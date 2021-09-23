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日本首位跨性別議員上川礼勇敢參選，立志為性少數族群發聲！

聯合新聞網 / 時報出版
上川礼期待打造出一個任何弱勢族群都能勇敢說出困境與煩惱的社會。（圖／時報出版提供）
上川礼期待打造出一個任何弱勢族群都能勇敢說出困境與煩惱的社會。（圖／時報出版提供）

文／時報出版編輯部

作為日本第一位跨性別的議員上川礼，自小深受性別認同的困擾。她在27歲時時放棄了「男性」的身分，並在35歲時公開自己跨性別的身分參與市議員的選舉，隨後並成功獲得選民的認同，成為日本第一位跨性別政治人物。上川礼將她自幼深受性別認同的困擾、追求性別覺醒，乃至於不顧大眾目光，毅然決然投身政治的過程撰寫成一本書《改變性別，是為了活出真實自我：日本第一位跨性別議員為性少數、性別認同障礙者打破成規，改變社會！》，時報出版將於9月24日正式引進臺灣，出版上市。這是日本第一位跨性別議員的主動出擊，她的吶喊，不只是為了性少數，更要讓社會聽見所有弱勢族群的聲音！上川礼寄望這本書能帶給所有弱勢者更多勇氣。

不再強迫自己接受「正常」我想喜歡我自己！

現任為東京世田谷區議員的上川礼，從小便對自己的性別感到困惑、難以接受。年紀漸長，她發現自己是一名「跨性別者」，也是「性別認同障礙者」，為了活出最真實的自我，掌握自己的人生，她逐步接受了賀爾蒙治療，並在27歲時前往泰國進行性別重置手術，成為生理女性。2003年4月，35歲的上川礼公開自己是跨性別者，並成功當選世田谷區議會議員，成為日本第一位跨性別區議員。踏入政界後，她經常召開「跨性別者」研討會，更為日本成立「性別認同障礙者特別法」而奔走，用實際行動改善跨性別者的困境。而她不僅關心性平議題，也從世田谷區的日常出發，看見潛藏於社會的各種不便與不平等，從細節改善弱勢族群的生活。

日本第一位跨性別議員上川礼勇敢站上街頭演說，表達訴求。（圖／時報出版提供）
日本第一位跨性別議員上川礼勇敢站上街頭演說，表達訴求。（圖／時報出版提供）

以女性身份參選　表達訴求

上川礼提到，自己過去也曾經隱瞞身為「男性」的事實，以「女性」身分工作四年，但這段經歷讓上川礼決定挺身而出。過去很害怕被歧視，只能在制度的夾縫中求生存。「戶籍性別」對上川礼來說，更是參與社會活動最大的阻礙，而且以匿名的方式參與社會，也無法尋求行政和司法的協助。這種種困難與煩惱，讓上川礼更渴望面對真實的自我，她想活得像一個人，能夠走到陽光下喊出自己的訴求。上川礼更表示，當上議員後，才發現社會上有很多人跟過去的自己一樣，忍受著不為人知的煩惱，也無法說出自己的訴求，上川礼也希望藉由自己的力量，期待打造出一個「寬容的社會」，讓大家可以勇敢活出自我。

書名：《改變性別，是為了活出真實自我》作者：上川礼出版社：時報出版出版時間：2021年9月24日
書名：《改變性別，是為了活出真實自我》
作者：上川礼
出版社：時報出版
出版時間：2021年9月24日

與社會直球對決　為不同的弱勢族群發聲！

從「男性」到「女性」，從「沉默」到「發聲」，從「孤立」到「聯繫」。《改變性別，是為了活出真實自我》記錄上川礼跨越各種難關的經驗。上川礼提到，性少數族群的困難與煩惱，不該被當成個人的問題。任何弱勢群體的問題，都是整個社會應該共同面對的問題。很多議員只會等待人民主動發聲，上川礼不希望做一個只會等待的議員，她希望主動去發掘沉默的聲音。她也相信，也許一開始只有小小的變化，可是路會越走越寬，社會風氣也會慢慢改變，上川礼更希望透過《改變性別，是為了活出真實自我》一書，能帶給大家改變的勇氣。而為這本書撰寫導讀的「臺灣伴侶權益推動聯盟」創會理事長許秀雯律師則表示，這是一本珍貴的書，藉由這本書也可看出臺灣性別變更缺乏法律條文規定的困境。許秀雯律師指出，期盼臺灣有一天也能透過立法，讓LGBT的族群有更多元與自由表達自我性別認同的權利。

《改變性別，是為了活出真實自我》──與跨性別者對談 新書線上講座

主持人：簡至潔(「伴盟」祕書長)

與談人：許秀雯（律師）、陳思（跨性別者）

時間：2021/10/9（六）14：00

地點：Google Meet線上視訊

（※免費參加，請事先報名。活動將以Google Meet軟體進行，請事先下載軟體，並會於活動前傳送會議連結，報名郵件資訊請務必填寫正確。了解更多

●本文推薦書為時報出版之新書《改變性別，是為了活出真實自我》。


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