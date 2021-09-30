王文靜／當恐懼大於信心，夢想就無法前進！

文／王文靜

美國羅斯福(Franklin Roosevelt)總統曾說：「我們唯一值得恐懼的，就是恐懼本身。那會使我們的努力陷於癱瘓，毫無根據的恐懼。(The only thing we have to fear is fear itself–nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzesneeded efforts to convert retreat into advance.)」再借用牧師瑪麗．馬林．莫里斯(Mary Manin Morrissey)的話：「當我們讓恐懼增長大過於信心時，我們的夢想也就被吞噬了。(You block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith.)」

我曾經長期因氣喘受苦。不只是苦於病痛，更是苦於恐懼，我不知道哪一天會驟然發作而來不及說再見。冬天一冷，氣管一縮，容易發作，若加上情緒過於高興或生氣、緊張，或跑步，就像火上添油。

有一次深秋，我在洛杉磯的近郊山區，看到松樹下好多比手掌還大的毬果，這是台灣的數倍大，太漂亮了。我像發現鑽石礦般的興奮，一直撿拾，想「偷渡」回台灣。就在此時，因為冷且興奮，氣管緊縮，氣喘發作。

癒後，我對生命不確定性的恐懼升高，冒險性格也受到約束，海拔太高的地方不太敢去，譬如青康藏高原。旅行一直是我生命中很重要的要素。但此後，我自動把自己歸類為「半殘障人士」，自動把旅行變成懶人行，不敢有太大的想像，就像有翅膀卻飛不遠的鳥。

這樣過了幾年。有一天，我跟自己對話：「我很有可能，最後並沒死於氣喘，

卻被『氣喘恐懼症』困死、嚇死。」

是啊，我為什麼變成「恐懼」的俘虜？

真正讓我恢復行動自信的是一次登長城之行。

有一次到北京度假，在一位體力很好的友人協助下，我放膽攀登一段野長城。

顧名思義，野長城就是荒廢許久的長城，該長城的狀況很不理想，千萬別與觀光景點的「八達嶺長城」做聯想。部分地區險峻，爬上山嶺都沒有明顯的路徑，烽火台與烽火台之間只剩下殘缺的石塊。那次，我真的爬上去，像狗一樣，把手當腳用，四肢前進。體力繃在臨界點，恐懼不斷威脅與逼迫我。咬著牙，在友人的「催眠」下，我終於登上去。那一刻，站在頹圮許久的「國之邊境」，俯瞰蜿蜒連綿的山峰，涼風襲來，遙想歷史，真是過癮！北國的山色蒼拔，迥異於台灣。我想，日後我若有機會出版「一生必玩的五十個景點」，必定大力推薦。

我真的沒想到，被恐懼束縛多年的我，有朝一日可以站在野長城上。這一天，也是我重建自己體力與自信，很具指標意義的一天。

書名：《沒有大學文憑的日子-我說故事》作者：王文靜出版社：三采文化出版出版時間：2021年10月1日

挑戰野長城成功後，我便想再移走心中的另一塊「恐懼之石」。

獅仔頭山屬於雪山北脈，名列「台灣小百岳」。從我家可遠眺這脈層層疊疊的山系，我春也看冬也看，晨也看夜也看，如果從獅頭開始起走，必須先當猴子，藉繩索攀上兩段筆直的天梯，才能抵獅頭。抵天梯前，有一段約半小時的緩升木棧道。多年前，第一次造訪時，走不到兩公里的木棧道就拿出氣喘藥救急。根本無力挑戰天梯，更別說登上獅頭。年紀不大，老態龍鍾。

這座郊山，像是啃噬我自信的魔獅。牠禁錮了我，不時喚起我吸不到氧氣的恐懼。之後許久，我被制約，都不敢再提獅仔頭山。失敗的記憶很深，深到根本否定自己有爬山的能力，所以究竟是「不能」，還是「不敢」？無論是何者，結論一樣，就是不碰，不試。把自己打結，卡在那裡。不過，爬上野長城烽火台後的有一天，像吃了信心大增丸，竟與鄰居YD夫婦再訪獅仔頭山。雖然透過每天運動，我的體力已轉好，但是恐懼猶深。我顫抖地攀在天梯，沒抬一次腳，腦子就浮現隔天社會版出現王某某墜落山崖的新聞幻想。緊閉雙眼，不時確認氣喘藥還在身上。

那真是奇妙的一天，在YD夫婦的鼓勵下，我站上獅頭。第一次，竟能從獅頭回望對山──我居住的聚落。

一座小小郊山，我竟任它困了這麼多年。

在我的生命中，獅仔頭山，這頭伏獅代表一個轉折符號。一個「被失敗與恐懼註冊後就投降」的我，也代表一個「不甘願生命就是如此」的我。再度克服恐懼的經驗，很棒，讓我後來在生命或工作的黑暗谷底時，相信自己一定能達彼岸，讓我渴望抵達彼岸的美好。每個人的心裡都住著一頭獅子。只是，受困的方式不同。

作者簡介 王文靜 品味私塾總策劃／作家／執教於台大新聞研究所／商周集團前執行長 採訪希拉蕊等一千位政商界領袖。行旅70國，從南極到非洲部落。前商周集團執行長，擔任《商業周刊》總編輯期間，率團隊獲「最佳總編輯」等44座國內外獎項。 獲獎：台灣首位「美國艾森豪獎金」女性媒體得主。 著作：《沒有大學文憑的日子-我說故事》，被收錄在國、高中、大學6種版本國文教科書。 FB：王文靜 看世界

●本文摘選自三采文化出版之《沒有大學文憑的日子-我說故事》。