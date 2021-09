王文靜／當恐懼大於信心，夢想就無法前進！

文/王文靜

美國羅斯福(Franklin Roosevelt)總統曾說:「我們唯一值得恐懼的,就是恐懼本身。那會使我們的努力陷於癱瘓,毫無根據的恐懼。(The only thing we have to fear is fear itself–nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzesneeded efforts to convert retreat into advance.)」再借用牧師瑪麗.馬林.莫里斯(Mary Manin Morrissey)的話:「當我們讓恐懼增長大過於信心時,我們的夢想也就被吞噬了。(You block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith.)」

我曾經長期因氣喘受苦。不只是苦於病痛,更是苦於恐懼,我不知道哪一天會驟然發作而來不及說再見。冬天一冷,氣管一縮,容易發作,若加上情緒過於高興或生氣、緊張,或跑步,就像火上添油。

有一次深秋,我在洛杉磯的近郊山區,看到松樹下好多比手掌還大的毬果,這是台灣的數倍大,太漂亮了。我像發現鑽石礦般的興奮,一直撿拾,想「偷渡」回台灣。就在此時,因為冷且興奮,氣管緊縮,氣喘發作。

癒後,我對生命不確定性的恐懼升高,冒險性格也受到約束,海拔太高的地方不太敢去,譬如青康藏高原。旅行一直是我生命中很重要的要素。但此後,我自動把自己歸類為「半殘障人士」,自動把旅行變成懶人行,不敢有太大的想像,就像有翅膀卻飛不遠的鳥。

這樣過了幾年。有一天,我跟自己對話:「我很有可能,最後並沒死於氣喘,

卻被『氣喘恐懼症』困死、嚇死。」

是啊,我為什麼變成「恐懼」的俘虜?

真正讓我恢復行動自信的是一次登長城之行。

有一次到北京度假,在一位體力很好的友人協助下,我放膽攀登一段野長城。

顧名思義,野長城就是荒廢許久的長城,該長城的狀況很不理想,千萬別與觀光景點的「八達嶺長城」做聯想。部分地區險峻,爬上山嶺都沒有明顯的路徑,烽火台與烽火台之間只剩下殘缺的石塊。那次,我真的爬上去,像狗一樣,把手當腳用,四肢前進。體力繃在臨界點,恐懼不斷威脅與逼迫我。咬著牙,在友人的「催眠」下,我終於登上去。那一刻,站在頹圮許久的「國之邊境」,俯瞰蜿蜒連綿的山峰,涼風襲來,遙想歷史,真是過癮!北國的山色蒼拔,迥異於台灣。我想,日後我若有機會出版「一生必玩的五十個景點」,必定大力推薦。

我真的沒想到,被恐懼束縛多年的我,有朝一日可以站在野長城上。這一天,也是我重建自己體力與自信,很具指標意義的一天。

挑戰野長城成功後,我便想再移走心中的另一塊「恐懼之石」。

獅仔頭山屬於雪山北脈,名列「台灣小百岳」。從我家可遠眺這脈層層疊疊的山系,我春也看冬也看,晨也看夜也看,如果從獅頭開始起走,必須先當猴子,藉繩索攀上兩段筆直的天梯,才能抵獅頭。抵天梯前,有一段約半小時的緩升木棧道。多年前,第一次造訪時,走不到兩公里的木棧道就拿出氣喘藥救急。根本無力挑戰天梯,更別說登上獅頭。年紀不大,老態龍鍾。

這座郊山,像是啃噬我自信的魔獅。牠禁錮了我,不時喚起我吸不到氧氣的恐懼。之後許久,我被制約,都不敢再提獅仔頭山。失敗的記憶很深,深到根本否定自己有爬山的能力,所以究竟是「不能」,還是「不敢」?無論是何者,結論一樣,就是不碰,不試。把自己打結,卡在那裡。不過,爬上野長城烽火台後的有一天,像吃了信心大增丸,竟與鄰居YD夫婦再訪獅仔頭山。雖然透過每天運動,我的體力已轉好,但是恐懼猶深。我顫抖地攀在天梯,沒抬一次腳,腦子就浮現隔天社會版出現王某某墜落山崖的新聞幻想。緊閉雙眼,不時確認氣喘藥還在身上。

那真是奇妙的一天,在YD夫婦的鼓勵下,我站上獅頭。第一次,竟能從獅頭回望對山──我居住的聚落。

一座小小郊山,我竟任它困了這麼多年。

在我的生命中,獅仔頭山,這頭伏獅代表一個轉折符號。一個「被失敗與恐懼註冊後就投降」的我,也代表一個「不甘願生命就是如此」的我。再度克服恐懼的經驗,很棒,讓我後來在生命或工作的黑暗谷底時,相信自己一定能達彼岸,讓我渴望抵達彼岸的美好。每個人的心裡都住著一頭獅子。只是,受困的方式不同。

作者簡介 王文靜

