日本首位跨性別議員上川礼勇敢參選，立志為性少數族群發聲！

文／時報出版編輯部

作為日本第一位跨性別的議員上川礼，自小深受性別認同的困擾。她在27歲時時放棄了「男性」的身分，並在35歲時公開自己跨性別的身分參與市議員的選舉，隨後並成功獲得選民的認同，成為日本第一位跨性別政治人物。上川礼將她自幼深受性別認同的困擾、追求性別覺醒，乃至於不顧大眾目光，毅然決然投身政治的過程撰寫成一本書《改變性別，是為了活出真實自我：日本第一位跨性別議員為性少數、性別認同障礙者打破成規，改變社會！》，時報出版將於9月24日正式引進臺灣，出版上市。這是日本第一位跨性別議員的主動出擊，她的吶喊，不只是為了性少數，更要讓社會聽見所有弱勢族群的聲音！上川礼寄望這本書能帶給所有弱勢者更多勇氣。

不再強迫自己接受「正常」我想喜歡我自己！

現任為東京世田谷區議員的上川礼，從小便對自己的性別感到困惑、難以接受。年紀漸長，她發現自己是一名「跨性別者」，也是「性別認同障礙者」，為了活出最真實的自我，掌握自己的人生，她逐步接受了賀爾蒙治療，並在27歲時前往泰國進行性別重置手術，成為生理女性。2003年4月，35歲的上川礼公開自己是跨性別者，並成功當選世田谷區議會議員，成為日本第一位跨性別區議員。踏入政界後，她經常召開「跨性別者」研討會，更為日本成立「性別認同障礙者特別法」而奔走，用實際行動改善跨性別者的困境。而她不僅關心性平議題，也從世田谷區的日常出發，看見潛藏於社會的各種不便與不平等，從細節改善弱勢族群的生活。

日本第一位跨性別議員上川礼勇敢站上街頭演說，表達訴求。（圖／時報出版提供）

以女性身份參選 表達訴求

上川礼提到，自己過去也曾經隱瞞身為「男性」的事實，以「女性」身分工作四年，但這段經歷讓上川礼決定挺身而出。過去很害怕被歧視，只能在制度的夾縫中求生存。「戶籍性別」對上川礼來說，更是參與社會活動最大的阻礙，而且以匿名的方式參與社會，也無法尋求行政和司法的協助。這種種困難與煩惱，讓上川礼更渴望面對真實的自我，她想活得像一個人，能夠走到陽光下喊出自己的訴求。上川礼更表示，當上議員後，才發現社會上有很多人跟過去的自己一樣，忍受著不為人知的煩惱，也無法說出自己的訴求，上川礼也希望藉由自己的力量，期待打造出一個「寬容的社會」，讓大家可以勇敢活出自我。

書名：《改變性別，是為了活出真實自我》作者：上川礼出版社：時報出版出版時間：2021年9月24日

與社會直球對決 為不同的弱勢族群發聲！

從「男性」到「女性」，從「沉默」到「發聲」，從「孤立」到「聯繫」。《改變性別，是為了活出真實自我》記錄上川礼跨越各種難關的經驗。上川礼提到，性少數族群的困難與煩惱，不該被當成個人的問題。任何弱勢群體的問題，都是整個社會應該共同面對的問題。很多議員只會等待人民主動發聲，上川礼不希望做一個只會等待的議員，她希望主動去發掘沉默的聲音。她也相信，也許一開始只有小小的變化，可是路會越走越寬，社會風氣也會慢慢改變，上川礼更希望透過《改變性別，是為了活出真實自我》一書，能帶給大家改變的勇氣。而為這本書撰寫導讀的「臺灣伴侶權益推動聯盟」創會理事長許秀雯律師則表示，這是一本珍貴的書，藉由這本書也可看出臺灣性別變更缺乏法律條文規定的困境。許秀雯律師指出，期盼臺灣有一天也能透過立法，讓LGBT的族群有更多元與自由表達自我性別認同的權利。

《改變性別，是為了活出真實自我》──與跨性別者對談 新書線上講座 主持人：簡至潔(「伴盟」祕書長) 與談人：許秀雯（律師）、陳思（跨性別者） 時間：2021/10/9（六）14：00 地點：Google Meet線上視訊 （※免費參加，請事先報名。活動將以Google Meet軟體進行，請事先下載軟體，並會於活動前傳送會議連結，報名郵件資訊請務必填寫正確。了解更多）

●本文推薦書為時報出版之新書《改變性別，是為了活出真實自我》。