《解決問題》破解「結果好，那就好」的迷思！

文／經濟新潮編輯

人在職場，每天就是不斷解決眼前的問題。這讓人想到汽車大廠豐田（TOYOTA）有一個關於解決問題的真實故事：

工廠第一線出現良率降低的問題，員工持續嘗試各種方法解決問題。問題終於解決，上司問：「找出良率降低的原因了嗎？」員工如實回答：「不知道，但問題總算解決了。」原本以為上司會慰問大家的辛勞，沒想到上司怒罵：「這不過是碰巧解決了問題，誰知道下次會不會再發生一樣的問題？」

《解決問題》這本書作者高田貴久、岩澤智之指出，問題解決了，可能是「偶然的幸運」，重要的是必須回顧結果和過程，找出成功和失敗的原因，避免陷入「結果好，那就好」的迷思。

這讓人想到PDCA，也就是持續重複「計畫（Plan）—執行（Do）—評估（Check）—行動（Action）」的循環，有問題就隨時修正。可惜職場上常常遇到自動跳過C（評估）的情況，也就是從來沒有回顧結果和過程，只有PDPD或DDDD，導致同樣的問題不斷發生。

（圖／Pexels）

PDPD就是重複計畫和執行卻不評估，每次研擬和執行新計畫，沒有C（評估、回顧）也沒有A（行動、改善），導致無法改善問題甚至愈改愈糟。

有時甚至變成DDDD，就是「高速執行」，沒有P（計畫）、C（評估）、A（行動），在毫無計畫的前提下執行，恐怕會陷入「一直做」的惡性循環。固然有一定的機率可以「矇中」，但這樣無法真正解決問題，甚至消耗資源、疲於奔命。

《解決問題》書中指出，在職場工作，最好將PDCA改成CAPD（評估－行動－計畫－執行）會比較實用，也就是「評估－行動－計畫－執行」。

書名：《解決問題：克服困境、突破關卡的思考法和工作術》作者：高田貴久、岩澤智之 出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2021年9月4日

作者進一步說明，職場中極少工作是從P（計畫）開始，大部分都是去年有去年的做法、今年有今年的做法、前任（負責人）有前任的做法、自己有自己的做法。一件事情只要不是從無到有，就一定會有之前的PD，所以大部分的情況都不會是PDCA，而是從C（評估）開始的CAPD。

藉由C（評估）回顧之前的PD（計畫—執行），了解當時討論了什麼、做了什麼，徹底了解成功和失敗的成因之後，再制定下個步驟的A（行動）。

《解決問題》這本書，提醒我們職場上並不是「結果好，那就好」，因為有可能只是運氣好（只是當時並不知道）。凡事隨時修正，也要回顧過程和結果，才能找出成功和失敗的原因，進而克服困境、突破關卡、解決問題。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《解決問題》，請勿轉載。