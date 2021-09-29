《零公里：我與幸福的距離》展開一次自我覺醒的心靈旅程

幸福，不存在於未來或走過的里程，而是在每個時刻開始的零公里。 工作狂人瑪耶拉接到久無音訊的好友羅蔓來電，相約週五早上見面。這次，她不能再用「工作忙，抽不出身」當藉口了。瑪耶拉沒想到的是，此次碰面將引導她到遠離日常八千公里的地方，到喜馬拉雅山的安娜普納峰。而在這個遠離文明之地，她第一次意識到自己真正的渴望……（編按）

文／莫德．安卡娃（Maud Ankaoua）

蠟燭照亮了穿越花園的小徑兩旁擺放的桌子。空氣清爽，靜謐的氛圍讓人想躲進這個安詳的避風港。尚堤坐在入口旁，一看見我們便站起身來。他給瑪雅一個友善的擁抱問好，接著轉身向我。他握住我的手，接著再熱情地用另一隻手覆上我的手。

這個男人的身材矮小。陽光刻鑿了他的臉部線條，而那對因為微笑而加深了魚尾紋的雙眼，證實了他的血統。「我很榮幸能夠為了這個崇高的理由帶您上喜馬拉雅山，我也會盡我所有能力讓這趟旅程盡可能順風愉快。」他的尼泊爾口音英文很難聽得懂。他邀我與他同桌。

「關於接下來的行程，我們應該要取得共識才對，而我也得要提醒你關於我們可能遇上的危險。有沒有人事先警告過你，在這個時節，我們會遇上什麼樣的天候呢？」

我放聲大笑：「啊，尚堤，你在說什麼啊？聽你這麼一說，好像我們要去地心旅遊呢。」

他訝異地轉身看著瑪雅，而瑪雅只是聳了聳肩，什麼也沒說。

「到底我們是要去哪裡？我是預定到旅館拿一本書，幾個小時之後便出發回法國。」

「要是你想要帶著那本書回去，就得花比幾個小時還多的時間。」

他從小肩背包裡拿出一張地圖，在桌上攤開。我認出寬闊的喜馬拉雅山山脈。他在地圖上分別指出我們與傑森的所在位置。傑森人正在安娜普納峰的深處。

「正如你所看到的，我們要去的地方很遠。我們有好幾條路線可選，不過我建議從康德出發，經過澳洲基地營，然後一路從藍珠克、溫泉村、竹林往上走，最後到德烏利，從那裡進入安娜普納基地營。雖然得多花上一天步行，但是與從東邊過去相比，路會比較好走。要是一切順利的話，我們需要五到六天的時間走到頂峰，三到四天的時間下山。你覺得呢？」

「我覺得一定是哪裡出錯了。我並沒有準備好要進行這類活動，而且我完全沒有時間去個十天。」

（圖／Unsplash）

尚堤困惑地折起地圖，嘆了一口氣。

「那麼你就得放棄前來這裡尋找的東西。」

「不可能的！別開玩笑了！總有辦法搭直升機到那間寺院吧。當然，費用由我來出！」

「是沒錯，可是我們就會引起注意，而且在這段時間當中，我們也不能這麼做。」

「為什麼？你是不是有事沒告訴我？」

我心裡一陣焦慮。尚堤轉向瑪雅。瑪雅朝他點了點頭，鼓勵他說。

「因為那間寺院收容了尼泊爾警方通緝的西藏人。中國與尼泊爾當局達成了協議，將那些被認為具威脅性的擾亂分子引渡回中國，所以我們得低調。傑森緊急趕到那裡的原因是那一區爆發了流行性感冒。他不知道你到底會不會來尼泊爾，所以寧可把那本手冊帶在身上。你朋友一直到昨天才確認你會來，可是傑森已經離開加德滿都了。」

「難道沒有更快的方法去那裡了嗎？」

「恐怕沒有。沒有任何車輛會行駛山區。」

我設想著可能的解決辦法，可是顯然想不到。這個情感與理智衝突的抉擇真是令人沮喪。尚堤與瑪雅給我時間接受這個消息。直到我下定決心之前，他們沒說一句話。

「不行！不行！我得走了！我沒辦法離開巴黎這麼久。我的同事需要我，你們懂嗎？ 就已經連不上網路了，還......」

「只要是基於好的理由，也就是基於符合你的心意的理由所做的決定，都會是好的決定。」

「我不懂你想對我說什麼！」

「讓我猜猜。我相信你的學歷很高，讓你可以善用你的大腦。在多數情況下，這確實很有幫助，可是你的心呢？有人教過你要好好傾聽你的心嗎？要下這種決定，並且不會感到後悔，不需要靠運氣，靠的只有傾聽內心的鼓動。在你的人生道路上，這是唯一可以指引你不致失去方向，並且符合你的本質，也能帶領你走向自我實現的東西。」

我不敢打斷他說話。他的這番話在我聽來，活像一位教派導師，可是他的從容平靜又讓我忍不住聽他把話說完。他渾身散發著一種奇妙的光芒，而他的存在也令我自在。我可以感覺到自己的好奇心蠢蠢欲動。

「我的大腦與我的心，都是我的存在不可或缺的兩種器官。我不相信只依憑其中之一所下的決定。我的人生中的每個選擇，都是在面對不同的取捨之時深思熟慮的結果。我已經過了奮不顧身往前衝的年紀了。」

「這無關盲目行動，而是讓恐慌的吶喊平息下來，傾聽內心渴望的歌唱。你有傾聽你的心想要的是什麼，還是就讓恐懼的嘈雜聲愚弄自己呢？」

「呃......我不知道，我從來就沒問過自己這樣的問題。」 （圖／Unsplash）

「問題就在這裡！你為什麼來？」

「啊，你知道的，就是要拿到那這本手冊！」

「那麼，既然你人都來了，為什麼現在就要放棄？」

「因為我預計只是一趟來回而已。我的公司這段時間很忙，所以我沒辦法在這裡待上十天，要是我真的待這麼久，就太沒有自覺了。」

我緊張地讓他看我的手機螢幕。

「而且你看，這裡一直都收不到訊號！」

「看得出來。可是你覺得你的公司在十天內就會垮了嗎？」

「呃，是不會......可是一天浪費掉了就很難彌補回來。」

「很好。事實上，你為什麼想要放棄呢？」

我認真想了一會兒。我有個想法，只是提出來會令我感到不自在。

書名：《零公里：我與幸福的距離》作者：莫德．安卡娃（Maud Ankaoua）出版社：遠流出版出版時間：2021年9月29日

「我覺得自己的身體狀況沒辦法上山，尤其是和陌生人到一個危險的目的地。」

「我比較清楚你的決定了：你怕到不了目的地;怕單獨和陌生人在一起；怕失望；怕帶不回那本手冊。你的大腦讓你洩氣，並且找到勸你回巴黎的好理由，那就是：『你的能力應付不了，你是文人，不是運動員；那些人大概都不老實；萬一那本書根本不存在呢......』而當這些質疑沒辦法說服你自己時，這個蠻橫的聲音就會利用別的武器，像是罪惡感：『你怎麼能夠丟下員工不管？你以為自己有時間從事這樣的消遣活動嗎......等等。』」

我笑了。這些想法確實在我的腦海裡迴響。「既然你現在已經辨識出自己恐懼的是什麼，或許你可以告訴我，要是那些恐懼並不存在的話，你會怎麼做呢？要是那段路程很簡單、很輕鬆，而且你的公司也希望你能夠開心，再加上那本手冊找到的機率很高，那你會怎麼決定呢？」

「我當然就會去。因為羅蔓對我來說很重要，要是有任何機會可以讓她康復的話，我會想要把那個機會給她，然後......因為對於拯救一個我深愛的人來說，生命中的那十天真的不算什麼。」

●本文摘自 遠流出版 出版之新書《零公里：我與幸福的距離》，請勿轉載。