新檢視今日中共的各種政治宣稱與政策意涵。

當然，閱讀此書不時襲來的「違和感」，絕對肇因於我們身處的政治現實——這讓我想起很久前中國曾經有過一陣子「民國熱」的議論風潮，大抵是欽羨民初摩登的「中國人」有種典型在夙昔的「民國範兒」。我曾對這股風潮不置可否，畢竟現在會跟「民國」接在一起的詞彙，大多是「華國美學」、以往勢不可擋的眷村改建、金門（Covid-19疫情前）的戰地觀光等。

直到我有一次到南京旅遊，走遍無數旅遊景點後，某個瞬間我突然驚覺：為什麼我要參觀一大堆像是中山陵、「南京總統府」等民國「遺跡」？為什麼我要煞有其事、挨著人群看「中華民國教育部」資料展示櫃？跟友人的當地朋友聊天時，最令我心頭一震的是聽到「他那邊還是民國啊！」我才認真意識到「對，我還使用民國紀年」，以及「民國」對現在的中國人而言，可能也像是明清一樣，是個「曾經存在」的過往歷史情懷。

2018年攝於南京。（圖／麥田出版編輯室 編輯K提供）

進行校外教學，戴著紅領巾的學童。2018年攝於南京中山陵（圖／麥田出版編輯室 編輯K提供）

所以對我而言，《製造中國》不僅能補充對近代中國史的認識，也能從其他角度思考中共的政治作為與口號，更棒的是，書中引用資料絕對都是可受公評、公開討論的論著。因為讀者自身不同的意識形態與位置，時不時感受到某些異樣的「違和感」，也許這正是閱讀此書的醍醐味吧。

「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」一景。南京，2018。（圖／麥田出版編輯室 編輯K提供）

●本文推薦書由麥田出版之《製造中國：近代中國如何煉成的九個關鍵詞》。