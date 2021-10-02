最適合親子共讀的《愛的教育》 流傳百年、成為經典的真正原因

文／陳宏淑（臺北市立大學英文教學系 副教授）

雋永的經典，普世的價值

提起《愛的教育》，許多一九七〇年代在台灣度過童年的人大概都耳熟能詳，當時這本書是國民小學大力推薦的優良少年讀物，國語課本裡也有好幾篇課文改寫自這本名著，例如一九七二年國小五上國語課本第二課〈慈愛的老師〉，以及一九七三年國小五下國語課本第二十三課與第二十四課愛國的孩子〉（一）（二）。另外，一九七七年華視播出的卡通節目《萬里尋母》，也是改編自這本書的五月故事。主角馬爾科跋山涉水到阿根廷尋找媽媽，一路上歷盡千辛萬苦，讓許多每天準時收看的觀眾寄予無限同情，而這部卡通也成為五、六年級生一段難忘的童年記憶。

《愛的教育》為義大利作家Edmondo de Amicis（1846-1908）的作品，書名為Cuore，原意為「心」，出版年為一八八六年。第一個中文譯本在清末民初傳入中國，當時的書名是《馨兒就學記》，譯者為包天笑。一九二四年夏丏尊譯為《愛的教育》之後，這個書名便廣為流傳，此後沿用此書名的中文譯本可說不勝枚舉。然而，這些譯本多為轉譯或編譯，相形之下，王干卿先生自義大利原文直接譯成中文的全譯本，便顯得格外意義非凡。藉由直接從原文翻譯，王先生設法表現出義大利語言的獨特性，從書中人名與地名的譯法便可見一斑。

此外，譯文中添加的許多譯注，更讓讀者能夠深入了解義大利在十九世紀末的社會現況與風土民情。王干卿先生的用心，大大提升了這本兒童讀物的文學價值與教育意義。

從文學價值來看，這本書與Carlo Collodi的《木偶奇遇記》（Pinocchio）可說是兩部最享盛名的義大利兒童文學經典。《愛的教育》的內容主要是小男孩恩利科透過日記描述自己的學校生活，記錄與同學相處的點點滴滴。另外，恩利科的老師每個月會說一個優良少年的故事，而恩利科的父母及姊姊也會不定期寫信給他，在信中教導或訓勉他做人做事的道理。透過恩利科的學校生活點滴以及英勇少年的故事，作者絲絲入扣的描寫出人物與地方的特色，對於勞工階級與貧苦大眾的關心也在字裡行間表露無遺。全書傳達出一種民胞物與、人道關懷的觀點，反映出作者對理想主義社會的憧憬。這種憧憬對於剛統一的義大利非常具有吸引力，難怪此書在義大利一出版便大受歡迎，在短短三年內便發行到第九十八版，到了一九一三年，義大利原作便已賣出了一百萬本。

能夠如此暢銷，另一個主要原因在於這本書強烈的教育意義。本書的內容對於兒童的性格塑造與品德養成都有莫大助益，能夠受到歡迎顯然有其道理。恩利科的同學當中，只有一位家境富裕，恩利科自己與另外兩位同學出身中產階級，其餘同學則全部都家境貧困，有些甚至身體有所殘缺。然而恩利科與這些同學相處卻從未嫌貧愛富。相反的，他常常勉勵自己要效法這些同學的精神，他們要幫忙家裡工作，卻比他用功得多。而恩利科的父母也經常提醒他很多細節，例如要救濟貧困的人，但要細心顧慮對方的感受；又如職業不分貴賤，任何人靠自己雙手努力工作，都值得敬佩與學習。這些道理體現在恩利科的生活故事中，讓人打從心裡感動。夏丏尊先生曾說他初得此書便在三日內邊流淚邊讀完畢，想來並非言過其實。

除了情感教育之外，《愛的教育》對於倫理教育也有振聾發聵之效。無論是師生、同學、親子，人際之間的應對進退本應有其倫理常序，而彼此之間那種發自內心的愛，更是穩定個人與社會的重要力量。從恩利科的老師身上，可以看見老師對學生那種深深的關懷與期許，而學生對老師也是充滿孺慕之情。恩利科班上的同學彼此相親相愛，即使手中僅有一片麵包也不吝與他人分享。另外，許多孩子與父母的關係也是患難中見真情，儘管家境貧困，親子之間的愛卻足以讓他們勇敢面對人生逆境。相較於現今社會上時有所聞的體罰、家暴、霸凌，書中這些感人肺腑的小故事，的確值得現代師長、父母、學生深思而學習。

然而，從另一方面來看，所謂愛的教育並不是氾濫而無止盡的溺愛。在少子化的台灣社會，許多父母因為太愛孩子而不忍責罵，但是孩子的品格表現不能只有讚美而沒有糾正。恩利科的父母對他的教養方式是恩威並施，鼓勵孩子自我反省，也嚴正指出孩子的不良行為，如此孩子才能明辨是非，為自己的行為負責。書中一百篇日記及故事的主題涵蓋範圍廣泛，讀者可以從中思考許多議題，包括增進親子溝通、關懷弱勢族群、尊重生命價值、克服人生逆境等等。這些故事所傳達出的普世價值正是此書之所以成為經典而能流傳久遠的一大原因。

《愛的教育》除了文學價值與教育意義之外，也能讓讀者對十九世紀的義大利增添幾分了解，對於許多只熟悉現代好萊塢或迪士尼文化的兒童而言，本書可以擴大他們的世界觀與歷史觀，也能給現代為人父母師長者帶來許多思考與啟發。無論是原書名「心」，或是中文書名「愛的教育」，其實都點出了現代人最應該維繫與溝通的那份情感。希望藉由這本書的提醒，我們能夠一點一滴重拾過去那種人際之間的溫暖與互動，用希望與信心去化解人間的悲苦與逆境，更用心去感受並珍惜我們現在所享有的一切幸福。

●本文摘選自木馬文化出版之《愛的教育》專文導讀。