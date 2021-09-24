當代傳奇作家薩豐寵粉遺作　《氤氳之城》揭露絕美文字迷宮的祕密通道

文字整理／圓神出版編輯部

2001年，西班牙迎來卡洛斯．魯依斯．薩豐的經典之作《風之影》。自此，以《風之影》做為起點的【遺忘書之墓】系列小說，延燒全世界、在20年間創下3000萬冊的銷售奇蹟。

2020年6月19日，低調抗癌兩年的薩豐，與世長辭。那宛若一千零一夜、靈感永不凋零的說書人永遠地離開了我們。

悲痛的哀悼文不斷襲來，痛心於往後文壇再無薩豐，萬幸，今年十月，我們竟還有機會再次讀見那瑰麗、詭譎，帶點些許魔幻，卻又不失浪漫與優雅的故事──薩豐最新也最後的著作《氤氳之城》。

「只要還有人記得我們，我們就會繼續活著。」──《風之影》

新書趕在9月25日薩豐冥誕前夕開始預購，是我們給予最深的想念。此次圓神出版社更特別募集讀者對薩豐的思念，精心挑選一則則留言，收錄於《氤氳之城》的扉頁當中。

謹以《氤氳之城》一書紀念這位傳奇作家，如果你已然是薩豐迷，請將它作為薩豐留給你最後的紀念，你會從中讀見熟悉的身影，你將再次沉醉絕美文字的魔力；如果你尚不認識這位當代最受歡迎的小說家，那麼，《氤氳之城》便是你親炙他，最短的距離。

為思念薩豐，圓神出版社募集讀者留言，並收錄於《氤氳之城》扉頁中（圖／圓神出版 提供）

以下擷取自新書《氤氳之城》主編艾米爾．德．羅希．卡斯特蘭，為新書《氤氳之城》所撰寫 的前言

在完成了人生代表作「遺忘書之墓」系列，並於二○一六年出版本系列四部曲的最後一本小說《靈魂迷宮》之後，薩豐擬定新計畫，下一步是將他的短篇小說集結成書。《氤氳之城》的初衷是為了呈現給讀者他以各種形式發表有關巴塞隆納的故事，當中包括曾在報章期刊中面世，或以附加在小說特別版的別冊出現，以及從未發表過的作品。

因此，他將數篇全新創作的短篇故事交給編輯，並委託編輯蒐集整理過去散見的作品，準備成書，且不只是單純的彙整作品。然而，先是因為四部曲的版權事宜逼近，後因作者本人疾病纏身，出書一事便決議推延。

薩豐對於這本書的構想，除了作品本身有其意義，也是他對讀者們的一種認同，畢竟這群廣大讀者從《風之影》開始即一路相伴至今。如今，由於這本書在作者去世後才付梓，竟也成了出版社對作者本人的致敬之作，當然，讀者們也能藉此緬懷對這位當代最受推崇的作家之一。

《氤氳之城》乃「遺忘書之墓」文學世界的延伸。或藉由發展某個角色不為人知的特質，或深入探討傳奇圖書館的建造歷史，或因為與這些故事相關的主題、動機和氛圍對四部曲的讀者們是再熟悉不過的。命運悲慘的作家、深具遠見的建築師、被取代的身分、幻影般的建築、令人難以抗拒的生動描述、精采至極的對話……尤其是故事、情節和敘述風格，將帶領我們走向炫目迷人的全新領域。

從揭開本書序幕的〈再會了，布蘭珈！〉到〈兩分鐘啟示錄〉，做為告別，這些故事藉由敘事者的聲音、歷史紀事或各種細節編織而成，在我們眼前描繪出一個新穎豐富的世界，它不只是個虛構的世界，也是個氤氳瀰漫的宇宙。 至於文學體裁方面，《氤氳之城》也展現了薩豐建構個人獨特文學的超凡技巧，我們能在其中辨識出成長小說、歷史小說、哥德小說、恐怖小說、浪漫小說等元素，更不乏他巧妙安排的故事中的故事。

至此，我就不再煩擾大家了，親愛的讀者。當一位作者的名字變成了形容詞的時候，或許已無需贅言解釋世人對其作品的評價和認同：塞萬提斯式的、狄更斯式的、波赫士式的……

歡迎大家一起閱讀這本薩豐式的新書──可惜已是最後一本。

●本文推薦書來自圓神出版之新書《氤氳之城》，9/24開始預購，10/1全面上市，各大通路博客來、誠品、金石堂同步上市！