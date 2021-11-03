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企業要如何滿足年輕人？千禧世代更在意「企業社會責任」

聯合新聞網 / 天下雜誌出版
（圖／Pexels）
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文／瑞貝卡．韓德森（《重新想像資本主義》作者）

大眾期待企業負起更多責任

過去十年來，使命感可以提高績效這種觀念，幾乎成為大多數人的看法。在一項調查中，每五位執行長中就有四位同意，「企業未來能否成長和成功，取決於是否找到以價值觀驅動的使命，並在利潤和使命之間取得平衡」，以及「賦予員工切身的使命感，讓他們有機會做更加以使命為導向的工作，不管對企業還是對員工都有好處，是雙贏的作法」。

這種轉變跟很多原因有關，肯定有不少企業是希望獲得良好的聲譽，或純粹只因為眼前這是有利的作法。有愈來愈多企業感到有必要表現出自己「有所作為」，也有很多企業已經意識到共同使命是推動轉型和成長的重要途徑。

這種變化背後的另一大原因，是近年有大量研究顯示，企業若能真心追求使命，並實行高績效工作系統，通常結果會反映到財務表現上。例如，麻省理工學院學者珊妮普·湯恩（Zeynep Ton）的《好工作策略》（The Good Jobs Strategy）一書指出，好市多（Costco）、梅卡多納（Mercadona）等零售業龍頭因為重新設計營運模式，鼓勵員工持續學習和自主解決問題，所以表現優於競爭對手，給員工的待遇也比業界高出許多。還有其他學者以多年的數據和嚴謹的使命衡量方法，證明高員工滿意度加上以使命為導向的經營策略，可以提高股東總報酬率。

世界正在發生的變化，使得企業愈來愈需要有使命感。公眾的期望在改變，目前全球有 73% 人口期望企業解決當前人類社會的重大問題，千禧世代和他們之後的世代在找工作的時候，會積極尋找有意義、有使命感的工作。另一方面，企業與公眾之間的信任鴻溝正在擴大，有三分之一的員工不信任雇主；信任企業的精英人士比例是 82%，一般大眾卻只有 72%。

此外，還有一些意義更重大的改變正在發生。人類社會面臨的問題愈來愈急迫，許多企業領袖已經意識到，合乎道義的作為顯然是當務之急。我跟幾百位商界領袖討論過他們創造共同價值的策略，對於這其中的商業考量，他們全都能侃侃而談，但私底下，在走廊上遇到或一起去喝一杯的時候，幾乎所有人都告訴我，驅使他們這麼做的其實是強烈的使命感——是氣候變遷所帶來的生存危機，是整個產業需要重新建構，是希望改變醫療照護體系，是企圖挽救垂死的海洋 ⋯⋯ 推動著他們一步步向前。

書名：《重新想像資本主義》作者：瑞貝卡．韓德森（Jongryn Mo）出版社：天下雜誌出版出版時間：2021年9月10日
書名：《重新想像資本主義》
作者：瑞貝卡．韓德森（Jongryn Mo）
出版社：天下雜誌出版
出版時間：2021年9月10日

有人說，這是虛偽的雙重標準，但我認為這種使命感是重新想像資本主義的重要基礎。企業領袖必須意識到，他們得找到既能賺錢、又對社會有意義的模式，才能解決當前人類社會的重大問題。不論是發掘能創造共同價值的新商業模式、讓新商業模式能付諸實現，還是構建強大社會不可或缺的好工作和好的工作環境，都要靠使命導向的領導方式。

儘管許多企業想把使命融合到營運中，卻是有心無力。這些企業的使命宗旨要不就是不夠明確，要不就是沒有跟策略結合，或無法有效傳達給員工。這種脫節的部分原因，在於許多企業領袖仍然死抱泰勒主義不放，又或者不願意在職場上表現得太過感情用事。但這當中還有一個更大的結構性障礙，那就是全球投資人的短視無知。投資人如果始終要求盈餘要每季穩定成長，無法了解或無從衡量使命的價值，企業要進行邁向使命導向所需的長期投資，大概就會非常困難。

●本文摘自天下雜誌出版之《重新想像資本主義》


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