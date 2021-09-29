紀大偉／寫一本新冠肺炎疫情當下，我們自己的《十日談》

在《十日談》中，薄伽丘寫到一群男女為了躲避瘟疫而遠赴郊區，抵達後，他們決定每晚講一個故事好度過這段艱困的日子。 《紐約時報雜誌》(The New York Times Magazine)便以此為發想，邀請了數十位當代知名的小說家來為2020年突如其來的Covid-19疫情撰寫29篇故事，《大疫年代十日談》此書無疑是疫情中最能夠反映我們心境的小說，它標記著我們這個年代，透露出了新聞中我們看不見的恐懼、破滅與希望。獻給每一位在疫情陷入黑暗時刻的我與你，（編按）

文／紀大偉

二〇二〇年三月，書店裡開始熱賣一本十四世紀的書：喬凡尼．薄伽丘（Giovanni Boccaccio）的《十日談》（The Decameron），內容是一群男女因為瘟疫肆虐城市，因此躲在佛羅倫斯城外某處避開疫病，便對彼此開始講述起一連串故事。在美國，我們正開始自我隔離，學習何謂防疫隔離，而許多讀者想從這本古老的故事中尋找指引。正當新冠肺炎病毒開始蔓延到全世界，小說家莉芙卡．葛臣（Rivka Galchen）找上了《紐約時報雜誌》，告訴我們她想要寫一篇故事來推薦薄伽丘的《十日談》，幫助讀者理解當下這一刻。我們非常喜歡這個點子，不過又想著，不如我們來寫自己的《十日談》，內容都是在隔離期間寫作的新小說？

我們開始跟作家聯絡請他們提供創作概念，大概描述一下他們想講述的故事。有幾位正在寫小說而沒時間參與，有一位正在照顧幼兒，還不知道假如他要寫作，在這樣的環境下要如何進行；還有一位寫道：「恐怕我腦袋裡負責小說寫作的部分，在目前的危機下還找不到任何靈感。」我們都能理解，畢竟我們也不確定這點子能不能發展下去。

雖說如此，正當病毒掐扼著紐約市的同時，我們滿是恐懼，哀悼所失，卻開始聽見了其他聲音，似乎有了希望，出現了有興趣的人還有吸引人的故事概念。小說家約翰．瑞伊（John Wray）說他想要寫「一個在西班牙的年輕人將自己的狗租給別人，好讓他們可以假裝是帶著寵物出門散步，規避禁止出門的限制」。莫娜．亞瓦德（Mona Awad）則有這樣的點子：「有個女人在她四十歲生日那天去了一家高級SPA，希望去體驗惡名昭彰的做臉服務當成給自己的特別禮物。她到了之後，SPA提供了一種高度實驗性的療程，包括了移除某些糟糕的回憶，藉此讓肌膚達到真正的提亮、豐潤與平滑……」游朝凱告訴我們他有幾個想法，「不過最讓我興奮的是一個從兩種觀點講述的故事：一個是病毒，一個是谷歌搜尋演算法」。瑪格麗特．愛特伍想要寫的故事概念是：「有個外星人從某個遙遠的星球被派來地球，進行某個部分的星際救援任務，這個故事就是這個外星人講給一群正在隔離中的地球人聽的。」就這樣，整個概念就是如此。我們怎麼能拒絕？我們想要讀到所有這些故事。老實說，我們找了太多作家，只有一期雜誌根本塞不下，我們很快就發現，即使心痛不已，還是得停止繼續探詢作家。

故事開始陸續交稿時，即使我們仍然深陷在這段人生中最恐怖的經歷，而且愈來愈深，但還是知道這些作家正在創作藝術。我們並不期望這些故事能有多大能耐，可以將眼下的恐怖情境轉變成某種無比強大的力量，卻提醒了我們，最好的小說既能夠讓你抽離自身神遊四方，同時似乎也能夠幫助你理解自己真正的所在。

這一期雜誌在七月十二日出刊，這時的美國再次出現病毒感染暴增的狀況，讀者很快就給出了熱烈迴響，我們的收件匣塞滿了寫給編輯的信件，表達出這些故事如何慰藉了讀者的心。我們對這次計畫也別無所求了，無論是原本的雜誌發行形式或者如今您拿在手中的這本書，只希望能夠在這段黑暗而不安的時期中提供一些歡樂與安慰。希望您以身體健康的狀態讀著這本書。

作者簡介 《紐約時報雜誌》主編。 29位當代名家共襄盛舉，包括：瑪格麗特．愛特伍、莫娜．亞瓦德、馬修．貝克、米亞．科托、艾德維琪．丹提卡特、艾希．埃度格恩、朱利安．傅克斯、保羅．裘唐諾、烏佐丁瑪．伊維拉、艾加．凱磊、瑞秋．庫許納、萊拉．拉拉米、維克特．拉維爾、李翊雲、迪諾．門格斯圖、大衛．米契爾、麗茲．摩爾、迪娜．納耶利、蒂亞．歐布萊特、安德魯．奧哈根、湯米．歐蘭芝、凱倫．羅、卡蜜拉．沙姆西、蕾拉‧司利馬尼、瑞佛斯．索羅門、科姆．托賓、約翰．瑞伊、游朝凱、亞歷杭卓．贊巴拉

●本文摘選自木馬文化出版之《大疫年代十日談：世界當代名家為疫情書寫的29篇故事》專文推薦。