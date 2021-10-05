上班族必讀！《解決問題》從例行到經營改革的全方位工作術

《解決問題》這本書很特別，每章都是以「故事→解說→分析解決問題的技巧→歸納本章重點」的架構鋪陳。故事是擷取工作現場中經常發生的橋段，主角和公司都是化名，讓人可以很快進入設定中的場景。讀者「入戲」之後，比較容易進入書中的情境，和故事中的人物一起思考如何解決問題。以下摘錄書中，作者提到如何分辨「發生型問題」和「設定型問題」的差異，有助於讀者提高解決問題的能力。（編按）

文／高田貴久、岩澤智之

前言：

人在職場，每天都在處理各種大大小小的問題。究竟要如何找出問題、解決問題？日本著名的管理顧問高田貴久、岩澤智之，在《解決問題：克服困境、突破關卡的思考法和工作術》書中，點出解決問題的關鍵，在於分辨「發生型問題」和「設定型問題」的差異，以下是他們的分享。

問題到底是什麼？

【圖4-8】散亂的會議室（圖／經濟新潮社 提供）

▓「發生型問題」和「設定型問題」的差異

請各位看看圖4-8，這是某家公司開會中場休息的情況。請大家想想看，圖4-8有什麼問題。

乍看之下，應該會看到下列這些問題：

1 咖啡濺出來了

2 垃圾沒人收

3 點心丟著沒人管

4 椅子沒有歸位

5 檔案夾亂七八糟

6 資料攤在桌上

接著請大家看看圖4-9，這是會議結束，將剛剛的會議室整理乾淨之後的模樣。

【圖4-9】整理過的會議室（圖／經濟新潮社 提供）

剛剛列出的問題已經全部解決，乍看之下好像沒有別的問題。不過，可能會有其他問題，如果是你，會想到下列的哪些問題？

1 只有二張椅子

2 沒有時鐘

3 沒有白板

4 沒有電話

5 沒有投影機

接著讓我們一起想想看，到底「問題」是什麼。

請大家先把視線移回圖4-8。「咖啡濺出來了」、「垃圾沒人收」，各位讀者一定覺得「這些都是問題」。

圖4-9「沒有白板」、「沒有電話」，可能有些讀者覺得這是問題，也有些讀者並不覺得如此。

所以，「問題」到底是什麼呢？

▓什麼是「發生型問題」和「設定型問題」

請大家看圖4-10。

【圖4-10】會議室的「理想狀態」（圖／經濟新潮社 提供）

如果全體員工都認為圖4-10才是「會議室的理想狀態」，會得出什麼結論？

拿圖4-9與圖4-10比較，應該不難一眼看出有什麼問題、沒什麼問題，真正算是問題的有「椅子張數太少」、「沒有白板」、「沒有投影機」，而「沒有時鐘」與「沒有電話」不算是問題。

其實問題分成二種，分別是「發生型」與「設定型」。

誰都覺得是問題、每個人都能對此達成共識的是「發生型」問題。

不一定能達成共識，必須參照「理想狀態」，才能判斷是不是問題的問題，則屬於「設定型」問題。

【圖4-11】解決發生型和設定型問題的重點（圖／經濟新潮社 提供）

圖4-11是發生型問題和設定型問題各有不同的討論方法，由於發生型問題有「由誰來看都是問題」的特性，所以不需要特別說明「問題之所以是問題的原因」，因此討論的重點在於「追究原因與擬定對策」。

以會議室的圖4-8濺出來的咖啡為例，在中場休息之後回來的員工之間，應該不會有人問「為什麼不能打翻咖啡？不說清楚，我怎麼知道不能？」才對。

由此可知，遇到「發生型問題」時，每個人都會「抱歉，不小心打翻了咖啡，真抱歉」，之後再追究「因為杯子沒有密封蓋」這類原因，之後再擬定「以後換成有密封蓋的杯子」這類對策。

相反地，如果遇到「設定型問題」，則是「不一定每個人都覺得是問題」的問題，所以必須說明「問題之所以是問題的原因」。

以剛剛的會議室為例，如果跟中場休息之後回來的員工說：「不能沒有白板啦！」對方回答：「咦？為什麼不能沒有白板？你不說清楚，我怎麼知道為什麼？」應該是比較自然的對話。如果突然聽到「不能沒有白板啦！」相信大部分的人都會一臉疑惑地覺得「為什麼需要白板？」

只有在說明「為了讓會議更有效率，邊寫邊討論比較方便，所以才需要白板」之後，對方才能理解「沒有白板」是個問題。

因此，如果遇到的是「設定型問題」，就必須說明「為什麼這個是問題的原因」，否則雙方無法達成共識，也無法繼續討論下去。

▓二種問題的解決方法的差異

【圖4-12】二種問題的解決方法的差異（圖／經濟新潮社 提供）

請大家看看圖4-12，縱軸是「理想狀態的實現程度」，橫軸則是「時間」。左下角讓「負數歸零」區塊，是解決「發生型問題」的部分，屬於「回歸原狀」的解決方法。也就是誰來看，都會把不好的狀態復原為普通狀態。若以職場而言，發生型問題大致如下：

►出現虧損

►有客訴

►來不及交貨

►出現不良品

這些都是「不必多做解釋的問題」，誰都希望這些問題「消失」。這些題目都是典型的發生型問題。在認知「問題」之後，沿著這個問題「在哪裡發生？為什麼會發生這個問題？接下來該怎麼解決問題？」的流程。

位於圖4-12右上方的區塊，是「從零往正數移動」，也就是「設定型問題」的解決方法。這是一種現狀雖沒有需要挑出來解決的問題，卻因設定「更理想」的狀態而進一步「往上挑戰」的問題解決方式。

以職場為例，「設定型問題」大致如下：

►利潤只有5%

►沒辦法吸引一百名新顧客

►需要十天才能交貨

►一天只能製造一萬個商品

這些題目都是典型的設定型問題，若不說清楚原因，就不會知道「為什麼做不到這點會是問題」，也就無法繼續討論。

▓為什麼「設定型問題」比較難處理？

就常理來看，年輕員工較常處理「發生型問題」、主管則較常處理「設定型問題」，無論職位，建議大家都要具備處理這二種問題的方法。

想要發現「發生型問題」其實沒那麼困難，尤其這類問題只需要調查「現在與過去的事實」，就能掌握現狀與原因，所以只要蒐集各類證據，通常就能得出結論。「設定型問題」的難處在於不一定每個人都覺得是問題，所以很難達成共識。

「理想狀態」（WHAT）的第一個難處，也就是「理想狀態是未來的狀態，所以可隨意設定」這點。

「理想狀態」是「未來」的事，很難說明「為什麼這個狀態比較理想」，因為這是還未實現，而且沒有人了解的狀態，所以在討論「理想狀態」時，往往都是「先講的人先贏」，地位較高或聲音較大的人，通常可以搶到主導權。「理想狀態」必須非常具體，也不能每個人各有自己的想像。要設定全體都能接受的「理想狀態」，這個理想狀態就必須能從多個觀點根據資訊與邏輯說明，而且還必須非常合理。

圖4-14是決定「理想狀態」常用的三個視角，只有從這三個視角得出的「理想狀態」才算合理：

【圖4-14】決定「理想狀態」的三種視角（圖／經濟新潮社 提供）

1 大目的視角（will）

2 內部環境視角（can）

3 外部環境視角（must）

「大目的視角」是指「在遙遠的未來，想成為什麼狀態」（will），也就是對於最後目標的想像，也就是決定「理想狀態」的概念，不過若是徒有壯志卻光說不練，就只是「畫大餅」。

此時需要有所謂的「內部環境視角」，也就是找出「自己的強項以及做得到的部分」（can），再決定「理想狀態」。

書名：《解決問題：克服困境、突破關卡的思考法和工作術》作者：高田貴久、岩澤智之 出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2021年9月4日

此外，如果這二個概念都不夠落實，只憑想像決定自己能做得到的事，此時形塑的「理想狀態」有可能只是「符合現況」或是「自吹自擂」的「理想狀態」，所以這時候要從「外部環境視角」，釐清「周圍的人對我們的期待，希望我們做什麼」（must），再決定「理想狀態」。

、前任（負責人）有前任的做法、自己有自己的做法。一件事情只要不是從無到有，就一定會有之前的PD，所以大部分的情況都不會是PDCA，而是從C（評估）開始的CAPD。

藉由C（評估）回顧之前的PD（計畫—執行），了解當時討論了什麼、做了什麼，徹底了解成功和失敗的成因之後，再制定下個步驟的A（行動）。

《解決問題》這本書，提醒我們職場上並不是「結果好，那就好」，因為有可能只是運氣好（只是當時並不知道）。凡事隨時修正，也要回顧過程和結果，才能找出成功和失敗的原因，進而克服困境、突破關卡、解決問題。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《解決問題》，請勿轉載。