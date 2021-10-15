當主管沒做好「授權」，快樂與成就感差很大

文／王文靜

我很年輕就當主管，還記得第一次晉升為主管的畫面。那天，我的主管把我叫到跟前，他看出我的忐忑，耳提面命：「文靜，當主管有兩件事情，你要時時放在心上。第一，公平；第二，授權。」我很感激他像一位師父般傳授心法。我懵懂地領了意，雖然當時並不那麼了解這兩門學分的真諦，但很認真放在心上。回首一路，挺慶幸這兩件事教我的諸多體會。

所謂公平，這是指在資源分配上，是否合理地對待每一位同仁。組織內紛爭之起，多半不是可分配的金錢太少，而在「分配不均」，也就是「不患『寡』而患『不均』」。關於這點，很妙，我從沒碰到任何一位主管認為自己是有私心的。然而，為何自認為公平的主管在現實生活中，卻面臨部屬不滿主管不公而憤憤離職？

顯然，兩方在這部分的認知有差異，到了曲終人散還沒交集。

不公平，如果是誤會，就在於溝通不足。如果是刻意，通常是因為潛意識對自己的領導自信不足而有的反射，於是合理化自己的主觀價值，想形成自己的人馬與地盤。這項行為在資源的分配上，最容易被放大，或引起反彈。

關於這點，我戰戰兢兢地處理，因為我是一個主觀強烈的人，一不小心就會在分配資源上被私心駕馭。既然是人，一定會有好惡，避免不了。我不逃避自己的人性弱點。因此，過去十年，我花了很多時間在建立客觀的管理指標，就是避免資源分配的權力集中在我的好惡上。並且，適度透明。也就是說，不管我喜不喜歡你，都不會影響你的晉升與考績、獎金。這也是我的信念，一個組織應該給部屬的安全感、承諾。

主管的公平，是贏得部屬信任的基石。沒有信任，任何團體都很難走遠。這是我當主管的第一課，不過，知易行難。

管理的第二課：授權。當執行長滿一年後，我做了一項統計：過去一年簽核的公文數量有多少？答案是：一千一百五十九件。統計的目的在於我想將公文分級，要進行再次授權。我是亦勤亦懶之人，勤來自於本性的懶。我很怕源頭沒搞清楚狀況而授權，日後出問題要費更多時間收拾善後，對於簽字必須負責這事，我的警覺算高。接執行長半年後，我做了第一批公文授權，公文數量減少四分之一，這是當我更了解每位部屬批公文的習慣、每一份簽呈我能給予意見的貢獻有多大、簽呈的規律性與共通性後，而有的授權。

這些年，我觀察許多人的授權作風，將之分成四種象限：懂而授權、不懂而授權、懂而不授權、不懂又不授權。

第一個象限「懂而授權」，這是高端。權力能放，也知道如何收，收放自如，自然老練。不過，難啊。

第二個象限「不懂而授權」，這叫做偷懶。天下沒有白吃的午餐，既然老闆不懂又不管，部署自然掌大旗。權力一旦下放也就難收，船要開到哪，也不是船長能決定。這種主管常見的方式就是討好式的管理，不敢當壞人，我稱之為「被綁架式管理」。

書名：《沒有大學文憑的日子-我說故事》作者：王文靜出版社：三采文化出版出版時間：2021年10月1日

必須澄清的是「不會做」與「看不懂」這是兩種層次問題，不能混為一談。主管不會做部屬能做之事，合理。但「看不懂」叫做不識貨，縱然遇到千里馬也難為其所用。

第三個象限「懂而不授權」，這叫「累死將軍，閒了三軍」。這種主管是事事不放心，部屬總沒有獨當一面的機會，老是長不大，於是他的組織也大不了。優點是，雖然組織大不了，但是也不至於出紕漏。

第四個象限「不懂又不授權」，這就不消多說，不但累死自己也拖垮大家。最弔詭與最危險的是，我還從沒碰到有主管認為自己如此。

二十年前，我第一次當主管時，我的老闆就提醒我要認真修「授權」學分。授權確實，才有可能穩當地擴大管理幅度。這些年，我觀察過形形色色的主管，其快樂與成就感指數，多與授權的成熟度有關。這是一門似易實難的功課。

作者簡介 王文靜 品味私塾總策劃／作家／執教於台大新聞研究所／商周集團前執行長 採訪希拉蕊等一千位政商界領袖。行旅70國，從南極到非洲部落。前商周集團執行長，擔任《商業周刊》總編輯期間，率團隊獲「最佳總編輯」等44座國內外獎項。 獲獎：台灣首位「美國艾森豪獎金」女性媒體得主。 著作：《沒有大學文憑的日子-我說故事》，被收錄在國、高中、大學6種版本國文教科書。 FB：王文靜 看世界

●本文摘選自三采文化出版之《沒有大學文憑的日子-我說故事》。