日本AV男優傳奇一徹首次公開： 性愛開始前，最重要的是「氣氛」和「前戲」

文／一徹

在性愛過程中，插入之前的氣氛營造和前戲很重要。

不少男性執著於插入時間的長短，不過對我來說，前戲跟插入的時間各占一半較為理想。確實有些女生不是那麼喜歡前戲，所以也不能以偏概全，不過大部分女性對於前戲時間拉長都是開心的。

享受接吻的樂趣

性愛過程中的前戲，我最重視三個部分：一是親吻，二是牽手，三是與伴侶的眼神交會，告訴對方：「能跟妳做愛，我真的好開心！」

不要急著碰觸對方的胸部或是私密處，先從牽手開始。男性向A片向來不管親吻或牽手，只會強調男女交合位置的特寫，但女性向A片則是甜蜜的不停地一吻再吻。

男性向A片還常有要男女演員伸長舌頭表現激烈交纏的感覺，因此有些劇組會要求演員互相舔來舔去，甚至還有唾液交換的畫面、「口水給我！」這種台詞。如果將這些情節照單全收，帶入私下的性愛是很危險的。

女性向A片中的綿密親吻多到什麼程度呢？幾乎可以說是「只要有空檔，就不斷用熱吻填補」那麼多！法式親吻尤其多，這種吻法光是四片嘴唇交疊就舒爽到令人欲罷不能。還有鳥啄式的吻，啾、啾，像小鳥般溫柔輕啄的淺吻也很常見。

其他像是將嘴唇分成六個區域，像蓋印章那樣印在對方的嘴唇上。人體的上下兩片嘴唇，在感知上有很微妙的差異，這樣的吻法就像是分區域地對嘴唇愛撫。

至於舌吻，就是將對方的舌頭視為性器官，像在幫對方口交那樣的吸吮。

因為舌頭也是性感帶，這種吻法非常舒服喔！

這樣一連串各式各樣的親吻，少說也得花上兩、三分鐘。我通常會吻上五分鐘，這種感覺就像在跟另一半做能量的交流。據說，我好像是這一行裡親吻時間最長的男優，女優們回饋給我的意見也都是「接吻的感覺很棒」！

男性向A片不太會安排時間在接吻的場景上，但與女生做愛時，個人認為一定要多把時間放在親吻上「慢慢愛」。

看影片可能會以為時間很長，但其實親身做的話，五分鐘一下就過去了。

請用享受浪漫時光的感覺，盡情地親吻吧！除了嘴唇，親吻臉跟全身肌膚都會讓女方有安心感。

很多女生喜歡被親耳朵。不過，我曾聽說有人被舔耳朵而引發中耳炎，這部分還是要稍加留意。耳鬢廝磨的輕吻就很棒。

牽手以及言語上的交流

書名：《女生最想要的舒服愛：AV王子一徹的耳邊真心話，陪妳享受酥、麻，帶點微暈眩的愛愛技》作者：一徹出版社：三采文化出版時間：2021年10月1日

我在親吻對方，或是舔舐對方乳房時會一直牽著女方的手。以前我在演男性向A片，時常被批評為「噁心」的牽手行為，放到女性向A片卻大受歡迎。

只要牽手就可以知道對方現在是不是很緊張。愛撫過程也牽著手，女方有沒有感覺、是不是會痛，你都感覺得出來。我非常建議藉由牽手，讓女生放鬆、有安全感。

不僅只是物理上的身體接觸，我也很重視言語的交流。我在女性向A片中常使用「妳好可愛」、「太美了」、「好舒服啊」等語言。注意，這時候千萬不要口是心非地說謊。看到哪個地方好，就直接稱讚讓你覺得好的部分。說話時一定要看著對方的眼睛，剛開始可能會害羞，但是女生應該會非常開心。除此之外，我也很常伸手揉女優的頭髮「摸頭殺」，不少女性在被輕撫頭髮的時候都有感受到「愛意」與「安心」。

如果你「擔心自己表現得不夠好」，其實可以直說。只要把跟對方做愛很開心的心情，努力傳達給另一半就好了。

●本文摘自 三采文化 出版之《女生最想要的舒服愛：AV王子一徹的耳邊真心話，陪妳享受酥、麻，帶點微暈眩的愛愛技》。