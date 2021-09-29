快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

紀大偉／寫一本新冠肺炎疫情當下，我們自己的《十日談》

聯合新聞網 / 木馬文化
書名：《大疫年代十日談：世界當代名家為疫情書寫的29篇故事》 編者：《紐約時報雜誌》主編。 作者：29位當代名家共襄盛舉 出版社：木馬文化 出版時間：2021年9月29日
書名：《大疫年代十日談：世界當代名家為疫情書寫的29篇故事》
編者：《紐約時報雜誌》主編。
作者：29位當代名家共襄盛舉
出版社：木馬文化
出版時間：2021年9月29日

在《十日談》中，薄伽丘寫到一群男女為了躲避瘟疫而遠赴郊區，抵達後，他們決定每晚講一個故事好度過這段艱困的日子。

紐約時報雜誌》(The New York Times Magazine)便以此為發想，邀請了數十位當代知名的小說家來為2020年突如其來的Covid-19疫情撰寫29篇故事，《大疫年代十日談》此書無疑是疫情中最能夠反映我們心境的小說，它標記著我們這個年代，透露出了新聞中我們看不見的恐懼、破滅與希望。獻給每一位在疫情陷入黑暗時刻的我與你，（編按）

　　

文／紀大偉

二〇二〇年三月，書店裡開始熱賣一本十四世紀的書：喬凡尼．薄伽丘（Giovanni Boccaccio）的《十日談》（The Decameron），內容是一群男女因為瘟疫肆虐城市，因此躲在佛羅倫斯城外某處避開疫病，便對彼此開始講述起一連串故事。在美國，我們正開始自我隔離，學習何謂防疫隔離，而許多讀者想從這本古老的故事中尋找指引。正當新冠肺炎病毒開始蔓延到全世界，小說家莉芙卡．葛臣（Rivka Galchen）找上了《紐約時報雜誌》，告訴我們她想要寫一篇故事來推薦薄伽丘的《十日談》，幫助讀者理解當下這一刻。我們非常喜歡這個點子，不過又想著，不如我們來寫自己的《十日談》，內容都是在隔離期間寫作的新小說？

我們開始跟作家聯絡請他們提供創作概念，大概描述一下他們想講述的故事。有幾位正在寫小說而沒時間參與，有一位正在照顧幼兒，還不知道假如他要寫作，在這樣的環境下要如何進行；還有一位寫道：「恐怕我腦袋裡負責小說寫作的部分，在目前的危機下還找不到任何靈感。」我們都能理解，畢竟我們也不確定這點子能不能發展下去。

雖說如此，正當病毒掐扼著紐約市的同時，我們滿是恐懼，哀悼所失，卻開始聽見了其他聲音，似乎有了希望，出現了有興趣的人還有吸引人的故事概念。小說家約翰．瑞伊（John Wray）說他想要寫「一個在西班牙的年輕人將自己的狗租給別人，好讓他們可以假裝是帶著寵物出門散步，規避禁止出門的限制」。莫娜．亞瓦德（Mona Awad）則有這樣的點子：「有個女人在她四十歲生日那天去了一家高級SPA，希望去體驗惡名昭彰的做臉服務當成給自己的特別禮物。她到了之後，SPA提供了一種高度實驗性的療程，包括了移除某些糟糕的回憶，藉此讓肌膚達到真正的提亮、豐潤與平滑……」游朝凱告訴我們他有幾個想法，「不過最讓我興奮的是一個從兩種觀點講述的故事：一個是病毒，一個是谷歌搜尋演算法」。瑪格麗特．愛特伍想要寫的故事概念是：「有個外星人從某個遙遠的星球被派來地球，進行某個部分的星際救援任務，這個故事就是這個外星人講給一群正在隔離中的地球人聽的。」就這樣，整個概念就是如此。我們怎麼能拒絕？我們想要讀到所有這些故事。老實說，我們找了太多作家，只有一期雜誌根本塞不下，我們很快就發現，即使心痛不已，還是得停止繼續探詢作家。

故事開始陸續交稿時，即使我們仍然深陷在這段人生中最恐怖的經歷，而且愈來愈深，但還是知道這些作家正在創作藝術。我們並不期望這些故事能有多大能耐，可以將眼下的恐怖情境轉變成某種無比強大的力量，卻提醒了我們，最好的小說既能夠讓你抽離自身神遊四方，同時似乎也能夠幫助你理解自己真正的所在。

這一期雜誌在七月十二日出刊，這時的美國再次出現病毒感染暴增的狀況，讀者很快就給出了熱烈迴響，我們的收件匣塞滿了寫給編輯的信件，表達出這些故事如何慰藉了讀者的心。我們對這次計畫也別無所求了，無論是原本的雜誌發行形式或者如今您拿在手中的這本書，只希望能夠在這段黑暗而不安的時期中提供一些歡樂與安慰。希望您以身體健康的狀態讀著這本書。

作者簡介

《紐約時報雜誌》主編。

29位當代名家共襄盛舉，包括：瑪格麗特．愛特伍、莫娜．亞瓦德、馬修．貝克、米亞．科托、艾德維琪．丹提卡特、艾希．埃度格恩、朱利安．傅克斯、保羅．裘唐諾、烏佐丁瑪．伊維拉、艾加．凱磊、瑞秋．庫許納、萊拉．拉拉米、維克特．拉維爾、李翊雲、迪諾．門格斯圖、大衛．米契爾、麗茲．摩爾、迪娜．納耶利、蒂亞．歐布萊特、安德魯．奧哈根、湯米．歐蘭芝、凱倫．羅、卡蜜拉．沙姆西、蕾拉‧司利馬尼、瑞佛斯．索羅門、科姆．托賓、約翰．瑞伊、游朝凱、亞歷杭卓．贊巴拉

●本文摘選自木馬文化出版之《大疫年代十日談：世界當代名家為疫情書寫的29篇故事》專文推薦。


紐約時報 外星人 木馬文化 閱讀風向球

延伸閱讀

業界最狂「買6千送6千」再延長！台北晶華加碼烤鴨三吃

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這個惡魔之子

用心智圖建立寫作架構 他學測英文滿級分

做更棒的自己　從練習「自由書寫」開始

相關新聞

泯滅人性犯罪醜聞！《您已登入Ｎ號房》潛伏衍生房的觀察記錄

文／追蹤團火花 ＠ 二〇一九年七月，我們看到手中的地獄 一年前的我們還是夢想成為記者的大學生，為了累積對就業有幫助的獲獎經歷，準備參加新聞通訊振興會創辦的「調查．深度報導」新聞獎。我們選定的主題是

既捧腹又揪心！來自頂尖外科醫師最真實的笑淚故事集

文／陳光超 救人的濫醫師 「你以為你做手術很厲害，是不是？」 「我們恨你！」 「醫生，你不要救他。」 「醫生，你假如幫他治療，你就是壞人。」 「醫生，你又不差一個病人。就算做點好事，不

《恐龍一億五千萬年》鳥類原來是演化出翅膀會飛的恐龍

鳥類其實就只是恐龍的一個子群或次群，就像暴龍超科或蜥腳類之於整個恐龍家族一樣，牠們都是「恐龍」這株系譜樹的眾多分支之一。

《為何我們總是如此不安？》別忘了照顧好「心底的小孩」！

日本知名心理學專家加藤諦三，分享自身童年經驗，分析自己與父親的相處模式，對他後來與他人互動的影響。他鼓勵讀者自我覺察，挖掘自己的真實感受，先照顧好自身的內在需求，才能夠使自己脫離慣於依賴他人的幼稚心理，用更健康、更成熟的方式與他人互動，讓彼此的相處更快樂、更自在。

華人世界首度全譯版！海倫．凱勒中年創作談後半生與愛情模樣

海倫．凱勒中年創作，華人世界首度全譯版！ 克服了失明與失聰障礙的海倫・凱勒，成了十九世紀的傳奇。她完成了哈佛大學的學業、開始寫作，更開始到世界各國旅行、演講。從遠處看像是童話故事，但近看卻有許多不為人知的辛酸過程。《永不放棄的海倫凱勒：我的後半生》，在海倫・凱勒步入中年之時開始創作，終於在一九二九年出版。閱讀海倫・凱勒的人生故事和她的文字，在讓我們體會到她所說的：「雖然這個世界充滿了苦難，但是也充滿了很多解決和克服的方法。」「世界上最好和最美的東西是看不到也摸不到的……要靠心靈去感受。」

老是失眠或熬夜？睡眠專家剖析缺乏睡眠的流行病根源及真相

缺乏睡眠成為全球流行病的今天，我們需要超強睡眠顧問沃克傳授的睡眠全書《為什麼要睡覺》，這本書總結數十年來的睡眠研究成果以及最新科學突破，告訴我們睡眠複雜又迷人的真相。（編按） 文／沃克 Matt

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。