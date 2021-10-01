久坐傷身多病痛？蔡璧名教你三招鍛鍊自己，避免筋骨痠痛

文／蔡璧名

書名：《鬆開的技、道、心：穴道導引應用錦囊》作者：蔡璧名出版社：天下雜誌出版出版時間：2021年8月25日

在〈動手腳〉錦囊中，以穴道所在部位為用力核心的導引動作，幫助我們活絡那些平常不易特別動到的穴道，活化穴位氣血的同時，也訓練穴位周邊的肌肉強度。用自己的力量鍛鍊身體穴道，就像是自體重訓，進而達到改善身體機能的效果。

久坐的人由於鮮少活動，容易導致各種不同類型的身體不適，透過〈動手腳〉導引，可以讓下肢不因久坐而氣血瘀滯、漸趨荒廢。因工作型態需要長時間久坐、或總忘記人活著需要活動的族群，可以藉由培養〈動手腳〉導引的習慣來避免筋骨痠痛，也能使容易扭傷的腳踝、中年過後開始會發疼的腳底、衰老後爬樓梯易覺吃力的情況都得到改善。

髖運亨通

活絡肝經與胃經的髖關節導引

髖關節附近主要有肝經及胃經通過，多活絡並放鬆髖關節，能夠提升肝臟與腸胃的功能。特別注意練習時必須放鬆，因為髖關節是很難放鬆的，在可以站穩的前提下，盡可能放鬆身體尤其是髖關節處去完成動作。讓髖關節輕鬆靈活，肝經、胃經的氣血，才不至於因過度緊張而瘀滯。

姿勢

□臥 □坐 ☑站

操作步驟

① 找一個足夠寬敞的位置，按理想的站姿站好。

② 把重心放在右腳，左腳稍稍抬起離地。

③ 左腳往前伸，再往左伸，再往後伸，依前→左→後的順序畫一個半圓，連續作三次；換成後→左→前，一樣的方式畫半圓，連續作三次。

④ 右腳如同左腳步驟，依前→右→後的順序畫一個半圓，連續作三次；換成後→右→前，一樣的方式畫半圓，連續作三次。

⑤ 以上為一回，可作三至五回。（操作時間合計約需一分～一分四十秒）

（圖／天下雜誌出版 提供）

○3再往後伸（圖／天下雜誌出版 提供）

○3左腳往前伸（圖／天下雜誌出版 提供）

掌上明珠一

消解心火、安定情緒，保養指、掌關節的靈活與筋絡的放鬆

手部雖然負責了我們日常生活中大部分的工作，但並不表示它用力與放鬆的活動量已然足夠。尤其在很多工作的過程中，手部施力可能是失衡的。所以如果要讓自己的雙手一直到年老，每個指關節都還能靈活地屈伸、抓握，掌部的導引功夫是不可或缺的。〈掌上明珠一〉有助於消解心火導致的情緒波動、心口疼痛、牙齦出血、流鼻血，更有助於保養指、掌關節的靈活與筋絡的放鬆。

穴道預覽──勞宮穴

手掌心的正中央，就是勞宮穴。握拳的時候，中指與無名指稍稍用點力，在掌心上留下點指痕，這兩個指痕的中心點，就是勞宮穴所在。

勞宮穴能改善什麼症狀？

「宮」有宮殿、中心的意思，位於掌心的穴道就叫「勞宮穴」。不管用手抓握、拿取或寫字、敲鍵盤都需用到五指的力量，而這些「勞」力都由勞宮穴承受，可說非常地辛勞。

勞宮穴是心包經的穴道，這條經絡所司臟腑是比較容易上火的，我們總聽人家說心火。到底什麼樣的情況是有心火呢？有心火的人容易煩、生氣，也容易覺得悲傷或興奮大笑，情緒起伏比較大。甚至可能感到靠近心口的胸脅部位（也就是肋骨兩側），有脹滿或疼痛的感覺。

心火的症狀也可以透過口、鼻來感受，像是口渴、口臭、口腔長瘡或牙齦浮腫；嚴重一點的可能會流鼻血、大小便出血等等。活絡勞宮穴能夠降心火，緩解以上症狀。

（圖／天下雜誌出版 提供）

姿勢

□臥 ☑坐 □站

操作步驟

① 雙手手臂自然垂放在身體兩側，掌心朝向大腿。以勞宮穴所在部位的肌肉為用力的中心，手掌用力緊握再打開，快速地開闔手掌五十五次。

（圖／天下雜誌出版 提供）

② 雙手手臂平伸向身體左右，掌心朝下。同步驟1快速地開闔手掌五十五次。

（圖／天下雜誌出版 提供）

③ 雙手手臂平伸向身體前方，掌心朝下。同步驟1快速地開闔手掌五十五次。

（圖／天下雜誌出版 提供）

④ 雙手手臂高舉向頭頂上方，掌心朝前。同步驟1快速地開闔手掌五十五次。（操作時間合計約需二分二十四秒）

（圖／天下雜誌出版 提供）

●本文摘自 天下雜誌出版之《鬆開的技、道、心》。